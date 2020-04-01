Kedilerde İç Kanama Belirtileri ve Sebepleri Nelerdir?

Kedilerde iç kanama acil bir durumdur ve hemen veterinere gidilmesi gerekmektedir. İç kanama belirtisi olarak bazen kedinin vücut deliklerinden kan gelebilir. Bazen de diğer semptomlara bakmak gerekir. İç kanama durumunda kedi, durumun ciddiyetine göre şoka girebilir. Bunu da göz önünde bulundurarak yavaş hareket edilmeli ve hayvan sıcak tutulmalıdır. Kedilerde iç kanama belirtileri konusunda da bilgi sahibi olmak kendinizin ya da başka bir kedinin hayatını kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Bir kedinin karnı vücuttaki hayati organların çoğunu içeren geniş bir boşluktur. Travma ya da ilerlemiş iç hastalıklardan kaynaklanan aşrı yaralanmalar, karın içindeki kan damarlarının yırtılmasına ve iç kanamaya neden olabilir. Bir araç kazası nedeniyle iç kanama olursa bu durum yüksek hayati tehlikeye sebep olabilir ve acil olarak veteriner ile görüşülmelidir.

Karaciğer ve dalak, travmatik bir kazada en çok etkilenen organlardır. Aşırı travmanın ardından yaşamı tehdit eden diğer yaralar da görülebilir. Ayrıca vücut iç kanamayı emebilir ve olduğundan daha az gibi gösterebilir. Bazı sebepler de acil olmamakla birlikte süreye bağlı olarak hayati tehlike oluşturabilir ve veteriner doktorun değerlendirmesi gerekebilir.

Kedilerde İç Kanama Belirtileri Nelerdir? (Semptomlar)

Akut veya kronik bir sorun olup olmadığına bağlı olarak, değişen iç kanama semptomları gözlenebilir. Eğer bir araç kedinize veya başka bir kediye çarptıysa çok fazla bir sorun olmasa da veteriner hekime danışmanızda fayda vardır.

Kedilerde olası görülen iç kanama belirtileri şunlardır;

1.) Soluk Diş Etleri veya Dudak İçi

Bildiğiniz gibi kedi ve köpeklerin diş etleri sağlıklı durumda pembe renklidir. Diş eti ve dudak içi pembe renkte değilse iç kanamadan şüphelenebilirsiniz. Ayrıca kedi, kırmızı ve köpüklü mukus öksürürse akciğerlerde kanama olabilir.

2.) Nefes Darlığı

Kedinizin zorlanmalar ya da fazla hareket gibi durumlar ile normal zamanlarda nasıl nefes alıp verdiğini öğrenin. Bunların dışında normal nefes alımında olan değişiklik kedi için farklı bir sorunun olduğu anlamına gelebilir.

3.) Kusma veya Dışkıda Kan

Kedinizin tuvalet yapma rutinlerini biliyorsunuzdur. İç kanama gibi durumlarda genellikle idrar veya dışkıda kan görülebilir.

Ağız, boğaz ve akciğer bölgelerinde meydana gelen yaralanma durumunda burun gibi diğer vücut deliklerinden kan gelebilir. Ayrıca karında olabilecek iç kanama kedinin kusmuğunda koyu kırmızı bir renge neden olabilir.

4.) Patalojik Uyuşukluk Hâli

Kendi hayvanınız olduğu zaman her hâlini bildiğinizden dolayı davranışlarındaki ve enerji seviyesindeki değişimleri daha iyi gözlemleyebilirsiniz.

Kediniz yürümekte zorlanıyorsa ya da her şey için ilgisizse ve uyuşuk gibi davranıyorsa bu durum iç kanama belirtisi olabilir.

5.) Karın Şişliği

6.) Morarma veya Görülebilir Yaralar

7.) Ayağa Kalkamama

8.) Kırık Kemikler

9.) Topallama

10.) Zayıflık

11.) Zayıf Nabız

Yukarıdaki iç kanama belirtileri dışında farklı hastalıklarla ya da olaylarla da iç kanama görülebilir. Hayvan bakımında kedinizin normal durumdaki hal ve hareketlerinin bilincinde olmanız sorumluluğunuzdur.

Davranışlarındaki farklılıklardan da veteriner hekim ihtiyacının olup olmadığını anlayabilirsiniz

Kedilerde İç Kanama Sebepleri Nelerdir?

"Kedilerde iç kanama öldürür mü?" şeklinde sorular sorulabiliyor. Şiddetli kazalarda olay yerinde ölüm olabileceği gibi bir şey olmamış gibi topallayarak yürüyen kediler olabilir. Böyle durumlarda da iç kanamadan şüphelenilmeli ve derhal müdahale edilmelidir. Hızlı bir şekilde ölüm olmasa bile farklı durumlara göre hayatı tehlikeye atabilecek sebepler olabilir.

İç kanamanın sebebini belirlemek, daha etkili bir tedavi planına yardım edebilir. Kedilerde iç kanama sebepleri şunlardır;

1.) Travma

Çoğunlukla bir araç çarpmasından dolayı travmatize olan organlar karaciğer ve dalaktır. Bunun dışında da yüksekten düşen kedilerde iç kanama görülebilir. Araç kazaları, özellikle sokak kedi ve köpeklerinde görülen iç kanama sebeplerinin en yaygınıdır.

2.) Tümör

Karın zarında oluşabilecek tümörler kan damarlarına zarar verebilir ve iç kanamaya sebep olabilir.

3.) Hematom

Hematom, kan damarlarının yırtılmasına bağlı olarak kanamanın deri altında birikmesi olayıdır. Bu durum daha çok dalakla ilişkilidir ve karında iç kanamanın önemli sebeplerindendir. Hematomların bir nedeni de travmalardır.

4.) Pıhtılaşma Bozukluğu (Koagulopati)

Bazı zehirler özellikle kemirgenleri öldürmek için üretilenlerin kazayla tüketilmesi de kedi ve köpeklerde iç kanamaya neden olabilir.

5.) Yoğun İlaç Kullanımı

6.) İlerlemiş Enfeksiyonlar

7.) Kedi Lösemi Virüsü

Kedilerde İç Kanama Tedavisi Nasıl Olur?

Yaralı bir kediyi hareket ettirirken dikkatli olunmalıdır. Çünkü kaza sebepli durumlarda kırık kemikler varsa daha büyük sorunlara neden olabilir ve durumu kötüleşebilir. Veteriner hekim kedinizi tam olarak inceleyecek ve bu inceleme de en ciddi sorundan başlayarak ele alınacaktır.

Kedilerde iç kanama tedavisi konusunda önemli olan kanayan bölgeyi bulmak ve kan kaybını en kısa sürede durdurmaktır. Daha yavaş bir kan kaybı varsa iç kanamanın altında yatan başka nedenleri belirlemek için birçok test yapılabilir. Ayrıca kedinizin tıbbi geçmişi, olası sağlık sorunlarının bulunmasına yardımcı olabilir. Tam kan sayımı, ultrason, MR veya BT taraması yapılabilir.

Ayrıca kanamanın durumuna bağlı olarak farklı tedavi seyri işlenebilir.

Acil Durum Prosedürleri

Bu tedaviler büyük kan kaybı görülen kedilere uygulanır. Amaç, kediyi hayatta tutmak ve ameliyat için istikrarı sağlamaktır.

Damar içi sıvılar, sıvı hacimlerini korumak ve kan basıncını arttırmak için uygulanır.

Çok kan kaybedildiğinde kan nakli yapılması gerekebilir.

Oksijen terapisi, batında akciğerlerin itilmesi nedeniyle solunum zorluğu çeken bir kediye yardımcı olabilir.

Vücudun kan pıhtılaştırma kabiliyetini artırdığı için K vitamini verilebilir.

Karın sıkışması ve kanamayı basınçla geçici olarak durdurmak için kediye karın bandajı konabilir.

Kediyi sakinleştirmek ve ağrısını dindirmek için ağrı kesiciler uygulanabilir.

Acil Durum Ameliyatı

Travma durumunda genellikle kanama kaynağını bulmanın tek yolu cerrahi müdahale olabilir. Ameliyatın amacı kanama nedeni olan iç yaraları belirlemek ve müdahale etmektir. Bu ameliyat risklidir ve sadece kedinin hayatını kurtarmak için son adımda uygulanır.

Tümör Ameliyatı

Vücutta kanserli veya iyi huylu tümör durumu varsa cerrahi olarak bu büyümeleri gidermek, iç kanamayı durdurabilir. Mevcut olan tümörlerin sayısı ve yerine göre bu ameliyatların başarı oranı değişebilir. Alınamayacak şekildeyse radyoterapi veya kemoterapi uygulanabilir.

İlaç Tedavisi

Bir kanama ülseri görülürse kedinin midesindeki asit değerini düşürmek için bazı ilaçlar yazılabilir. Bu ilaçlar genellikler 6 - 8 hafta sürmektedir.

Ameliyat geçiren kedilerde ameliyat sonrası bakım oldukça önemlidir. Ameliyat bölgesinin temiz tutulması ve iyileşme sürecinde kedinin etkinliğinin sınırlandırılması gerekebilir. Enfeksiyonlara karşı kediyi korumak önemlidir. Herhangi ters bir durumda vakit kaybetmeden veterinere götürülmelidir.

Ciddi iç yaralanmalarda iyileşme süreci yavaş olabilir. İyi huylu bir tümör başarıyla çıkarılmışsa tam iyileşme olabilir. Ancak kedi, böbrek veya karaciğer yetmezliği yaşarsa hayatta kalması zordur.

Ülsere uğrayan kedilerde de besinleri doktor tarafından belirlenir ve ona göre bir diyet uygulanır. Kedinin zehirlenmesini önlemek için de zararlı ilaçları iyi muhafaza ettiğinizden emin olun.

Kedilerde iç kanama belirtileri ve sebepleri konusunda bilgi sahibi olduktan sonra bu gibi durumlara karşı daha dikkatli olacaksınızdır. Umarız hiç başınıza gelmez. Bu konuda farklı görüşleriniz ya da yaşadıklarınız varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.