Daha Üretken ve Motive Olmak için 3 Basit Yöntem

Hiç kendinizi gün ortasında uykulu olarak hissettiğiniz oluyor mu? Ya da iş yerindeyken bir saatin sekiz saat gibi geldiği oldu mu? Bunun gibi zamanlarda kendinizi dinçleştirmek için çay, kahve ya da enerji içecekleri tüketmeyi isteyebilirsiniz. Ancak, enerjinizi artırabilmek, daha üretken ve motive olmak için sadece kafein tarzında içeceklere gerek yoktur.

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Uykunuzu aldığınızı düşündüğünüz halde gün içerisinde uykulu durumunuz 1-2 hafta sürüyor ve hayatınızı olumsuz etkiliyor ise doktora gitmeniz daha doğru olacaktır. Bunun dışında hayatınızı daha sağlıklı yaşamak için adımlar atarsanız uzun süreli üretken kalabilirsiniz. Yapabileceğiniz üç basit yöneteme geçelim.

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Daha Üretken ve Motive Olmak için Yapılabilecekler

1.) Doğal Işık Kaynağından Mahrum Kalmayın

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Elinizden geldiğince doğal ışığı alın. İş yerinde bir camın yanında oturuyorsanız ve molalarınız sırasında da yürüyüşe çıkarsanız, daha enerjik hissetmeniz kaçınılmazdır. Vücudun uyku hormonu olan melatonin, ışıklı ortamdayken uyandırmaya yarar veya uyarma sinyali verir. Bu nedenle gün içerisinde yürüyüşler ve aydınlık ortamda çalışmak sizi uyanık hissettirir.

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Ayrıca uyurken de yatmadan önce yemek yememenin dışında tam tersi olarak ışıksız ortamda yatmanız ve cep telefonunuzu yakınınızda bulundurmamanız sağlıklı bir uyku alımı için yeterli olacaktır.

2.) Egzersizi Unutmayın

Egzersiz yapmak sadece kalp için iyi değildir. Egzersiz de iyi uyumanıza yardımcı olur. Bir araştırma çalışmasına göre, haftada 5 gün 60 dakikalık egzersiz yapanların yapmayanlara göre daha rahat uykuya geçtiği sonucuna varılmıştır. Düzenli olarak egzersiz yapmak, uykuya katkısının yanı sıra gün içerisinde daha verimli hissettirir. Hiç olmadı her gün sadece 20-30 dakikalık yürüyüş yapmaya özen gösterebilirsiniz.

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Uykuyu almak çok önemlidir. Uykusuz bir geceden sonra verimli bir gün geçiremezsiniz. Çünkü yorgun ve uykulu olacaksınız. Öğleden sonraları ve akşamları kafein içeren içecekler kullanmamak, rahat yatak kullanmak, yatmadan en az iki saat önce bir şey yememek, ışıksız ve sessiz ortam sağlamak iyi uyumanızı sağlayacaktır.

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3.) Stres Yönetimini Öğrenmek

Stres, genel sağlık dışında hayatımızı birçok şekilde olumsuz etkileyen bir şeydir. Stresli olan biri motive olmuş şekilde ya da üretken hissetmeyecektir. Yapılan araştırmalara göre bir diğer yorgunluk sebebinin de stres olduğu görülmüştür. Çok fazla stresli yaşamınız varsa günlerinizde o kadar yorgun hissetmeyle geçebilir.

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Buna karşı stresle mücadele için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

Yoga: Yoga yapmak zihninizi temizler ve solunum ile kalp atış hızınızı yavaşlatır. Yoga yapanlar için stresli yaşamın üstesinden gelmek daha kolaydır.

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Egzersiz: Egzersiz, stres ve yorgunluğu azaltır. Genel bilişsel işlevinizi, uyanıklığınızı ve konsantrasyonunuzu geliştirir.

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Meditasyon: Yapılan bir çalışmaya göre meditasyonun depresyon, ağrı ve anksiyete gibi stres türevlerini hafifletmesine yardımcı olduğu görülmüştür.

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Sağlıklı Beslenme: Yüksek yağlı yiyecekler yemek, sizi uyuşuk hissettirir ve stresle uğraşmak için çok fazla enerjinizin kalmamasına neden olur. Stresle mücadele eden bir diyet; yüksek lifli, karbonhidrat bakımından zengin, az yağlı ve bol miktarda meyve ve sebze içeren yemeklerden oluşur.

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Olumlu Bir Bakış Açısı: Stresli hissettiğinizde ve aklınıza olumsuz düşünceler geldiğinde bunları kendinizden uzak tutmak ve olumlu düşüncelerle değiştirmek önemlidir. Bu şekilde, stres ve depresyona neden olan olumsuz düşünceler üzerinde durmamış olursunuz.

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Daha üretken ve motive olmak için bu adımları hayatınızın içerisine dahil edebilirsiniz. Adımları uyguladıkça kendinizi daha enerjik hissedecek ve bu da iş hayatınızda etkisini gösterecektir. Bu konuda farklı görüşleriniz veya önerileriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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