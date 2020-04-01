İp Atlamanın Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Günlük hayatınıza yürüyüşün yanı sıra etkili bir sporu eklemek istiyorsanız, bu ip atlamak olabilir. Sadece boksörlerin ve küçük kızların ip atladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İp atlamanın faydaları ve zararları konusunda bilgi edindikten sonra bu etkinliği günlük yapacaklarınızın arasına eklemek isteyeceksiniz.

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Verimli bir şekilde kalori yakmak, vücudunuzu sıkılaştırmak için günlük olarak belirli bir süre spora ayırmalısınız. "İp atlamak kaç dakika olmalı?" derseniz, gün içerisinde yapacağınız sadece 20-30 dakika ip atlamanın sonuçları, kısa bir zaman içerisinde etkisini göstereceğini söyleyebiliriz.

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İp Atlama Nedir? Kaç Kilo Verilir? Hangi Kasları Çalıştırır?

İp atlamak her yerde kolayca yapılabilecek bir etkinliktir. Evinizde, spor salonunda, okulda ya da dışarıda rahatça ip atlama yapabilirsiniz. Annie Bissoondial, 13 Nisan 2013 tarihinde sadece 1 saatte 12.632 atlama yaparak ip atlama konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.

Düşük maliyetli, geniş kullanım alanı, bütün aile tarafından kullanılabilir oluşu ve metabolik zindelik açısından etkili olması ip atlamanın popülaritesini artırmıştır.

Zayıflamak isteyenler ya da fit kalmak isteyenler, ip atlamayla ilgili yaptıkları araştırmalarda "ip atlamak zayıflatır mı?" sorusunu sorabiliyor. Gün içerisinde yapacağınız ip atlama egzersizi ile birçok kas grubunu çalıştırdığınız gibi kalorileri de yakabilirsiniz.

İp Atlayarak Kaç Kilo Verilir?

Çocukluk döneminden ileri yaşlara kadar her insanın sağlık adına yaptığı bir "kardiyovasküler egzersiz" yöntemlerinden biri olan ip atlama, vücudun hemen hemen her bölgesinde olumlu etkileri olan oldukça yararlı bir egzersizdir.

Zayıflamak için ip atlama egzersizleri, kısa zamanda hızlı kalori yakımı sağladığı için her fitness programı içerisine dahil edilebilmektedir. Ayrıca kilolu insanlarda daha fazla kalori yakımı görülmektedir.

72 kg olan bir birey 1 saat ip atlama egzersizi ile yaklaşık 730 kalori yakarken, 90 kg olan biri ise yaklaşık 910 kalori yakabilmektedir.

İp atlayarak kilo vermek konusunda bir diğer önemli nokta da zıplama sıklığıdır.

80 kg olan bir bireyin dakikada 70 zıplama yaptığını düşünürsek 1 dakikada ortalama 14 kalori yakabilecekken, dakika 140'ı aşan zıplama ile ise ortalama 17-18 kalori yakılabilmektedir.

Amerikan Egzersiz Konseyi'nin açıklamalarına göre sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteniyorsa, yapılan egzersizler ile günde yaklaşık 500 kalori yakmak yeterli olacaktır. İp atlayarak günlük kalori yakımlarının yanında uygun kalori alımına dikkat ederek beslenirseniz, sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Günde 500 kalori yakmak için de 80 kg'da olan birisinin dakikada 70 zıplama ile günde 35 dakika kadar ip atlaması gerekir.

İp Atlama Hangi Kasları Çalıştırır?

İp atlamak, kalori yakmak isteyen yetişkinler ve gençler için etkili bir egzersiz programıdır. İp atlama yaparken kollarınızı, bacaklarını ve gövdenizi etkin bir şekilde kullanırsınız ve bu da bir koşu bandında koşmaktan daha etkilidir.

Atlama sırasında baldırlar ve bacaklardaki ön ve arka kaslar sürekli çalışmaktadır. Ayrıca kalça kasları da olumlu şekilde bu egzersizden yararlanmaktadır. İp atlama sırasında çok belli olmasa da dengeyi korumak için göğüs ve sırt kaslarınızı da kullanırsınız. İpi döndürürken de üst kolun ön ve arka kasları dışında omuzlarınız da çalışmaktadır.

Bu sayede ip atlama vücudunuzun birçok yerini çalıştırdığı için etkili bir kalori yakıcıdır. Kaslara ek kalp için de yararlıdır.

İp Atlama Nasıl Yapılır?

Herhangi bir sporla ilgilenilmiyorsa ve gün içerisinde hareketsizlik artmışsa bu sağlığımız için de sakıncalıdır. İp atlama egzersizi ile hayatınıza sağlık katabilirsiniz.

İp atlamaya başlarken öncelikle atlayacağınız ipi seçmelisiniz. Bunun için bir spor mağazasına giderek kendinize uygun, içinize sinen bir ip tercih edebilirsiniz. Atlama ipleri genellikle deri, kumaş ya da pro-vinilden yapılır. Boncuklu modelleri başlangıç olarak tutma açısından daha rahat olabilir. "Atlayacağım ipe para vermem" derseniz de ayaklarınızdan koltuk altınıza gelecek şekilde ve rahat hareket eden bir halatı atlama ipi olarak da kullanabilirsiniz. Sonuç olarak ip atlayın yeter.

Ayağınıza da rahat bir spor ayakkabısı giyebilirsiniz. Ayrıca egzersiz yapacağınız yüzey de çok önemlidir. Halı, çimen, beton veya asfalt üzerinde yapmamanız önerilir. Halı, darbeleri azaltırken ayak bileğinize ya da dizinize zarar verebilir. Ahşap zemin üzerinde yapabilir ya da özel olarak egzersiz minderi (matı) alabilirsiniz.

İp Atlama Nasıl Olmalı?

İp atlamaya spor gözüyle bakıyorsanız ve 10-30 dakikalık sürelerde yapacaksanız öncesinde ısınma hareketleri (en az 5-10 dakika ısınma) ile vücudunuzu ısıtabilir ve egzersize hazırlayabilirsiniz. Ayaklarınızı tek tek yukarı aşağı kaldırma şeklinde olabileceği gibi çift olarak da atlama yapabilirsiniz. Güzel bir müzik kullanarak da ip atlamayı daha zevkli hale getirmeyi unutmayın.

1 dakikalık ip atlamalarıyla başlamanız önerilir. Gün geçtikçe rahat geldiği takdirde süreyi arttırabilirsiniz. Her hafta süreyi en az 1-2 dakika artırabilir ve ideal olarak 10-15 dakika boyunca ip atlayabilmelisiniz. Aralarda mola vermeyi unutmayın. Darbe emici ayakkabılar tercih etmeniz önemlidir. Ayrıca kadınlar için spor sütyeni kullanılmalıdır.

Sayı olarak vermek gerekirse, ilk birkaç gün için günde 50 atlama iyi bir başlangıç ​​egzersizidir. İlerledikçe, atlama sayısını 75'e ve daha sonra 100'e çıkarabilirsiniz. Kalp atış hızından memnun kaldığınızda ve başa çıkabileceğinizi düşündüğünüzde, günde en az 300 kez atlamaya başlayın. Ayrıca günde kaç kere zıplamak boy uzatır? ya da ip atlamak boy uzatır mı? şeklinde sorular sorulabiliyor. Bunlar için yaklaşık 3 ila 6 ay boyunca sürekli atlama, vücudunuzun boy artışı göstermesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz..

Farklı antrenmanlar yapıyorsanız ip atlamayı ısınmak için de kullanabilirsiniz. Diğer egzersizlerinize başlamadan önce 5-10 dakikalık ip atlamak idealdir. Başlangıç olarak 50-200 tekrarlama şeklinde atlama olabilir. Plastik ipler genellikle jimnastik salonlarında kullanılır ve hız çalışması yapmak için biraz daha kolaydır.

İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?

1) Koordinasyonu Artırır

İp atlama egzersizi kas çalışmasının yanı sıra sizi ayaklarınızın üzerinde odaklanmanızı sağlar ve koordinasyonunuzu geliştirir. İp atlama ile ne kadar farklı hareketler yaparsanız koordine olmanız da o kadar çok gelişir. Özellikle el ve ayak koordinasyonunu artırmaktadır.

2) Ayak ve Ayak Bileği Yaralanmalarını Azaltır

İp atlamak, diğer sporları yapanlar için faydalıdır. Basketbol, tenis, futbol ve diğer sporlarda ayak ve ayak bileği yaralanmaları görülebilmektedir. Düzenli ip atlama egzersizi yapanlar ayak bileğini çevreleyen kasların gücünü artırarak bu alanlardaki yaralanmaları azaltır.

3) Kalori Yakımı Sağlar

"İp atlama kaç kalori yakar?" sorusunu sorabilirsiniz. Aslında 30 dakikalık koşu ile karşılaştırırsanız ip atlamak daha fazla kalori yakar. 1 saatlik bir ip atlama egzersizi 1000-1300 kaloriye kadar yanma sağlayabilir. Öyle ki, bazı açıklamalara göre 10 dakika gibi bir sürede ip atlamak için harcanan enerji miktarı, yaklaşık 1,5 kilometre koşmakla harcanan enerji ile eşdeğerdir.

4) Kemik Yoğunluğunu Geliştirir

Colorado Üniversitesi'nde tıp doktoru Dr. Daniel W. Barry ve yaşlılar ile sporcuların kemiklerini inceleyen bir araştırmacı; kemik yoğunluğunu iyileştirmek için en iyi egzersizin zıplamak olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca böylelikle kemik yoğunluğunu geliştirmek için çok şey de yapmamız gerekmediğini anlıyoruz.

Ancak herhangi bir kırığınız mevcut ise, atlamaya başlamadan önce bir doktora başvurmanızda da fayda olabilir. New York Times'a göre "Japonya'da yapılan araştırmalarda, farelere bir hafta boyunca 40 kez atlaması sağlandı ve 24 hafta sonra kemik yoğunluklarının önemli derecede artması gözlemlendi". Bu yüzden haftada 20-30 kere aşağı yukarı zıplamanız kesinlikle faydalı olabilmektedir.

5) Kardiyovasküler Sağlığı Geliştirir

Amerikan Spor Hekimliği Koleji'ne göre, ip atlama kesinlikle tavsiye edilmektedir. Kalp ve akciğer sağlığınızı artırmak için haftada üç veya beş kez yapılmasını öneriyor. "İp atlama kaç dakika olmalıdır?" sorularına karşılık; her seferinde 12 ile 20 dakika arasında yapmanız sağlıklı olacaktır.

İp atlama egzersizi ile kalp ve akciğerlerin kana oksijen taşıma kapasitesini arttığı için dolaşım sistemi bu durumdan olumlu etkilenir ve kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi hastalıkların erken belirtilerini yok eder. Ayrıca kandaki kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır.

6) Nefes Verimliliğini İyileştirir

İp atlama, kalp sağlığını ve dayanıklığının yanı sıra, etkili solunum bazında da fayda sağlar. Böylelikle, koşu veya yüzme gibi etkinlikler yaparken bunun faydasını görmeniz olasıdır.

7) Sizi Daha Akıllı Yapar

İster inanın ister inanmayın, ama ip atlamak sizi daha akıllı yapabilir. Beynin sağ ve sol tarafını geliştirdiği için, bu durum mekânsal farkındalığı artırır ve okuma becerilerini geliştiren tarafları uyararak, daha da zihinsel fayda sağlar. Ek olarak, serotonin ve dopamin hormonlarını salgılatarak stres, depresyon ve gerginliği azaltır, pozitif duygular yaşatır ve gün içerisinde enerjik hissetmenizi sağlar.

Sonuç olarak ip atlama, dinamik denge ve koordinasyonu, refleksleri, kemik yoğunluğunu ve kas dayanıklılığını geliştiren en önemli etkinlikler arasında yer almaktadır.

8) Daha Sakin Olmanızı Sağlar

Vücudunuz, zihniniz ip atlamak için senkronize olarak çalıştığı için, ister istemez başka düşünceler içerisinde olmazsınız ve sakinliğinizi korursunuz. Bu etkinlik, daha senkronize olmanızı sağlayacağı için, farklı etkinliklerdeki becerilerinizi de geliştirmenize olanak sağlayacaktır.

İp Atlamanın Zararları Nelerdir?

İp atlamanın kötü zararları yoktur. Önemli olan aşırıya kaçmamak ve dikkatli olmaktır. Tıpkı kısa mesafelerle başlamadan önce maraton koşulmadığı gibi ip atlamada da kendinizi geliştirmelisiniz. Unutulmamalıdır ki, ip atlamak bir beceridir ve her beceri zamanla ve sabırla çalışarak gelişir.

Her aktivite gibi ip atlama da aşırı olursa yaralanmalara ve incinmelere sebep olabilir. İp atlama ile ayak bileklerine ve dize baskı olduğu için yanlış hareketler ayağa zarar verebilir. Bunların dışında da kalp sorununuz, yakında ameliyat geçirdiyseniz, kemik zedelenmeniz ve yüksek tansiyonunuz gibi sağlık problemleriniz varsa ip atlama yapılmamalıdır. Aynı şekilde bel fıtığı ve eklem sorunları olanlar da uzak durmalı ya da doktora danışarak izin verirse daha dikkatli yapmalıdır.

Ayrıca atlama sırasında kalp atış hızınızı sabit tutmak çok önemlidir. Nefes nefese hissettiğiniz anda, egzersizi derhal durdurmalısınız. Atlarken çok çabuk susuz kaldığınızdan, daha fazla su içmek de çok önemlidir. Atlamadan önce biraz, atladıktan sonra da daha çok su alımı yapmalısınız.

İp atlamanın faydaları ve ip atlamanın zararları ile ip atlamak boy uzatır mı? konularında bunları söyleyebiliriz. Makalemizi sonlandırırken bu egzersize başlamadan önce ısınma hareketleri yapmanızı ve kendinizi fazla zorlamadan, ideal bir zeminde çalışmanızı öneriyoruz. İp atlamanın faydaları ve zararları konusunda sizin farklı fikirleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. İyi ve sağlıklı günler dileriz.