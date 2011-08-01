Oura Ring'e İki Yeni Özellik Geldi: Egzersiz Takibi Artık Daha Ayrıntılı

Akıllı yüzük üreticisi Oura, Oura Ring kullanıcıları için iki yeni egzersiz takip özelliğini duyurdu. Cardio Effort ve otomatik VO2 Max adı verilen bu yenilikler, kullanıcıların yalnızca attıkları adımları veya yaktıkları kalorileri değil, fiziksel aktivitelerin vücut üzerindeki etkisini de değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Yeni özellikler, Oura Ring Gen3 ve sonraki nesil cihazları kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre Cardio Effort, egzersiz sırasında oluşan kardiyovasküler yükü değerlendirirken otomatik VO2 Max özelliği aerobik kondisyonun zaman içindeki değişimini tahmin ediyor. Böylece kullanıcılar, egzersiz yoğunluğu ile toparlanma arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı takip edebilecek.

Oura Ring Cardio Effort Özelliği Nedir?

Oura'nın yeni Cardio Effort özelliği, egzersizin süresini ve yoğunluğunu birlikte değerlendiriyor. Sistem, kalp atış hızı verilerinden yararlanarak gerçekleştirilen aktivitenin kalp ve dolaşım sistemi üzerinde ne kadar yük oluşturduğunu tahmin ediyor.

Örneğin kısa fakat yoğun bir koşu ile uzun ve düşük tempolu bir yürüyüş farklı sürelerde tamamlanabilir. Cardio Effort, yalnızca süreye bakmak yerine vücudun egzersize verdiği tepkiyi de değerlendirmeye çalışıyor.

Oura, bu değerlendirmelerin kullanıcıların kendilerini başkalarıyla karşılaştırması yerine kendi geçmiş performanslarına odaklanmasını sağlayacağını belirtiyor.

Otomatik VO2 Max Ölçümü Nasıl Çalışıyor?

Duyurulan ikinci yenilik ise otomatik VO2 Max tahmini oldu. VO2 Max, vücudun yoğun egzersiz sırasında kullanabildiği maksimum oksijen miktarını ifade eden ve aerobik kondisyon değerlendirmelerinde kullanılan bir ölçüm.

Oura, daha önce kullanıcılarından belirli bir yürüyüş testi gerçekleştirmelerini isteyebiliyordu. Yeni sistem ise uygun GPS kayıtları bulunan günlük aktivitelerden yararlanarak bu değeri otomatik olarak tahmin ediyor.

Oura Ring için duyurulan Cardio Effort ve otomatik VO2 Max özellikleri, akıllı yüzüklerin yalnızca aktivite miktarını kaydeden cihazlar olmaktan çıkarak egzersiz yükünü ve kondisyon eğilimlerini yorumlamaya yöneldiğini gösteriyor. Yeni özelliklerin kullanıcılar açısından değeri ise kişiselleştirilmiş tahminlerin günlük kullanımda ne kadar tutarlı sonuç verdiğiyle daha net anlaşılacak.