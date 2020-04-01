EFT Nedir? EFT Nasıl Yapılır? Resimli Anlatım (Detaylı)

Eskiden bankalara giderek gişe memuru ile birlikte yapılan havale ve EFT işlemleri, günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle internet ve akıllı telefonlar üzerinden kolayca yapılabiliyor. Bizler de bu yolla yapmayı düşünenler için "EFT nasıl yapılır?" yazı dizimizi hazırlayacağız. Öncelikle "Enpara EFT nasıl yapılır?" yazımızı kaleme alıyoruz.

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Bilgisayar veya akıllı telefon kullanıyorsanız EFT ve havale işlemlerinizi artık pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde paranız kendi hesaplarınız arasında ya da başkasının hesabında yerini alacaktır.

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EFT Nedir?

Elektronik Fon Transferi'nin kısaltması olan EFT, ödeme yapılacak olan banka hesabından farklı bir banka hesabına para transferi yapma işlemidir.

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Bu işlemleri bankaya giderek de yapabilirsiniz. Ancak bankada daha uzun işlemler ve daha masraflı olacaktır. Bunun için kolay ve daha düşük masraflı olarak internet ya da mobil bankacılığı kullanmanızı öneririz. Gerekli işlemleri resimli olarak aşağıda anlatacağız.

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EFT ile havale arasındaki fark; EFT işleminde farklı bankalar arasında işlem yapılırken, havale işleminde aynı banka hesapları arasında işlem yapılır. Örneğin İş bankasında hesabınız varsa ve göndereceğiniz kişi İş bankası hesabıysa havale yaparsınız. Ancak göndereceğiniz kişi İş bankası dışında bir bankaysa, havale yapamaz EFT yaparsınız.

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EFT Nasıl Yapılır?

EFT işlemleri Merkez bankasından kontrol edildiği için verilen bilgilerin hatasız ve eksiksiz olması gerekir. IBAN ile EFT yapmak ve Havale Numarası ile EFT yapmak şeklinde iki türlü yapılmaktadır.

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EFT işleminin pratik yolu daha az bilgi istenmesi nedeniyle IBAN yöntemidir. IBAN yöntemiyle EFT yaparak hızlı bir şekilde para transferi yapabilirsiniz.

IBAN Nedir? IBAN ile EFT Yapmak

International Bank Account Number kısaltması olan IBAN, uluslararası banka hesap numarasıdır. Para transferinde IBAN yöntemi kullanıldığı takdirde banka sistemleri, başka bilgiye gerek kalmadan kişilerin hangi bankadan olduklarını, şubelerini, kişiye ait olan hesap numaralarını ve şube numaralarını bilirler.

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Bu nedenle IBAN ile EFT yapmak daha kolaydır ve göndereceğiniz kişinin sadece adı soyadı ve IBAN adresi yeterlidir. Ayrıca karmaşık olmadığı için hata yapma şansı da azdır.

Hesap Numarası ile EFT Yapmak

Başka bankaya gönderilecek para transferlerinde hesap numarası ile EFT yapmak tercih edilebilir. Bu işlemde gönderilecek kişinin ad soyadı, banka adı, banka şube numarası ve hesap numarası bilinmelidir.

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İnternet ortamından ya da mobil bankacılık üzerinden yapılan havale numarası ile EFT yapma işleminde bazı bankalar, gönderilen banka adı ve şubesini yazmak yerine listeden seçmenizi isteyebilir. Bu nedenle bu yöntem daha karmaşıktır. Tüm bilgilere sahipseniz bu yöntemle dikkat ederek EFT yapabilirsiniz. Ancak daha kolay olan IBAN yöntemiyle EFT işlemini tercih etmenizi öneririz.

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EFT ve Havale Arasındaki Farklar

EFT işlemi başka bankalar arasında işlem yapabilmenizi sağlarken, havale işlemi yalnızca kendi hesaplarınız ya da aynı bankaya sahip kişiler arasında yapılabilir.

EFT ve havale ücreti almayan bankalar dışında yer alan bankalarda havale ücretleri, eft ücretlerine göre daha ucuzdur.

İnternet ya da mobil bankacılıkta da havale işlemlerinde daha çok bilgi gerekir. EFT işlemlerinde ise sizden istenen bilgiler daha azdır.

EFT onay süresi havale işlemlerine göre biraz daha uzundur. Belirli saatleri olduğu için EFT sadece bankanın ilgili saatleri arasında yapılır. Onun dışında diğer güne kalır. Havale ise aynı banka hesabına gönderildiği için her zaman yapılabilir.

Enpara EFT Nasıl Yapılır? (İnternet Bankacılığı ile)

Öncelikle Enpara sitesi üzerinden internet şubesine giriş yapmalısınız. Siteye girdikten sonra yukarıdaki görseldeki gibi sağ üst taraftaki "İNTERNET ŞUBESİ GİRİŞ" butonuna tıklayınız.

Ardından karşınıza gelen ekranda üst alana "Müşteri numaranızı ya da TC kimlik numaranızı", altındaki alana da internet şifrenizi giriniz ve "Giriş" butonuna tıklayınız.

Bilgileriniz doğru ise karşınıza SMS doğrulama ekranı gelecektir. Telefonunuza gelen SMS şifresini ilgili alana girin ve "Giriş" butonuna tıklayınız.

Ekrana hesabınızın ana ekranı gelecektir. Burada yukarıda bulunan "TRANSFER/ÖDEME" sekmesi üzerine gelin ve "Başka hesaplara" seçeneğine tıklayınız.

Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere bu ekrandayken; 1 numaralı yere Alıcı adı soyadını ya da şirkete gönderecekseniz şirket adını yazınız. 2 numaralı yere göndereceğiniz IBAN numarasını yazınız. 3 numaralı yere göndereceğiniz para miktarını, 4 numaralı yere de gerekli açıklamanız varsa onu yazınız. Diğer kısımlar önemli değildir. En son olarak "Gönder" butonuna tıklayınız.

Sonraki ekranda da "Onayla" butonuna tıklayarak, para göndermek işlemini tamamlayabilirsiniz.

Eğer belirli bir yere arada para gönderiyorsanız bilgileri sürekli girmemek için kaydedebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki görseldeki alanları doldurduktan sonra "Gönder" butonuna basmadan önce "En Hızlı işlemlerime ekle" kutucuğunu işaretleyin ve çıkan boş alana kişinin adını girin. Başka bir zaman ilgili kişiye para gönderimi yaparken aynı görseldeki "En Hızlı işlemlerimden getir" kısmında ilgili kişiyi seçerek hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz.

Enpara EFT Nasıl Yapılır? (Cep Şubesi ile)

Akıllı telefonunuzdan işlem yapmak için öncelikle Enpara uygulamasını çalıştırınız ve hesabınıza giriş yapınız.

Daha sonra açılan ana ekranda sol üstte yer alan üç çizgiye dokunun ve "Transferler" butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda parayı göndereceğiniz kendi hesabınızı seçiniz ve başka bir hesaba göndermek için kolaylık bakımından "IBAN ile" butonuna tıklayınız.

Sonrasında aşağıdaki görseldeki gibi karşınıza gelen ekranda alıcı adı soyadını, IBAN numarasını, tutarı, transfer tipini ve varsa açıklamayı ekleyerek "Gönder" butonuna tıklayınız.

Son olarak karşınıza gelen ekranda "Onayla" butonuna tıklayın ve işlemi sonlandırın. Enpara EFT yapmak bu kadar kolay.

Enpara EFT Ücreti ve Saati

EFT ücretleri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Enpara, EFT ve havale ücreti almayan bankalar arasında yer almaktadır. Bu nedenle de Enpara EFT ücreti yoktur. Enpara ile havale ve EFT işlemlerini masrafsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca Enpara EFT saati sadece hafta içi 09:00 – 17:15 saatleri arasında yapılmaktadır. Hafta içi saat 17:15'ten sonra yapılırsa diğer gün aynı saatler içerisinde karşı tarafa gönderilir. Aynı şekilde hafta sonu yaptığınız EFT işlemleri pazartesi günü saat 9'dan sonra ilgili hesaba gönderilir.

Bunun dışında "havale ve virman nedir?" sorularına da kısa cevaplarımızı ekleyelim.

Havale Nedir?

Havale işlemi, kendi hesaplarınız arasında ya da sizinle aynı bankada hesabı olan kişilere para transferi yapma işlemidir. Para göndereceğiniz kişinin adı soyadı, banka şube numarası ve hesap numarası bilgileri ile transfer yapabilirsiniz.

Havale ücreti de bankalara göre farklılık gösterecektir. İnternet ya da mobil bankacılıkta genel olarak havale başına 1 - 3.5 TL arasında bir işlem ücreti alınabilir. Şubeden yapılırsa daha masraflı olabilir.

Virman Nedir?

Virman, aynı şekilde kişilerin kendi hesapları için yaptıkları havale işlemleridir. Aynı bankada bulunan iki hesabınız arasında para transferi yaptığınızda buna virman adı verilir. Örneğin vadesiz hesaplarınız arasında ya da yatırım hesabınızdan mevduat hesabınıza para transferi yaptığınızda virman yapmış olursunuz.

"EFT nasıl yapılır?" işlemini anladıktan sonra bu adımları uygulayarak Enpara EFT yapma işlemini kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bununla ilgili sorunuz varsa aşağıdan bize iletebilirsiniz.