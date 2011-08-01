Forza Horizon 6 Satış Rekoru Kırdı!

Forza Horizon 6, çıkışından sadece birkaç gün sonra oyun dünyasının en hızlı satan yapımlarından biri haline geldi. Paylaşılan yeni analizlere göre yapım, ilk haftasında yaklaşık 5 milyon kopya satışına ulaşırken yüz milyonlarca dolarlık gelir elde etti.

Oyunun erken erişim süreci Premium Edition kullanıcılarıyla başlamış, ardından standart sürüm tüm platformlarda erişime açılmıştı. İlginç olan ise yapımın aynı anda Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesine rağmen güçlü satış performansı göstermesi oldu.

Steam ve Xbox Verileri Dikkat Çekti

Analiz raporlarına göre satışların büyük bölümü PC tarafında gerçekleşti. Özellikle Steam kullanıcılarının yoğun ilgisi sayesinde platformdaki satışların milyon seviyesini geçtiği belirtiliyor. Xbox konsollarında da yüksek oyuncu sayısına ulaşıldığı aktarılıyor.

Bu kez Japonya atmosferine odaklanan açık dünya haritası, oyuncular tarafından serinin en başarılı bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. Neon ışıklı şehirler, dağ yolları ve detaylı çevre tasarımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.