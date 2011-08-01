Takdir Edilmek Mutlu Ediyor

Kimsenin onayına ihtiyaç duymasak da, takdir edilmek bizi mutlu ediyor, bu da bir gerçek. Özellikle büyük bir mücadele verdiğinizde ve başarıyı sağladığınızda, ya da çok zor bir dönemden en az hasarla çıktığınızda, insanların sizi takdir etmesi, gururunuzu tatmin etmesi, motivasyon açısından olumlu bir hareket olarak kabul ediliyor.

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Tek başına birçok iş başarabiliyorken, bunun görülmesi, fark edilmesi ve takdir edilmesi gerçekten de önemli bir durum. Buna ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz fakat bu gerçekleştiğinde de, içinizde, derinlerde bir yerde mutlu olan yanınızı da görmezden gelemezsiniz.

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İşte bu yüzden de, kin, kıskançlık gibi bir anlamı olmayan duyguları yok sayıp, hak eden, gerçekten emek verdiğini gördüğünüz, gücüne hayran olduğunuz, hayatta mücadele etmeyi hiç bırakmayan insanları, takdir etmeniz çok önemli çünkü bu takdire ihtiyaç duyabilirler. Abartılı bir hareketle değil, derin bir saygıyla bunu dile getirerek, karşı tarafa olumlu yönde bir motivasyon sağlayabilir, özgüvenini destekleyebilir ve mutlu olmasına neden olabilirsiniz.