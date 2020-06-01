Yoğurt Maskesinin Yüz için 8 İnanılmaz Faydası (Maske Tarifleri)

Yoğurt, sadece yemeklerin yanında yenilen oldukça yararlı bir gıda değildir. Yoğurdun yüz maskesi olarak kullanıldığında cilt bakımı için mucizeler yarattığını biliyor musunuz? Çoğu kişi günlük kullandığı yoğurdun cilde ne kadar yararlı olduğunun farkında değil. Yoğurt maskesinin faydaları okunduktan sonra yoğurt maskesi tarifleri arasında seçim yaparak sizlerin de hemen deneyeceğinize şüphe yok.

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Ek olarak yoğurt içinde bulunan vitamin ve mineraller istenmeyen sivilce ve siyah noktalar, solgun cilt ve kırışıklıklar için önerilmektedir. Ayrıca yoğurt serinletici özelliğe de sahiptir.

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Yoğurtta Bulunan Besin Maddeleri

Yoğurtta bulunan vitaminler ve diğer besin maddeleri, parlak ve genç bir cilde sahip olmak için size yardım sağlar. "Yoğurt yüzü güzelleştirir mi?" sorusunu soruyorsanız, cildi gençleştirip, sağlıklı ve kusursuz bir cilt haline getirmeye yardımcı olan yoğurt içerisindeki besinleri incelemelisiniz.

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1.) Çinko

100 gram yoğurt içinde yaklaşık 1 mg. çinko bulunur. Bu mineral, anti-inflamatuar özellikleri ile hücre çoğalmasını ve doku büyümesini kolaylaştırması ile ün kazanmıştır.

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Çinko aynı zamanda yağ bezleri tarafından üretilen sebumun düzenlenmesinde yardımcı olur ve sivilce ve akne sorunlarını iyileştirir. Ayrıca yaşlanmanın cilt üzerinde sebep olduğu etkilerini yavaşlatır.

2.) Kalsiyum

Yoğurt içerisinde bulunan bol miktardaki kalsiyum, herkes tarafından bilinmektedir. Kalsiyum, sağlıklı ve zahmetsiz cilt yenilenmesine yardımcı olur ve cildin kurumasına engel olur. Bu sayede cildi besler ve genel görünümünü iyileştirir.

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3.) B Vitaminleri

Yoğurt içerisinde B2, B5 ve B12 vitaminlerinden de bolca bulunur. B2 vitamini (Riboflavin) parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlamakla birlikte cildi nemli tutmaya yardımcı olur ve cilt hücrelerini serbest radikallerin meydana getirdiği yaşlanma etkilerinden korur.

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Ayrıca nemlendirme sayesinde kuruluk nedeniyle oluşabilen pullanmayı ve tahrişi giderir. Hücresel yenilenme ve büyümeye yardımcı olur ve sağlıklı hücresel yağ üretiminde rol oynar.

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B5 vitamini, cilt lekelerinin giderilmesinde rol oynar ve cilt beyazlatıcı özelliği vardır. Solgun ciltlere doğal bir parlaklık sağlar.

B12 vitamini, cilt tonunu geliştirmesinin yanı sıra güneş lekeleri ve sivilce izlerini azaltır. Tek bir kase yoğurt ile günlük riboflavin miktarının %20 ila 30'unu karşılayabilirsiniz.

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4.) Laktik Asit

Birçok cilt bakım ürünlerindeki en önemli maddelerden biri olan laktik asit, yoğurtta bulunan ana besin maddelerinden biridir. Laktik asit, mükemmel bir eksfoliye edici ve cilt nemlendiricisidir.

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Aynı zamanda yaşlılık belirtilerinden olan kırışıklıkların görünürlüğünü azaltır ve yeni kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşmasını önler. Ayrıca yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

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Yoğurtta bulunan besin maddeleri anlatımından sonra isterseniz yüze yoğurt sürmenin faydaları maddelerine geçelim.

Yüze Yoğurt Sürmenin Faydaları

1.) Nemlendirilmiş Cilt

Yüzünüzün yorgun ve donuk görüntüsü mü var ve bundan endişeleniyor musunuz? Endişelenmeyin. Yüzünüze dairesel hareketlerle nazikçe süreceğiniz doğal yoğurt, içerisindeki laktik asit sayesinde cildin hidratlanmasına yardımcı olur ve böylece yüzünüzdeki yorgun görünümü hafifletir.

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2.) Açık Tonlu Cilt

Ciltte yer alan tirozinaz adı verilen enzim melanin üretiminden sorumludur ve melanin, cildinizin tonunun kararmasına sebep olur. Yoğurt yüze sürülürse bulundurduğu besin maddeleri sayesinde bunları engeller ve daha parlak ten tonu elde edersiniz.

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3.) Cilt Hücrelerinin Yenilenmesi

Ölü cilt hücrelerine karşı adeta düşman olan yoğurt, ölü cilt hücrelerinin düzgün bir şekilde alınmasını sağlar ve daha hızlı cilt yenilemesine yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki laktik asit cildi tahriş etmez.

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4.) Lekesiz ve Kusursuz Cilt

Akne ve sivilce sorununuz varsa yoğurt yüz maskesi kullanabilirsiniz. Yoğurtta bulunan çinko, ciltte oluşan iltihaplanmayı azaltır ve sebase bezlerinin ürettiği yağ miktarınızı azaltmaya yardımcı olur.

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Yoğurt içerisinde yer alan probiyotikler bakterileri yok eder ve kusursuz cildiniz için birlikte çalışır. Ancak süte alerjiniz varsa yoğurt maskesi cildiniz de tahrişe yol açabilir ve sivilce yerlerinde kızarıklığa neden olabilir. Bunu denemek için hazırladığınız maskeyi öncelikle elinizin üst kısmında deneyerek cildinizin vereceği tepkiyi görebilirsiniz.

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5.) Göz Altı Morluklarını Giderir

Yüze yoğurt sürmenin faydaları arasında göz altı morluklarını gidererek cilt tonunun aydınlatılması da yer almaktadır. Göz altındaki sinir edici morluklardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bunun için yüze yoğurt maskesini düzenli kullanarak zamanla geçmesine yardımcı olabilirsiniz.

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6.) Gençlik İksiri

Yoğurt maskesi, serbest radikallerinin cildinize zarar vermesini önleyen güçlü antioksidanlar içerir. Yoğurtta bulunan laktik asit, cildinizin zamanından önce yaşlanmasını önler. Düzenli yoğurt maskesi ile kırışıklık ve ince çizgilerin başlamasını erteleyebilirsiniz.

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7.) Enfeksiyonsuz Cilt

Yüzde mantar enfeksiyonuna karşı enfeksiyon ortadan kalkıncaya kadar yüze yoğurt maskesini günde 4-5 kere kullanabilirsiniz. Laktik asit, antifungal özelliklere sahip olduğu için mantar enfeksiyonuyla savaşmanın iyi bir yoludur.

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8.) Güneş Yanığına İyi Gelir

"Yoğurt yüz kızarıklığına iyi gelir mi?" diyenler olabilir. Bu kızarıklık güneş yanığı kaynaklıysa yoğurtta bulunan çinko, yatıştırıcı güneş yanığının anahtarıdır. Güneş yanığı nedeniyle baş gösteren yanma ve kaşıntı hissi yoğurt maskesi ile hafifler.

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Yoğurdun Diğer Malzemelerle Karıştırılması

Sade yoğurt maskesi yanı sıra diğer cilt dostu malzemeler ile birlikte yüz maskeleri hazırlayabilirsiniz. Yoğurt yüz maskesinin etkilerini attırmak için kullanabileceğiniz bazı maddeler şunlardır.

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Rendelenmiş Havuç

Kuru bir cildiniz mi var? Cildinizin sağlıklı ve nemli görünmesini istiyorsanız yoğurt içerisinde rendelenmiş havuç ekleyebilirsiniz. Cildi gençleştirecek ve cazip bir doğal parlaklık kazandıracaktır.

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Limon Suyu

Yağlı veya donuk bir cildiniz varsa yoğurt ile limon suyu karışımı maske için mükemmel bir birleşimdir. Limon suyu, cilt tonunu dengelemek, daha parlak yapmak için ayrıca tıkalı gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur.

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Bal

Bal, doğal bir nemlendiricidir ve cildinizi nemlendirerek kurumasını önler. Ayrıca kırışık oluşum şansını azaltır ve sivilce ile savaşmaya karşı antibakteriyel özelliklere sahiptir.

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Yoğurt Maskesi için Önemli Öneriler

Yoğurt maskesi tarifleri bölümüne geçmeden önce almanız gereken önemli önlemleri sıralayalım.

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Hassas bir cildiniz varsa yüze yoğurt maskesi uyguladığınızda hafif bir karıncalanma yaşayabilirsiniz. Ek olarak, cildiniz fazla duyarlıysa kaşıntı ve yanma hissi görülebilir. Böyle durumlar oluşursa yüz maskesini derhal suyla yıkayın ve bir alerji testi yapın. Doğal yoğurtta bulunan laktik asit veya probiyotiklere karşı alerjik olabilirsiniz. Eğer süt ürünlerine karşı alerjiniz varsa maalesef yoğurt maskesini kullanamazsınız.

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Eğer cildiniz çok kuruysa veya hassassa limonlu yoğurt maskesi tarifindeki limon miktarının yarısını kullanın. Unutulmamalıdır ki, limonun kurutucu etkisi yağlı ciltler için sorun teşkil etmese de kuru ciltlerde daha fazla kuruluğa ve kızarıklığa neden olabilir.

Yüz maskesi için yoğurt satın alırken sade ve organik olarak üretilen yoğurt seçmelisiniz. Ayrıca cildinize iyi nemlendirmeyi ve beslenmeyi sağlaması için tam yağlı bir yoğurt önerilmektedir.

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Yüze Yoğurt Maskesi Nasıl Yapılır? Yoğurt Maskesi Tarifleri

Farklı cilt tipleri için farklı yoğurt maskesi türleri vardır. Neler olduklarını inceleyelim.

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1.) Kuru Cilt için Yoğurt Maskesi

Bu maske, kuru ciltli kişiler için mükemmel nemlendiricili bir yüz maskesidir. Cildinize yumuşak ve rahatlamış hissi bırakacaktır. Bu maskeyi haftada 2-3 kez kullanabilirsiniz.

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Malzemeler:

2 yemek kaşığı doğal, tam yağlı yoğurt

1 yemek kaşığı organik bal

1 yemek kaşığı avokado püresi

1 yemek kaşığı pişmiş yulaf ezmesi

Uygulama:

Tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırıp, tutarlı bir macun oluşturun. Ardından yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Son olarak yüz maskesini yumuşak ve nemli biz bezle çıkarın.

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2.) Tahriş Olmuş Cilt için Yoğurt Maskesi

Cildiniz kızarıklık, güneş yanığı veya başka bir sebeple iltihaplanırsa bu yoğurt maskesini kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

Kasenin çeyreği kadar tam yağlı sade yoğurt

Kasenin çeyreği kadar kabuğu soyulmuş ve kıyılmış salatalık

1 yemek kaşığı organik Aloe Vera jeli ya da Aloe Vera suyu

1 yemek kaşığı bal

Birkaç damla papatya yağı

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Uygulama:

Pürüzsüz bir macun oluşturmak için tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın. Kıvamının doğru olması için macunu bir tülbentten geçirin. Yüz maskesini yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Son olarak soğuk su ile yıkayın.

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3.) Lekeli ve Sivilceye Meyilli Cilt için Yoğurt Maskesi

Sivilceye neden olan bekteriler aşırı sebum üretiminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yoğurtlu yüz maskesinin amacı, yüzünüzdeki sebum üretimini azaltmak ve bu bakterileri ortadan kaldırmaktır. Böylece de sivilce sorunları azalacaktır. En iyi sonucu almak için her gün kullanılabilir.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Uygulama:

Bir kap içerisinde tüm malzemeleri iyice karıştırın ve macun haline getirin. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Son olarak ılık suyla yıkayın ve kuru bir havlu yardımıyla kurulayın.

4.) Doğal ve Parlak Cilt için Yoğurt Maskesi

Parlak ve doğal bir cilt oldukça dikkat çekicidir. Ve bu da hazırlayacağınız yoğurt maskesi ile olabilir.

Malzemeler:

Yoğurt

Bölünmüş pembe mercimek

Rendelenmiş portakal kabuğu

Uygulama:

Mercimekleri ve portakal kabuklarını mutfak robotu ile öğütün ve sonra yoğurt katarak karıştırın. Ardından yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Son olarak ılık suyla yıkayın. Kuru bir cildiniz varsa malzemelere ek olarak 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

5.) Soluk ve Yorgun Cilt için Yoğurt Maskesi

Cilt bakımı ihmali cildinizin soluk ve yorgun görünmesine neden olabilir. Ancak cildinizi yeniden canlandırmak için yoğurtlu yüz maskesini deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı kakao tozu

1 yemek kaşığı bal

Uygulama:

Bir kap içerisinde tüm malzemeleri karıştırın ve macun haline geldikten sonra yüzünüze uygulayın. Maskeyi 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

6.) Cildinizi Yenilemek için Yoğurt Maskesi

Yoğurt, diğer bileşenler ile karıştırıldığında cildinizin ölü deri hücrelerinden kurtulmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda da cildinizi besler.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı yulaf

Uygulama:

İki malzemeyi kap içerisinde birbirine karıştırın ve macun olduktan sonra yüzünüze yumuşak dairesel hareketler eşliğinde uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu maske ölü cilt hücrelerinin atılmasına yardımcı olur ve yeni cildi ön plana çıkarır.

7.) Basit Yoğurt Maskesi

Yoğurt içerisine yukarıdaki farklı maddeleri ekleyerek maske hazırlayacak kadar vaktiniz ya da malzemeleriniz yoksa bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Sadece 1 yemek kaşığı kadar yoğurdu yüzünüze ve boyun bölgenize sürün ve 15 dakika bekletin. Son olarak soğuk suyla yıkayın. Bu uygulamayı haftada 3-4 kez yapabilirsiniz.

8.) Aspirinli Yoğurt Maskesi

Yoğun sivilceler nedeniyle cildi tahriş olanlar yukarıdaki sivilce maskesine ek bu maskeyi de deneyebilirler.

Malzemeler:

2 adet aspirin (film kaplı değil)

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

Uygulama:

Bir kap içerisinde aspirinleri ezip toz haline getirin ve sonrasında diğer malzemeleri içine dahil ederek karıştırın. Elde edilen karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Son olarak yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Artık yüze yoğurt sürmenin faydaları konusunda bilgi edindiğinize göre yoğurt maskelerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Farklı şekilde yoğurt maskesi uygulamanız varsa, aşağıdan bize yorum olarak bildirebilirsiniz.

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