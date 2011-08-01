Yaşlanmayı Hızlandıran Etkenler Nelerdir?

Her yaşın güzelliği ayrıdır. Ancak doğruları konuşmakta da fayda var. Kimse yaşlanmayı veya yaşlı görünmeyi istemez. Bu hakkınız elbette var. Ancak yaşlı görünmemek adına sürekli zor şeyler yapmak yerine, daha kolay şeyler yapabilmeniz de mümkündür. Yani yaşlanmayı hızlandıran etkenler aradan çıkartılır ise, bir o kadar genç görünmeye devam edersiniz. İşte bu yüzden bu etkenleri iyi tahlil etmemiz ve beraberinde uzak durmamız gerekiyor. Dilerseniz, hep beraber içeriğimize şöyle bir göz atalım.

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Yaşlılığı Hızlandıran Etkenler Nelerdir?

1) Yaşlanmayı Hızlandıran Faktörler: Sigara

Sigaranın zararları hakkında uzun uzun konuşmaya gerek yok. Çünkü, sigara içenler de sigaranın zararlarının farkında. Sigara içen insanların, içmeyenlere göre daha yaşlı göründüğü de açık. Çünkü sigara zamanla cilt kırışıklığını beraberinde getiriyor.

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Ayrıca C vitaminini azalttığı için, bu durum cilt gerginliğinin azalmasına yol açıyor. Kan dolaşımını da kötü yönde etkileyen sigara, yaşlı görünmenizin en önemli sebebi olabilir. Sonuç olarak, daha kalın ve daha sağlıksız bir cilt istemiyorsanız, sigaradan uzak durmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

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2) Yaşlanmayı Hızlandıran Faktörler: Dengesiz Beslenme

Cildimizin mevcut gerginliğini ve diri yapısını koruması için, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Böylelikle A, C ve E vitaminleri elde ederek, cildimizin sağlığını koruyabiliriz.

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Bu yüzden dengeli beslenmek oldukça önemli olup, dengeli beslenmez isek, cildimiz de bir nevi beslenemez ve bir zaman sonra ortaya cilt sorunları çıkar. Sürekli fast-food beslenme kesinlikle cildimiz için yararlı değil. Bu nedenle daha sağlıklı sebze ve meyve tüketimi gerçekleştirmenizde fayda bulunmaktadır.

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3) Yaşlanmayı Hızlandıran Faktörler: Stres ve Gerginlik

Birçok hastalığın altında yatan temel nedenlerden bir tanesi, strestir. Yaşlanmanın veya yaşlı görünmenin sebepleri arasında da stres ve sürekli yaşanan gerginlikler yer almaktadır. Bu yüzden uzun süreli stresler ile başa çıkmanız gerekiyor.

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Çünkü bu durum cildinizde olası kırışıklıklara neden olabilmektedir. Bu yüzden endişe, gerginlik, korku gibi duygulardan kaçınmaya çalışmanızda fayda var. Ayrıca sürekli kaşlarınızı da çatmayın, çünkü bu da kalıcı kırışıklıklara dönüşebilecek bir durumun temelini oluşturabilmektedir.

4) Yaşlanmayı Hızlandıran Faktörler: Kozmetik Ürünler

Kalitesiz veya cilt tipinize uygun olmayan kozmetik ürünlerin kullanımı da, yaşlılığı hızladıran etkenler arasında yer almaktadır. Yani sert temizleyiciler ve cildimize uygun olmayan ürünler, cildimizi tahriş edebilir ve cildimizin doğal yağ dengesini bozarak, yaşlanmayı beraberinde getirebilir.

Bu yüzden her zaman cilt tipinize uygun ve kaliteli kozmetik ürünleri kullanmaya özen göstermeniz gerekmektedir.

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5) Yaşlanmayı Hızlandıran Faktörler: Alkol

Sürekli olarak alkol tüketiyorsanız, bu durum da yaşlılığı hızlandıran faktörler arasında yer almaktadır. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

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Çünkü sürekli içilen alkol, cildin kırışmasına yol açmaktadır. Elbette bu bir süreç ancak bu sürecin hiç başlamaması için, hiçbir zaman alkol tüketmemeniz daha yerinde ve sağlıklı bir tercih olacaktır. Sağlıklı bir yaşam için alkol tüketmemelisiniz.

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6) Yaşlanmayı Hızlandıran Faktörler: Düzensiz Uyku

Cildimiz biz uyurken kendisini yenilemektedir. Bu yüzden düzenli uyku oldukça önem arz ediyor. Ayrıca sırtüstü yatarak, cildimizi olası bir tahriş durumundan da korumaya özen gösterebiliriz. Bu yüzden uyku düzenimizi yerine oturtarak, yaşlılığı engelleyemesek bile, gecikmesini sağlayabiliriz ve faydasını da bir o kadar görürürüz.

Son Sözler;

Cildimizin gergin yapısını korumak ve kırışık olmamasını sağlamak aslında işte bu kadar kolaydır. Yalnızca kendimize inanmamız ve biraz daha düzenli bir hayat benimsememiz gerekmektedir. Bu etkenlerden uzak durmamız ve elimizden geldiğince daha sağlıklı bir cilt için efor sarf etmemiz gerekiyor.

Elbette, yaşlılık da bir gerçek. Ancak bu sürecin hemen başlamaması için elimizden geleni yapabiliriz. Yaşlanmayı hızlandıran etkenlerden kendimizi koruyarak, sigara ve alkol tüketmeyerek, kozmetik ürünlerimizi doğru seçerek ve sağlıklı bir uyku düzeni belirleyerek, daha genç ve diri kalabiliriz.

Evet, gördüğünüz gibi yaşlılığı hızlandıran etkenler karşımızda duruyor. Sizlerin de bu konu ile ilgili farklı görüşleri var ise, aşağıda yer alan yorum formu ile tüm okuyucularımız ile paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Eğer ki yaşlılığı geciktirmek için farklı yollar biliyorsanız, durmayın, herkes ile paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır...

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