Kendi Kendine Motivasyon için 5 Kolay Teknik

"Kendi kendine motivasyon teknikleri" herkes için yararlıdır. Hızlı tempolu yaşam tarzı ve etrafta yaşanan yoğun rekabet ile baş etmek, en iyiler için bile zor olabilir. Bu durumda, insanlarda performans düşüşünü ve motivasyon azlığını görüyoruz. Dolayısı ile kendimizi daha güçlü kılmak için birkaç teknik iyi bir fikir olabilir. En azından mental olarak güçlü bir insan olmak için efor sarf edeceğimize söz vererek, bir başlangıç yaratabiliriz.

Umutsuzluk duygusu, herkesin her zaman üstesinden gelebileceği bir şeydir. Ancak bunun üstesinden gelmek zor olacaktır. Umutsuzluk, çalışırken veya okurken, can sıkıntınız olduğunda daha da artar. Eğer bir şeye odaklandıysanız ve genel olarak olumlu bir tutum sergiliyorsanız, bu ilgisizlik ve isteksizlik pek de uzun sürmeyecektir. Bununla birlikte bu duygu, bazı insanlara zarar verebilir. Bu nedenle, mutlu ve tahmin edici bir hayat sürmeye devam edebilmek için, mümkün olduğunca pozitif düşünmenin gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Kendi Kendine Motivasyon Teknikleri

Kendi Kendine Motivasyon Teknikleri 1

Hedeflerinizi not edin. Birçok insanın yaptığı en önemli hata, yalnızca "zihinlerinde" birtakım fikirlere sahip olmalarıdır. Yani zihninizdeki fikirlerinizin unutulma olasılığına karşın, not almanızda fayda bulunmaktadır. Tüm hedeflerinizi not ederseniz, daha sonra bu hedeflerinizi hatırlamak için çok da yorulmanıza gerek kalmaz.

Bizim önerimiz, amaçlarınızı içeren notlar hazırlayın ve bu notlarınızı buzdolabına, yatağınızın yanına veya günlüğünüz içerisine koyun. Bu şekilde, onları her gördüğünüzde, hedefleriniz aklınıza gelecek ve bu sizi motive edecektir.

Kendi Kendine Motivasyon Teknikleri 2

Birçok insanın yaptığı en temel hatalardan biri, belirli bir etkinliğin verdiği veya oluşturduğu "kötü duygu" üzerine odaklanmalarıdır. Çok popüler olan bir sözde geçtiği gibi, "Dert edinme, dertlenirsin." Kötü duyguları olumlu yönde kullanın ve onları uzaklaştırmak için efor sarf edin. Bunu bir meydan okuma gibi düşünebilirsiniz.

Bırakın bu olumsuzluklar, sizi daha da motiive edebilmek için bir faktör olsun. Kötü hissettiğiniz her seferinde, iki kat daha fazla çalışın ve bu duyguların yanlış ve doğru olmadığını kendinize kanıtlayın.

Kendi Kendine Motivasyon Teknikleri 3

Ertelemek, kişisel motivasyon için oldukça olumsuz bir faktördür. Eserinizi veya çalışmanızı ertelerseniz bitmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yapmanız gereken etkinliklerden pek hoşlanmamanıza rağmen ertelemek, doğru bir yol değildir. En iyi şey ise, ilk etapta işe başlamak ve bitirmek olacaktır. Bu şekilde kendi yolunuzu bulacaksınız. Ne kadar olumsuz düşünürseniz düşünün, çalışmayı bırakmayın ve ertelemeden, hedefinize doğru ilerleyin.

Kendi Kendine Motivasyon Teknikleri 4

Kim ödül veya benzeri bir şeyi beğenmez? Gerçekçi olalım ve zor işleri, sonucunda alacağımız getirileri için yaptığımızı kabul edelim. Yoksa kimse karşılıksız zor işlerle uğraşmazdı. Dolayısı ile, bir projeyi veya görevi tamamladığınızda her seferinde kendinize bir iyilik yapın. Yani işiniz bittiğinde örneğin, alışveriş merkezinde bir saatlik alışveriş yapın.

Dilerseniz kendiniz için bir masaj salonu aramaya başlayın. Bu teknik, mevcut motivasyonunuzun devamlılığı için önem arz etmektedir. Hatırlayın, eskiden karnemizde iyi puanlar için babalarımızdan harçlık alırdık. Ödül çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. Nefret ettiğiniz zor işleri yaparken sonucunda alacağınız ödülü veya iyi şeyleri düşünün. Bu sizin daha da çok motive olmanızı sağlayacaktır.

Kendi Kendine Motivasyon Teknikleri 5

Disiplinli olun. Doğru miktarda beslenme ve uyku, ruh hâlinizi ve motivasyonunuzu kontrol altında tutmak için çok önemlidir. Eğlenmek de önemlidir, ancak sorumluluklarınızı hiçbir zaman unutmamalısınız. Yani evdeki çöpü atmak sizin işiniz ise, bunu yapın.

Kendinize karşı da disiplinli olun. Bir partide akşama kadar eğlenmek, daha sonra uykusuz kalmanızı beraberinde getirebilir. Bu yüzden eğlenmek için kendinize boş vakitler düşünün. İşiniz konusunda disiplinli olun.

Günümüzde motivasyon kavramına pek önem verildiği söylenemez. Ancak ne olursa olsun başarılı bir girişimci ve her şeyden önce, başarılı bir insan olabilmek için motivasyon çok önemli. Bunun için de kendi kendine motivasyon teknikleri ile bir değişim yaşayabilirsiniz. Unutmayın önemli olan sizin kim olduğunuz değil, sizin ne yaptığınızdır... Sizin farklı bir öneriniz mi var? Durmayın, yorum gönderin!

