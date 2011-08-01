Amazon, NVIDIA'ya Rakip Yapay Zeka Çiplerini Değerlendiriyor

Amazon, yapay zeka işlemcileri alanındaki çalışmalarını Amazon TorchNeuron teknolojisiyle genişletiyor. Şirketin 19 Ekim 2026'da duyurduğu ve 20 Ekim'deki PyTorch konferansında açık kaynak olarak yayımlanmasını planladığı yeni yazılım, mevcut yapay zeka kodlarının AWS Trainium çiplerinde çalıştırılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Böylece geliştiricilerin farklı donanımlara geçerken karşılaştığı uyumluluk sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

TorchNeuron, özellikle yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenen şirketleri ve yazılım geliştiricilerini hedefliyor. Amazon'un açıklamasına göre yeni teknoloji, mevcut PyTorch kodlarının büyük ölçüde korunmasına olanak tanıyor.

Amazon TorchNeuron Nedir ve Nasıl Çalışıyor?

TorchNeuron, popüler açık kaynak makine öğrenmesi kütüphanesi PyTorch ile Amazon'un Trainium işlemcileri arasında uyumluluk sağlayan bir yazılım altyapısı olarak geliştirildi.

PyTorch, geliştiricilerin yapay zeka modelleri oluşturmak ve eğitmek için yaygın biçimde kullandığı araçlardan biri. Ancak farklı işlemci mimarilerine geçiş yapmak, kimi zaman mevcut yazılımların yeniden düzenlenmesini gerektirebiliyor.

Amazon'un yeni çözümü, bu süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirket tarafından yapılan gösterimde aynı yapay zeka eğitim kodunun farklı donanımlarda çalıştırılabildiği ve yalnızca hedef cihazın değiştirilmesine yönelik yapılandırma kullanıldığı belirtiliyor.

Bu yaklaşım sayesinde geliştiriciler, modellerini baştan yazmak zorunda kalmadan Trainium altyapısını değerlendirebilecek.

AWS Trainium İşlemcileri Neden Önemli?

Amazon'un AWS Trainium işlemcileri, özellikle yapay zeka iş yükleri için geliştirilen özel amaçlı çiplerden oluşuyor. Bu işlemciler, büyük modellerin eğitilmesi ve çıkarım adı verilen model çalıştırma süreçlerinde kullanılabiliyor.

Yapay zeka altyapısında yazılım desteği, donanımın işlem gücü kadar önemli. Bir çipin güçlü olması, geliştiricilerin mevcut araçlarını kolayca kullanamadıkları durumlarda tek başına yeterli olmayabiliyor.

TorchNeuron'un temel hedefi de donanım değiştirme sürecindeki yazılım uyumluluğu engelini azaltmak. Böylece şirketlerin yapay zeka projelerinde farklı işlemci seçeneklerini değerlendirmesi kolaylaşabilir.

TorchNeuron NVIDIA için Rakip Olabilir mi?

Amazon'un geliştirdiği sistem, doğrudan bir NVIDIA ekran kartı yerine geçen tüketici ürünü değil. Ancak yapay zeka hesaplama altyapısı açısından AWS Trainium'un daha fazla geliştirici tarafından kullanılmasını sağlayabilir.

Bugün birçok yapay zeka projesi GPU tabanlı sistemlere ve bunlara uyumlu yazılım araçlarına dayanıyor. TorchNeuron, geliştiricilerin mevcut PyTorch projelerini farklı bir donanım altyapısında değerlendirebilmesini kolaylaştırarak bu alandaki seçenekleri genişletmeyi hedefliyor.