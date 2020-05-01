10 Adımda Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

Beyin, vücudumuzun en değerli organı desek, yanlış olmaz sanırım. Çünkü vücudumuzu ve geleceğimizi şekillendirecek bir eylem içerisindedir. Beynimiz çocukluktan yaşlılığa kadar öğrenme ve budanma yönünden birçok değişim geçirir. Bu nedenle beyin gelişimi için yapılması gerekenler üzerinde düşünülmesi gerek. Bunları günlük rutininiz haline getirirseniz, beyninize fayda sağlayarak ona iyilik yapmış olursunuz.

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Bu adımları bilirsek, beynimizin gelişimi için daha çok özen gösterebiliriz. Beyin gelişimi ile birlikte hafıza güçlenmesi, daha sağlıklı bir ruh hali ve mutluluk beraberinde gelecektir. Beyninize fayda sağlamak istiyorsanız günlük olarak uygulayabileceğiniz 10 adımın listesini yazının devamında bulabilirsiniz.

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Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

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1.) Şekerleme Yapmak

Günlük hayatınızda sadece 15 dakikalık şekerleme yapmak bile beyin gelişimi için büyük fark yaratabilir. Vücudunuzu tazelemek aynı zamanda beyin işlevini geliştirmenize, hafıza iyileşmesine, daha sağlıklı ve olumlu düşüncelere yardımcı olur. Elinizdeki bu önemli fırsatı kaçırmamalısınız.

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Bu nedenle beyin sağlığı için işlerinizin arasında bilinçli olarak kendinize vakit ayırın ve 15 dakikalık bir şekerleme yapın ve kendinizi tazelenmiş hissedip, günün geri kalanını daha enerjik geçirin.

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2.) Yatmadan Önce Yaratıcı İşler

Akşam olduğunda ve yatma saatiniz yaklaştığında yorgunluk ve uykulu hali hissedebilirsiniz. Ancak yorgun olunduğu zaman daha yaratıcı olunabildiğini biliyor muydunuz? Kitap yazmak, müzik - resim yapmak ya da ne olursa olsun yaratıcılığınızı yatmadan hemen önce ortaya çıkarabilirsiniz.

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Bunu bilerek, yatmadan önce yapmak istediğiniz işle ilgili bir şeyler düşünebilirsiniz. Hemen uykuya dalmak yerine, ortaya çıkarılırsa büyük yarar sağlayan, yorgunluğun getirdiği yaratıcılığı ortaya çıkarın.

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3.) Egzersiz Yapın

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Hayatta hareket her şeydir. Bunun için spor salonuna gitmenize ve ağır sporlar yapmanıza gerek yok. Yeter ki, günde 20-30 dakika vakit ayırın ve hareket edin. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapmak birçok uzman tarafından tavsiye edilmektedir. Egzersizin sağlıklı bir vücut için öneminin yanı sıra beyin sağlığı için de oldukça faydalı olduğu unutulmamalıdır.

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4.) Tek Bir İşe Odaklanın

Bir seferde birden fazla iş yapanları duymuşsunuzdur. Ancak beyin, çoklu işleri yerine getirmek için tam anlamıyla çalışamamaktadır. Yapılabilse bile sonrasında zihinsel olarak daha yorucu olabilir ve bu da pek fayda sağlamaz.

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Bunun yerine yapacağınız işleri adımlar halinde bir yere not edip, tek seferde sadece birine odaklanırsanız beyninizi tam performansıyla kullanabilir ve düşündüğünüzden daha iyi bir iş ortaya çıkarabilirsiniz. İşinize başlarken de televizyon, telefon gibi konsantrasyonunuzu bozacak şeyleri kendinizden uzaklaştırmaya özen gösterin.

5.) Elle Yazmaya Özen Gösterin

Bilgisayar ya da akıllı telefon gibi cihazlardan yazmak uzun zamanda bizleri elle yazmaktan uzaklaştırıyor. Araştırmalara göre de elle yazmak, bizleri daha akıllı yapan unsurlardan biri. Bir sonraki toplantınızda ya da evinizde not almanız gereken bir şeyler varsa bunu, akıllı cihazlarınıza değil de kalem kağıt alarak o şekilde not almaya özen gösterebilirsiniz.

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6.) Multivitaminler

Elektrikli cihazların elektriğe, akıllı telefonların bataryaya ihtiyacı olduğu gibi beynimizin de besin maddelerine ihtiyacı vardır. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra gerekli vitaminleri alamıyorsanız multivaitaminler ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alabilirsiniz. Multivitaminlerle birlikte güne sabah yürüyüşleri ile başlarsanız harika bir gün geçirmemeniz için hiçbir sebep yok.

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7.) Yeni Kelimeler Öğrenin

Yeni kelimeler öğrenmek ve onları kullanmak, beyin gelişimi için oldukça etkilidir. Türkçe sözlük alarak bilmediğiniz kelimeleri öğrenirken, IQ gelişimi ve beyin gücü artırımı için fayda sağlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikte çeşitli kelime oyunları oynayabilirsiniz. Bu sayede hem beyninize fayda sağlarsınız hem de eğlenceli vakit geçirirsiniz.

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8.) Yeni Bir Dil Öğrenin

Beyin gelişiminin en etkili yollarından birini arıyorsanız, bunun yeni bir dil öğrenmek olduğunu söyleyebiliriz. Yeni dil öğrenmek, beyni uyarmaya zorlar ve yeni nöron ağlarının gelişimini tetikler. Beyne faydasının yanında farklı ve yeni bir dil öğrenmek ile hayatınızı zenginleştirir ve yeni kültür keşfetmenize destek olabilirsiniz.

9.) Meditasyon Yapmak

Vücudunuza ve zihninize yardımcı olan meditasyon, en iyi gevşeme yollarından biridir. Yapılan bir çalışmaya göre meditasyon yapmanın beynin neredeyse her yerine faydası olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle günlük işlerinizin arasında kısa süreli de olsa meditasyonu ekleyebilir ve zihinsel olarak daha rahat olabilirsiniz.

10.) Olumlu Düşünün

Optimist yani iyimser olmak, beyninizin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Olumsuz düşünceleri uzaklaştırmak ve olumlu düşünmek, hayattan alacağınız zevk ile birlikte beyniniz için de faydalıdır. Hayata bardağın dolu tarafından bakmaya başlayabilirsiniz.

Beyin gelişimi için yapılması gerekenler bunlarla kısıtlı değildir. Daha birçok şey yapılabilir. Ancak bunlarla da başlamak ve zamanla farklı şeyleri eklemek, zihinsel sağlığınız için iyi olacaktır. Bu maddeler arasında yaptıklarınız ya da farklı düşünceleriniz varsa bize yazmayı unutmayın.

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