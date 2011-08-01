Yüz Buharı Nasıl Yapılır? Yüze Buhar Tutmak Ne İşe Yarar?

Uyguladığınız cilt bakımı rutininiz varsa içerisine yüze buhar banyosu seçeneğini de ekleyebilirsiniz. Yüzünüzdeki kan dolaşımını artırıp, gözeneklerin açılmasının yanı sıra rahatlamak için buhar banyosu yapabilirsiniz. Kaplıcalarda ya da otellerde spa buhar banyosu yapmak çok tercih edilmektedir. Bunun için her zaman uzun vakitler ya da fazla paralar harcamanıza gerek yoktur. Evinizde de hazırlayacağınız buhar banyosunun vereceği yüz buharının faydaları ile cildinizi rahatlatabilirsiniz.

AYRICA: Sağlıklı Saçlar için İpuçları - 7 Saç Yıkama Yöntemi

Yüzdeki tıkalı gözenekler cilt tahrişine, enfeksiyona, siyah noktalara ya da sivilceye neden olabilir. Yüzünüzdeki gözenekleri derinden temizlemenin en iyi yollarından biri buhar banyosu yapmaktır. Buhar banyosu yapmak içten temizlemek gibidir. Buhar etkisiyle terleyerek gözeneklerinizi temizler; bu da gözenekleri açar ve herhangi kir ve pislikten arındırmaya yardımcı olur.

AYRICA: Parlak Bir Cilt için Neler Yapılmalı? Parlak Cilt için Beslenme

Yüze Buhar Banyosu Nasıl Yapılır?

Buhar banyosu, yüz buhar makinesi, sıcak havlu ve evde yapılan buhar banyosu şeklinde uygulanabilir. Buhar makineleri satın alınırsa çok fazla uğraş olmaz ve yüzünüze zarar vermemesi için gereken buharı otomatik olarak verir. Sıcak havlu yöntemi de, temiz havluları sıcak suya batırıp sonrasında sıkarak yüze koyulacak sıcaklığa gelince yüze uygulayarak yapılır.

AYRICA: Hyalüronik Asit Nedir? Hyalüronik Asit Faydaları Nelerdir?

AYRICA: Sağlıklı Saçlar için Öneriler - Etkili ve Benzersiz 7 İpucu

Bu yazımızda evde yapılan buhar banyosu yönteminden bahsedeceğiz.

Yüzünüzde fazla sivilce veya farklı deri probleminiz varsa yüz buharı yapmadan önce lütfen doktorunuza danışın.

Yüz Buharı Nasıl Yapılır?

Yüz buharından önce yüzünüzü temizlemek önemlidir. Makyaj ya da farklı bir şey varsa temizlemeden buhar uygulanırsa, gözenekler açıldıktan sonra buralara girebilirler ve sivilce ve akne oluşumuna neden olabilirler. Ayrıca zarar görmemek için yüzünüze buhar uygulamadan önce peeling yapmayın.

1. Adım: Yüzünüzdeki makyajı ya da yoksa genel olarak temizlik için yüz sabunu ve ılık su ile güzelce temizleyin ve durulayın.

2. Adım: Saçlarınızı yüzünüzden çekmek için saç bandı gibi şeylerle geriye doğru toplayın.

3. Adım: Tencere içerisine 4-5 bardak suyu koyun ve kaynatın.

4. Adım: Cam ya da seramik bir kabı buhar banyosu uygulayacağınız masanın üzerine koyun. Daha sonra kaynamış olan sıcak suyu bu kaba aktarın.

Esans Eklemesi

Yüze buhar banyosu için su içerisine herhangi bir şey eklemenize gerek yoktur. Eklemek istemezseniz "5. Adıma" geçebilirsiniz.

Ancak vaktiniz varsa ve ek bir şeyler katmak isterseniz yararlı aromaları olan yağlar kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece basit olarak bitki çayı poşeti de ekleyebilirsiniz.

Meyan kökü tüm cilt tipleri için mükemmel bir seçimdir. Cildinize detoks yapmak için idealdir.

Yağlı ciltler için sıcak su içerisine nane veya lavanta ekleyin.

Enerji vermesi için limon veya nane ekleyin.

Hassas ciltler için papatya, gül, lavanta yağı olabilir.

Sakinleştirici için papatya veya lavanta kullanılabilir.

Soğuk algınlığı için nane veya okaliptüs yağı eklenebilir.

Stresi alması ve rahatlatması için sandal ağacı veya bergamot yağı olabilir.

5. Adım: Masaya rahat bir şekilde oturun. Buhar banyosundan önce başınızın üzerine havluyla ya da ona benzer bir şey ile çadır yapın.

Yüzünüzü buhar banyosu için suyun üzerinde yaklaşık 20-30 cm'den uzakta tutabilirsiniz. Herhangi bir noktada cildinizde buharın çok sıcak olduğunu hissederseniz yüzünüzü sudan uzaklaştırın. Bu şekilde gözleriniz kapalı 5-10 dakika kadar kalın. Dilerseniz arada kısa süreli çıkıp, tekrar çadır altına girebilirsiniz.

6. Adım: Yüze buhar banyosu yaptıktan sonra gözeneklerdeki kirleri temizlemek için 15 dakikalık bir kil maskesi uygulanabilir ve ardından yıkanabilir. Ya da yüzünüze bal sürerek de aynı etkiyi elde edebilirsiniz.

Vaktiniz yoksa ya da maske uygulamak istemiyorsanız buhar banyosu sonrası yüzünüzü ılık suyla sadece yıkayarak, durulayabilirsiniz.

7. Adım: Gözenekleri etkili bir şekilde kapatmak için buhar banyosu sonrası tonik kullanabilirsiniz veya bir tatlı kaşığı suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ya da limon sıkarak; pamuk yardımıyla birlikte tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Cildiniz hassas ise su miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Sonrasında yüzünüzü tekrar yıkayın ve havluyla hafifçe kurulayın.

Tüm işlemlerin ardından buhar etkisi nedeniyle yüzünüz kuruyabileceği için nemlendirmek adına Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı veya argan yağı kullanarak cildinizi yumuşatabilirsiniz.

Buhar Banyosu Ne Sıklıkla Yapılmalı?

Yüz buharı uygulayacak kişiler tarafından ayrıca "buhar banyosu ne sıklıkla yapılmalı?" tarzında sorular gelebiliyor. Bu durumda yağlı veya normal bir cildiniz varsa haftada 1 veya 2 defa yeterlidir, diyebiliriz. Ancak hassas veya kuru bir cildiniz varsa daha seyrek olarak yapabilirsiniz.

Bunların yanı sıra buhar sonrasında gözeneklerinizin içerisindeki tüm bakteriler cilt yüzeyine çıkacağı için ilk başta lekeli gibi görünürse bunların 1 saate kadar geçeceğini unutmayın.

Yüz Buharının Faydaları! Yüze Buhar Tutmak Ne İşe Yarar?

Buhar banyosu , gözeneklerinizi temizler. Sıcak buharın etkisiyle terleme olur ve bu da gözenekleri açar ve ölü deri hücrelerinin yüzey tabakasını yumuşatmaya yardımcı olur. Ayrıca buhar banyosu, siyah noktalar hafif ise bunların da temizlenmesine yardımcı olur. Ancak ilk başta da belirttiğimiz gibi fazla sivilceli bir yüzünüz varsa yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Buhar banyosu, cildinizi diğer cilt bakım ürünleriyle daha uyumlu hâle getirir. Gözenekleriniz açıldıktan sonra temiz gözenekleriniz, yüz maskesi veya serum gibi kullanabileceğiniz ürünleri daha iyi emebilir.

Dolaşımı artırır. Yüz buharı, kan dolaşımı artırdığı için dokuya oksijen ve besin sağlar. Bu, yorgun ve donuk cildin pembe ve parlak olmasını sağlar.

Toksik maddeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yüz buharı, cildinizde dengesizlikler oluşturabilecek toksinleri atmanın harika bir yoludur.

Gevşeme ve rahatlama sağlar. Eğer suya uçucu yağlar veya bitkiler eklerseniz buhar banyosu, daha rahatlatıcı ve gevşetici etkiye sahip olur.

"Yüz buharı nasıl yapılır?" konusunu öğrendikten sonra ayrıca yüz buharının faydaları hakkında fikir alınınca buhar banyosunu denemek isteyebilirsiniz. Merak ettikleriniz ya da farklı görüşleriniz varsa, lütfen aşağıdaki yorum alanında bize yazın.

İlginizi çekebilecek yazılar: