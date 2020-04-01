Köpeklerde İç Kanama Belirtileri ve Sebepleri Nelerdir?

Bir kaza ya da ciddi sağlık sorunları köpeklerde iç kanama tehlikesini doğurabilir. Köpeğin bir otomobil tarafından darbe alması ve sonrasında ayağa kalkması her zaman iyi olduğu anlamına gelmez. İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de yara meydana gelmese bile iç kanama olabilir. Köpeklerde iç kanama belirtileri konusunda bilgi sahibi olmak kendinizin ya da başka bir köpeğin hayatını kurtarmanıza yardımcı olabilir.

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Hemoperitoneum olarak da adlandırılan iç kanama, köpeklerde hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Çünkü köpeklerde iç kanamanın tespit edilmesi, belirli bir spesifik semptomları olmaması nedeniyle daha zordur. Genellikle travmatik ve kan pıhtılaşma bozukluğunun bir sonucu olan iç kanamanın bulguları yokluğunda köpek davranışından küçük ipuçlarını çıkarmanız gerekir.

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Köpeklerde İç Kanama Belirtileri Nelerdir? (Semptomlar)

Köpeğinizde ya da başka bir köpekte iç kanamadan şüpheleniyorsanız derhal bir veterinerle temasa geçin. Köpeklerde olası görülen iç kanama belirtileri şunlardır;

1.) Soluk Diş Etleri veya Dudak İçi

Köpeklerin diş etleri sağlıklı durumda pembe renkli olmalıdır. Buralara yapacağınız hafif baskılar soluksa pembeye dönecektir. Diş eti ve dudak içi pembe renkte değilse iç kanamadan şüphelenebilirsiniz.

2.) Solunum Değişiklikleri

Köpeğinizin ısıdan veya zorlanmalar haricinde bir sebeple hızlı ve ağır nefes alıp vermediğini öğrenin. Bunların dışında normal solunum ritminde bir değişiklik olması köpeğin sisteminin kriz modunda olduğu anlamına gelebilir.

3.) Dışkıda veya İdrarda Kan

Köpeğin tuvalet yapma süreçlerine dikkat edin. Genellikle idrar veya dışkıda parlak kırmızı renk veya koyu kırmızı-kahverengi gibi kan görülebilir. Rektal kanama, alt bağırsak bölgesi yaralanmalarında sık rastlanır.

Ağız, boğaz ve akciğer bölgelerinde meydana gelen yaralanma durumunda köpek, burun deliklerinden kan akıtıyor olabilir.

4.) Patalojik Uykulu Hâl

Köpeğin enerji seviyesindeki ani bir değişim görmezden gelinmeyecek kadar önemlidir. Bu durum kendi köpeğiniz olduğunda onu tanıdığınız için daha rahat anlaşılabilir.

Bir köpek, özellikle dışarıya çıkıp oynama istekli olan biri, yürümeye gönülsüz görünüyorsa ve hareketleri zayıfladıysa bu durum iç kanama belirtisi olabilir.

5.) Düşük Vücut Sıcaklığı

Köpeklerde iç kanama belirtileri arasında vücut sıcaklığı düşüklüğü de yer alır. Evde beslenen köpeğinizin sıcaklığını öğrenmek için bir rektal termometre kullanabilirsiniz.

Normal köpek sıcaklığı 37-39 derece aralığındadır. Köpeğin sıcaklığı 37 derece altına düşerse iç kanama gibi ciddi bir sıkıntı belirtisi olabilir.

6.) Zayıflık, Çöküş

7.) Deri Altı Morarma

8.) Karın Distansiyonu (Şişkinliği)

9.) Aşırı Susama

10.) Mide Bulantısı veya Kusma

11.) Kaygılı Durum

Köpeğinizde herhangi bir yaralanma olursa bu iç kanama belirtilerine dikkat edin ve iç kanamadan şüpheleniyorsanız veterinerle görüşün.

İç kanamalar belirli hastalıklarla oluşabileceğinden ötürü de sorumlu bir köpek sahibi olmak daima köpek vücudundaki ve davranışlarındaki değişikliklere dikkat etmek demektir.

Köpeklerde İç Kanama Sebepleri Nelerdir?

1.) Travma

Köpeklerin yaşadığı kazalar, iç kanama nedenleri arasında en yaygın olanıdır. Kazanın etkisi çok şiddetli olduğu durumlarda köpek, ağır kanamaya bağlı olarak olay yerinde ölür. Bununla birlikte bazen tıbbi yardım alınması gereken şekilde yavaş yavaş iç kanama olabilir.

Çoğu zaman kazadan dolayı travmatize olan organlar karaciğer ve dalaktır. Travma tedavisi başarıyla tamamlandıktan sonra dahi kanamanın herhangi bir belirtisi olabileceğinden köpeğin düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir.

2.) Tümör

Karın zarındaki tümörler kan damarlarına zarar verir ve iç kanamaya neden olur. Köpeklerde görülen kötü huylu tümörlerden olan hemangiosarkom veya kan damarları tümörü de köpeklerde iç kanamaya neden olan en yaygın tümörlerdendir.

Bu tümörler oldukça agresif yapılıdırlar ve Golden Retriever ve Alman Çoban köpekleri bu tümörlere daha duyarlıdırlar.

3.) Kanın Deri Altında Birikmesi (Hematom)

Hematom, kan damarlarının kopmasına bağlı olarak deri altında kan birikmesi olayıdır. Bunlar dalakla ilişkilidir ve karın zarında kan doluluğun önde gelen nedenidir. Hematomların bir nedeni de travmalardır. Hematomların görünümü ameliyat sırasında kolaylıkla ayırt edilemeyebilir.

4.) Pıhtılaşma Bozukluğu (Koagulopati)

Fare zehirlerinden biri olan ve pıhtılaşma bozukluğu yapan Rodentisit'in kazayla tüketilmesi de köpeklerde iç kanama sebepleri arasındadır. Çoğunlukla karında oluşan kanama, cilt altı gibi diğer bölgelerde de kendini gösterebilir.

Köpeklerde İç Kanama Tedavisi Nasıl Olur?

Köpeklerde iç kanamaya dair yapılacak tedavi seyri, iç kanamaya ve durumun ciddiyetine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Mevcut çeşitli tedavi seçenekleri şunlardır;

Damar içi sıvı tedavisi

Kan nakli

Oksijen terapisi

Analjezik tedavi (ağrı kesici ilaç)

K vitamini uygulaması

Karın sargısı

Acil ameliyat

İç kanama nedeni travma olduğunda, tedavi için sınırlı bir zamanınız olur. Tıbbi yardım ulaşmadan önce acil durum ele alınmalıdır. Kaza varsa kırıkları önlemek için köpeği dikkatlice kaldırın ve yetkiliye teslim etmeden önce de köpeği sakin ve sıcak tutun.

Ek olarak köpeğiniz dışarıda fazla zaman geçirme eğilimindeyse başına bir şey gelmemesi için ona dikkat etmelisiniz. Araç geçen bir yol varsa bunu önlemek için bahçede çitler kullanabilirsiniz.

Köpeklerde iç kanama belirtileri konusunda bilgi sahibi olduktan sonra bu gibi durumlara karşı daha dikkatli olacağınıza şüphe yok. Böyle bir durumla karşılaşırsanız zaman çok önemli olduğu için derhal veterineriniz ile görüşmeyi unutmayın. Umarız hiç başınıza gelmez. Köpeklerde iç kanama konusunda farklı görüşleriniz ya da yaşadıklarınız varsa bize aşağıdan yorum olarak gönderebilirsiniz.