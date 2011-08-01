Göğsüm Kaşınıyor Dedirten 9 Durum

Zaman zaman görülen göğüslerde kaşıntı durumu gayet normaldir. Küçük kaşınmalar dışında daha sık ve gün içine yayılan kaşıntı halleri varsa, sebebini öğrenmek gerekebilir. İş hayatında toplantıda, okulda ya da başka istenmeyen durumlarda olabilecek kaşıntılar rahatsız edici olabilir. Göğsümde kaşıntı var diyorsanız, aşağıda sıralanan sebepleri incelemenizde yarar var.

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Göğüs kaşıntısı nedenleri ve bunları öğrendikten sonra alınacak önlemler ile geçirmek olasıdır. Ancak bu listenin tıbbi yardımın yerini almayacağını ve doktora danışmanızda fayda olduğunu belirtelim.

1. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Egzama

Vücudun belli yerlerinde olabilecek kırmızı döküntüler egzama işareti olabilir. Göğüs çevresinde bu şekilde kırmızı döküntüler varsa, egzamadan şüphelenebilirsiniz. Çok sıcak ya da soğuk havalar, güneşin etkileri, evcil hayvan tüyleri ya da çamaşır deterjanı egzamaya neden olabilir.

Kırmızı döküntüler varsa, dermatoloğa başvurmanızı öneririz.

2. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Kuru Cilt

Cildiniz doğal olarak kuru olabilir ve bu da bazı sütyen kullanımlarında aşınmalara neden olabilir. Sütyen tercih ederken sağlığınız için önemli olduğundan uygun fiyatlıları tercih etmenizi önermiyoruz.

Kaliteli pamuklu sütyenleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca sütyenin alt tarafında yer alan sert telinden kaynaklı kaşınma oluyorsa balensiz sütyen deneyebilirsiniz.

3. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Yeterince Yıkanmayan Sütyen

Göğüsler özellikle ter toplama eğilimindedir. Bu nedenle sütyenlerin temizliği de daha önemlidir. Spor sütyenlerinin her egzersizden sonra yıkanması gerekirken; normal sütyenlerin de haftalık yıkanması tavsiye edilir.

Sık sık yıkıyorum, ama yine de kaşıntı durumu var diyorsanız, bir önceki maddede bahsettiğimiz sütyenin kumaşına ya da balenli olmasına vücudunuz tepki gösteriyor olabilir. Sentetik, polyester ürünlerin yerine pamukluları tercih etmenizi öneririz.

4. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Maya Enfeksiyonu

Çoğu kadın mantar oluşumundan kaynaklı maya enfeksiyonlarını vajinayla ilişkilendirir. Ancak bunlar göğüs altlarında nemin hapsolmasından dolayı bu bölgelerde de olabilir. Bundan dolayı da kaşıntı görülebilir.

Bu durumda doktorla görüşmeli ve bunun için önerdiği ilacı kullanmanız yeterli olur.

5. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Tiroid Bozukluğu

Tiroid hormonlarınızda bozukluk varsa, örneğin az aktif tiroidi olanların cildi kuru olma olasılığı yüksektir ve bu da kuru cilt maddesinde anlattığımız gibi kaşıntı nedeni olabilir.

Tiroid sorununuz olup olmadığını anlamak için doktorunuza söyleyerek tiroid hormonunuza baktırmanızı isteyebilirsiniz. Dengesizlik durumlarında da ilaç kullanmanızı isteyecektir.

6. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Göğüsleriniz Büyüyor

Ergenlik ya da hamilelik döneminde göğüslerde meydana gelen büyüme ile göğüs derisi gergin olabilir ve kaşıntı oluşabilir. Bu zamanlar için nemlendirici vücut kremleri kullanılabilir.

7. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - İlaç Kullanımı

Yüksek tansiyon ilaçları, anti-depresanlar, ağrı kesiciler ve hatta östrojen dahil olmak üzere birçok yaygın kullanılan ilaçlar, göğüs kaşıntısı yapabilir. Bunu da doktorunuza danıştığınızda, bu durumdan ise, ilaçlarınızı ona göre düzenleyecektir.

8. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Deterjan Alerjisi

Cildin herhangi bir yerinde olabileceği gibi göğüs bölgesi de alerjik bir reaksiyondan etkilenebilir. Örneğin, yeni bir deterjana geçtiyseniz, göğsünüzde kaşıntılı bir kızarıklığa neden olabilir.

Deterjandan olduğunu anladıysanız, deterjanı değiştirebilir ya da sürekli alerjiniz varsa doktorunuz alerji ilacı yazabilir.

9. Göğüs Kaşıntısı Sebepleri - Nadir Görülen Meme Kanseri

Kaşıntı ve kızarıklık durumu, iltihaplı meme kanseri adı verilen nadir bir meme kanserinin erken belirtisi olabilir. Tüm meme kanserlerinin yalnızca %1 ila 5'i enflamatuar meme kanseridir.

Göğüs genellikle kaşıntılı durumdan kırmızıya, şişlik ve sıcaklığa dönüşür ve cilt çukurlaşabilir. Göğüs kaşıntısı ile birlikte bunları fark ederseniz, doktorunuzla konuşup tarama yaptırabilirsiniz.

Göğsüm kaşınıyor diyenler için göğüs kaşıntısı sebepleri (nedenleri) hakkında maddeleri bu şekilde sıralayabiliriz. Bu durumla karşılaştıysanız, neler yaşadığınızı ve nasıl bir tedavi uyguladığınızı aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.