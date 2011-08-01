Satranç Robotu 7 yaşındaki Çocuğun Parmağını Kırdı (Video)

Moskova’da düzenlenen bir satranç turnuvasında kullanılan robot, 7 yaşındaki bir çocuğun parmağını kırdı. Aniden gerçekleşen bu olayda, çocuğun parmağını acil bir hamleyle en az üç kişi kurtardı. Robotun sistemsel bir sorunu olup olmadığı bilinmiyor, ancak neden böyle bir hamle yaptığı ise merak konusu.

AYRICA: Takdir Edilmek Mutlu Ediyor

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, durumu, “Üzücü bir olaydı.” diye değerlendirirken, robotun uzun zamandır kullanıldığını ve daha önce böyle bir olaya denk gelmediklerini belirtti.

Robotun rakibin taşlarından birini alırken ve sonrasında da hamlesine müdahale ederek çocuğun parmağını kırdığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.