Son Derece Güçlü Kadınların Temel Özellikleri

Ataerkil toplumlarda erkeğin üstünlüğü kabul edilir. Bu yaygın bir davranıştır. Ancak günümüzde durum böyle değil. Artık kadınların söz hakkı da var. Zaten olmalı da. Peki "güçlü kadın" nedir?, "Güçlü kadın nasıl olunur?" Bu gibi soru işaretleri birçok insanın aklında hâlâ bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ancak, unutmayalım.

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Güçlü kadın olmak herkes için mümkün. Yeter ki bir duruşunuz ve profiliniz olsun. Kendinize güvenin ve hiçbir şekilde bir erkeğin arkasında durmaya çalışmayın. Siz, önde durmalısınız. Siz, kadınsınız. Olması gereken de bu değil mi zaten? Öncelikle "Güçlü kadın nedir?" bir bakalım ve sonra da temel özelliklerine göz atalım...

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

Güçlü Kadın Nedir? Güçlü Kadın Nasıl Olunur?

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Güçlü kadın, hemcinslerine göre bariz farklılıklara sahip olan ve kendine güveni tam olan, bir nevi "alfa kadın" olarak tanımlanabilmektedir. En üst düzeydedir kendilerine olan güvenleri ve hiçbir şekilde saçma oyunları ve laf cambazlıklarını tolere etmezler. Yani belirli bir profil çizerler ve bu profil çerçevesinde hayatını idame ederler. Ne olursa olsun, hayatın zor şartlarından ötürü veya olması gerektiği için, güçlü olmuştur onlar. Kimsenin arkasına sığınmazlar ve kimsenin gölgesinde güneşlenmeye ihtiyaç duymazlar. Çünkü onların kendileri zaten kendilerine yeter.

AYRICA: Hedeflerimize Ulaşmanın Tek ve Kesin Yolu: Harekete Geçmek

AYRICA: Başarıyı Elde Etmenin 8 Kısa Yolu

Güçlü kadın nasıl olunur? sorusunu birçok kadın soruyor olsa gerek. Aslında bu o kadar da zor değil. Ancak bazı önemli parametreler mevcut. Yani güçlü bir kadının nasıl olacağını merak ediyorsanız, uygulamanız gereken bazı temel özellikler olacaktır. Dilerseniz içeriğimizde, bu konuyu irdeliyor olacağız. En azından bir kadın olarak nasıl güçlü olabileceğinizi keşfetmek istiyorsanız, tüm detaylara göz atmanızda yarar var. Detayları inceleyin ve hayatınızda bu özelliklere yer de verin.

AYRICA: Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

Güçlü Kadınların Temel Özellikleri

Soru Sormaktan Asla Çekinmezler

Evet, bu doğru bir bilgi. Güçlü kadınlar, "katılıyorum veya katılmıyorum..." şeklinde cümleler kullanmayı severler. Çünkü doğaları gereği iddialı yaklaşımlarda bulunmayı tercih ederler. Herkesin kendisi gibi, "kendini ifade etme" yeteneği kazanması gerektiğine inanır ve çevresindeki kadınları da bu şekilde olması için yönlendirir. Yani yalnızca kendini düşünmez, hemcinslerini ifade yetisi bakımından geliştirir.

AYRICA: Tutku Nedir? Tutku ve Başarı Arasındaki Ortak Noktalar

Kendi hayatından sorumlu olduğuna inanır ve bu durumda da soru sormamayı reddeder. Çünkü bildiğiniz gibi soru sormak hayatın tam olarak anlamıdır ve hayatın anlamını hiçe saymak doğru olmaz. Onun ana felsefesi; "görüşlere katılmak ve fikir belirtmek" olup, dilini tutarak başkalarını dinlemeyi reddeder. Fark edilmek veya ödüllendirilmek, onun pek de tercih ettiği şeylerden değildir.

Erkeklerle Eşit Olmaktan Mutlu Olurlar

Neden olmasın ki zaten? Bir kadın olduğu için niteliklerini, donanımını ve bilgi seviyesini düşük seviyede tutması, günümüzde oldukça eskide kalmış bir fikirdir. Ekmeği veya parayı yalnızca erkeğin kazanacağını kim söyledi ki?

Bu, doğru değil. Kendisi; kendine güvenen, zeki, olgun bir erkek gibi bir kadının da var olabileceğine inanır. Güçlü erkeklerle kendisini eşit görür ve sürekli erkeklerden dert yanan, ağlayan bir profil çizmekten nefret eder. Zayıf olmayı kabullenmez ve saçma hareketlerde bulunmaktan kaçınır. Kendisine güvenir ve zayıf erkeklerle boşa vakit harcamaz. Çünkü vakti değerlidir.

Her Zaman Haklarını Ararlar

Erkek egemen toplumlarda kadınlara "pasif" bir varlık muamelesi yapılabilir. Ancak güçlü (alfa) kadınlar bunu asla kabul etmezler ve diğer hemcinsleri gibi pasif bir profil çizmezler. Kendi haklarını her zaman ararlar ve olası bir haksızlık karşısında hemen kendini savunurlar. Kendilerini zekâları ile ifade ettikleri için, genellikle haklı çıkarlar ve bu yüzden kendilerine olan saygılarını da kaybetmemiş olurlar.

Ne İstiyorlarsa, Onu Yaparlar

Kadınlara toplumda çizilen bazı görevler vardır. Yemek yapmak, çocuk yapmak, ev temizliği... Hayır! Artık, bunlar bir klişeden ibaret. Gerçekten güçlü olan kadınlar, ne istiyorlarsa onu yaparlar ve kendi gücünü keşfederler. Kendilerini gerçekleştirip, diledikleri alanlarda başarılı olmak için efor sarf ederler. Ne istediklerinin farkındadırlar ve bu yönde hareket ederler.

Kendilerini Geliştirmekten Hiç Vazgeçmezler

Günümüzde birçok girişimci kadın var. Sunucular, oyuncular ve hatta bilim kadınları... Dolayısı ile kendilerini geliştirmekten asla vazgeçmezler ve dünyada bir iz bırakabilmek adına elinden geleni yaparlar.

Başkalarının izinden gitmezler ve kendileri bir yol yaratırlar. Kariyerlerine yardım etmek için çok çalışırlar ve bu yönde sarsılmaz bir özgüven ile yürümeye devam ederler. Ne olursa olsun, bunu yaparlar. Çünkü bir erkeğe muhtaç olacak kadar pasif bir karaktere sahip değildirler.

Şikâyet Etmezler ve Sürekli Sızlanmazlar

Bazı kadınlar her şeyden şikâyet edebilir. Ancak güçlü kadınların böyle bir özelliği yoktur. Onlar, sürekli mızmızlanan kadınlara benzemezler. Onlar, şikâyet ederek başarı sağlanamayacağını iyi bilirler ve mızmızlanmak yerine harekete geçerler. Boşuna zaman harcamazlar ve tatmin olacaklarını düşündükleri gelecek için çalışırlar. Şikâyet etmenin, hayatın şartlarını değiştirmeyeceğini iyi bilirler.

Zihinsel açıdan sağlıklı ve olgun bir insanın, hayatı konusunda sızlanmak yerine, bunu değiştirmek için çalışması gerektiğine inanırlar. Herkesin hayatında belli başlı zorluklar olduğunu bilir ve ona göre hareket ederler. Yani sürekli şikâyet etmenin boşuna enerji kaybı olduğunu bilir ve bu olumsuzlukları şikâyet ederek değil, bunları telafi etmek için çalışarak hareket eder. Sürekli ağlayan, sızlanan insanları sevmezler. Çünkü bunun zayıflık olduğuna inanırlar.

Mazerete İnanmazlar

İnsanların hayâlleri için savaşmaları gerektiğine inanır. Bu yüzden hiçbir şekilde çalışma veya kendini geliştirme konusunda mazeret sunmazlar. Mazeretlerin sonuca ulaştırmayacağını ve insanı başarılı kılmayacağından emindir. Bu yüzden emek vermekten asla yorulmaz ve bugün çektiği acıların, ilerde hissedeceği güç olacağından emindir. Bu yüzden psikolojik olarak kendisini zorlu koşullara da hazırlamaya özen gösterir.

Kendi Parasını Kendi Kazanırlar

"Para önemli değil, önemli olan iç güzelliği," gibi birçok klişe söz konusu. Ancak realite pek de böyle görünmüyor. Bu yüzden güçlü kadın kendi parasını kazanarak, ekonomik özgürlük elde eder. Erkeğin eline bakmaz ve kendisini güçlü kılmak için çabalar. Güçlü kadınların, ekonomik özgürlükleri olduklarına inanır ve başkasının himayesi altına girmekten kaçınırlar. Kendi geçimini sağlayan kadınların, güçlü olduğunu dile getirmek zaten yanlış da olmayacaktır.

Kimse İçin Taviz Vermezler

Bu kesinlikle bir gerçek. Sevgilisi veya başkası için kendi inandığı değerlerden taviz veren bir kadın güçlü olabilir mi? Güçlü kadın, kimse için taviz vermeyen kadındır. Yani inandıkları uğruna hareket eder ve başkaları için kendisini değiştirmez. Diğer kadınlar gibi sürekli değişken bir ruh hâlinde olmaktan kaçınırlar ve ortamı domine eden, kendi kuralları ile hareket etmeye özen gösteren kadındır, güçlü kadın.

Evliliğe Yalnızca Kendileri Karar Verirler

Birçok kadın maalesef ki zorunlu olduğu için evleniyor. Çevre baskısı, gelecek endişesi, çocuk doğurma zorunluluğu gibi düşünceler, kadınları evliliğe iten ana sebepler arasında yer almaktadır. Ancak güçlü kadınlar böyle yapmazlar.

Hayat arkadaşı olarak seçeceği erkek ile yalnızca kendi istediği için, kendi hür iradesi ile evlenir. Evlenmek için evlenmezler. Yalnızca doğru kişi ile, kendisine benzeyen ve ahlâklı olduğuna inandığı kişi ile karar verdiği zaman evlenirler. Evlilik konusunda hemcinslerinden etkilenmezler.

Güçlü Kadınlar Yol Gösterirler

Bu, kesinlikle doğru. Güçlü kadınlar, bildikleri konularda yol gösterirler ve yardımcı olmaktan memnuniyet duyarlar. Arkadaşlarının başarısını hiçbir şekilde kıskanmazlar ve onu tebrik de ederler. Gerektiğinde yardıma muhtaç insanlara yardım ederler, yol gösterirler. Liderlik vasıfları gelişmiş olduğu için, yönlendirici bir yapıları da bulunmaktadır.

Kendilerini Sever ve Güvenirler

Kendilerini olduğu gibi severler. Kilo, boy veya her ne olursa olsun... Bunlar önemli değil. Aynada göründükleri gibi olmayı tercih ederler, doğallığa önem verirler. Kendilerini abartmazlar ve kibirli bir tavır takınmazlar. Ancak kendilerine ne olursa olsun, güvenmesini de bilirler. Bu özgüvendir. Yani bencil olmak farklı. Güçlü kadınlar kendilerine saygı duyarlar. Kendilerine nasıl yaklaşılmasını istediklerini bildikleri için, başkalarına da kendisine yaklaşılmasını istediği gibi yaklaşırlar.

Sonuç olarak, güçlü kadınların özellikleri arasında bunlar ve daha da fazlası yer alır. Ancak bu özellikler de önemli olsa gerek diye düşünüyoruz. Peki bir kadın olarak, sizce güçlü kadınların en temel özelliği nedir? Yani yardımsever olması mı veya savaşçı olması mı? Başarılı olması mı veya zengin olması mı? Yani sizce kadını güçlü yapan en temel unsur nedir? Yorum formundan ziyaretçilerimiz ile aklınızdaki düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

İlginizi çekebilecek yazılar: