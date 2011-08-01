Claude Design Tanıtıldı: Anthropic'ten Yeni Nesil AI Tasarım Aracı

Yapay zeka alanında dikkat çeken şirketlerden Anthropic, tasarım süreçlerini dönüştürmeyi hedefleyen yeni aracı Claude Design’ı duyurdu. Platform; prototip hazırlama, sunum oluşturma ve görsel üretimi tek bir çatı altında birleştirerek özellikle tasarım deneyimi olmayan kullanıcılar için süreci oldukça sade hale getiriyor. Araç, şirketin gelişmiş modeli Opus 4.7 ile çalışıyor ve ilk etapta belirli abonelik paketleriyle sınırlı olarak erişime açılıyor.

Yapay Zekayla Tasarım Süreçleri Yeniden Şekilleniyor

Claude Design’ın merkezinde yer alan Opus 4.7 modeli, yüksek çözünürlüklü görselleri daha doğru analiz edebilen ve detay kaybını minimuma indiren bir altyapı sunuyor.

Platformun çalışma mantığı oldukça basit: Kullanıcıdan alınan kısa bir komutla ilk taslak oluşturuluyor, ardından etkileşimli düzenleme seçenekleri devreye giriyor. Kullanıcılar tasarım üzerinde yorum yapabiliyor, parametreleri değiştirebiliyor ve sonuçları anlık olarak güncelleyebiliyor.

Yapay zeka aracı yalnızca görsel üretimiyle sınırlı kalmıyor; marka uyumuna yönelik özellikler sayesinde, mevcut renk paletleri ve tipografi otomatik olarak projeye entegre ediliyor. Bu durum özellikle kurumsal projelerde tutarlılığı korumayı kolaylaştırıyor.

Ekip çalışmasına uygun yapısıyla dikkat çeken Claude Design, birden fazla kişinin aynı proje üzerinde çalışmasına imkan tanıyor. Üretilen içerikler PDF, PPTX, HTML ve Canva formatlarında dışa aktarılabiliyor.

