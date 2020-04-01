Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

Neden başarılı olamıyorum? şeklinde sorular sorulabiliyor. Bu zamana kadar başarı hakkında birçok yazı kaleme aldık. Başarılı olmak için elbette öncelikle bir araştırma süreci gerekiyor. Ancak bazı insanlar (ben de dahil) birçok konuda detaylı plânlama yaptıktan sonra, gelecekteki olası problemleri ve çözüm önerilerini de düşünür iken, kararsız kalıyoruz. Bu yazımızda da başarılı olamamanın nedenleri başlıklarından kararsızlık konusunu ele aldık.

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Kararsızlık, işimize fokuslanmamızı engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden kararsızlığı aşmak oldukça elzem bir durumdur. Başarı için kaçınılmaz bir gerçektir de. Dilerseniz bu konumuzda, başarılı olamamanın temel bir nedeni olan kararsızlık olgusuna şöyle bir göz atıyor olacağız. Keyifle okuyun...

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Neden Başarılı Olamıyorum? Karar Ver ve Yapmaya Başla!

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Bir işe başlarken aklımızdan yüzlerce soru işareti geçiyor, "acaba bu işi yapabilecek miyim," veya "ileride ne gibi sorunlar karşıma çıkacak," gibi yüzlerce soru işareti. Bu da beraberinde kararsızlığı getirmektedir. Bu yüzden bizlerin yapması gereken, sorunları veya olası problemleri işe başladıktan sonra çözmeye çalışmaktır. Böylelikle işe adım atmış olacağız en azından. Bu daha iyi, inanın.

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Diğer bir durumda ise, neredeyse işe hiç başlayamama gibi bir olasılık mevcut. Bu yüzden öncelikle yapmak istediğimiz iş konusunda yola çıkmalı ve bu yolda öğrenmeye devam etmeliyiz. Bildiğiniz gibi bir kitabı okurken öğreniriz ancak tam anlamı ile uygularken öğreniriz, öğrenmemiz gerekenleri.

Bir şeye başlamadan önce sadece düşünürseniz ve kararsızlık ile mücadele etmezseniz, beyniniz daha erken yorulacaktır. Zihin yorgunluğu yüzünden, o işe hiç başlamayabilirsiniz. Bu yüzden bazen çok da düşünmeden bir adım atmak gerekiyor ve gerekirse önlemleri adım attıktan sonra da alabilirsiniz. Böylelikle, işe başlamış olacaksınız. Bu bağlamda, kararınızı verdikten sonra hemen işe koyulun ve sonra değil, şimdi harekete geçin. Bu şekilde başarı olasılığınız fazla olacaktır.

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