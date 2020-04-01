Dar Gelen Kıyafetler Nasıl Genişletilir? (Kapsamlı Anlatım)

Dar gelen kıyafetler, oldukça çok aratılan bir konu. Özellikle kadınlar kıyafet alırken daha bir dar almayı tercih ederler. Bu durum rahatsızlık vermeye başladığında "dar gelen kıyafetler nasıl genişletilir?" şeklinde sorular sorulabilir ve bu yönde araştırmalar yapılabilir. Bunun yanında satın aldığımız çeşitli giysiler yıkandıktan sonra çekerek dar gelebilir. Dar gelen pantolon, yün kazak, gömlek, mont, pardesü, tişört, kaban, bluz, abiye gibi giysilerinizi birkaç pratik yöntemle genişletip eski haline getirebilirsiniz. Ayrıca dar gelen ayakkabı, dar gelen çizme, dar gelen bot gibi sıkıntılarınız varsa, aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

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Zamanla yün kumaşlarda kısalmalar ya da yeni alınan kıyafetlerin ilk yıkamada dar gelmesi can sıkıcı bir durumdur. Bunun için de özellikle kıyafet alırken yıkayınca çekmez değil mi şeklinde soru yöneltilir. Kıyafetleri genişletmekle ilgili pratik yöntemlerle birlikte dar gelen pantolon nasıl genişletilir? hakkında da kısaca bilgi vereceğiz. Genişletme yöntemlerinin birleştiği ana konu ise çekerek genişletmedir. İçeriğimizde çeşitli yollarla genişletmenin yanı sıra ek olarak dikiş yöntemi ile farklı ürünlerle birleştirme yöntemi anlatılmıştır. İsterseniz pratik uygulamalarımıza geçelim.

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Dar Gelen Giysi Nasıl Genişletilir? - Bebek Şampuanı

Bunun için öncelikle bir kova içerisine ılık su ile bir avuç kadar (yaklaşık 78ml) bebek şampuanı ekleyin ve karıştırın. Alternatif olarak, yün kumaşlar için kullanılabilecek deterjan da eklenebilir. Ardından içerisine genişletmek istediğiniz dar gelen kıyafet ne ise onu yatırın ve şampuanlı suyun içerisine işlemesi için birkaç sefer bastırın. Tamamen su içinde olması gerekir.

İnce kumaş ise yaklaşık 10-15 dakika yeterli olabilir. Giysileriniz kalın örme bir kumaştan yapılmışsa, 20 dakika veya yaklaşık 1 saat bırakabilirsiniz. 2 saatten fazla bırakmamaya dikkat edin.

Bu kıyafet genişletme yöntemi ile bebek şampuanının kumaşa işleyerek yumuşatması sağlanmaktadır. Yeterli süre bekletmenin ardından giysinizi kova içerisinden çıkarın ve üzerindeki fazla suyu almak için yavaşça sıkın, üstüne havlu serin ve hafifçe bastırarak kurulayın. Temiz suyla durulamayın. Ayrıca şeklini değiştirebilecek kıyafetleri sıkmayın.

Fazla su alındıktan sonra ise hafifçe çekme adımına geçebilirsiniz. Bu aşamada yapacağınız hafifçe çekmeler ile dar gelen kazak ya da pantolon gibi giysilerinizi az da olsa büyütebilirsiniz. Ayrıca giysiyi genişletmek için her yerinden hafif çekmeler yaptıktan sonra geniş şekilde gererek köşelerine ağır nesneler koyup o şekilde biraz bekletirseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. Giysiyi kuruyana kadar gece boyunca bu şekilde bırakmanız tavsiye edilir.

Dar Gelen Kıyafet Nasıl Genişletilir? - Ütü

Dar gelen elbiseye çözümler adımlarımızdan bir diğeri de ütü yapmaktır. Bu genişletme yöntemimizde de ıslatılarak nemlendirilmiş ya da yıkamadan yeni çıkarılmış kıyafetlerinizin üzerine bir bez serin. Bu bez üzerinden ütü yaptığınız takdirde giysiye verilen sıcaklık ile gevşeyen kıyafetiniz genişlemeye hazırdır. Sonrasında da giysinizi hafifçe çekerek uzatabilir ya da enine doğru yaparak, genişletebilirsiniz.

Dar Gelen Kıyafet Nasıl Genişletilir? - Saç Kremi

Bebek şampuanı yönteminde olduğu gibi aynı işlemi saç kremi kullanarak da pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Benzer şekilde kova içindeki su ve saç kremi karşımı ile bırakılan dar gelen kıyafet genişletilmek için hazır olacaktır. Aynı şekilde yumuşayan kıyafet hafifçe çekilerek, genişletilmesi sağlanabilir.

Dar Gelen Kıyafet Nasıl Genişletilir? - Başkasının Giymesi

Yıkadığınızda kıyafetin dar gelmesi gibi durumlarda da hemen atmak yerine yukarıdaki diğer adımları deneyebilirsiniz. Bunların dışında da en klasik yöntemlerden biri de kıyafeti daha kilolu birinin giymesi ve en az 50-60 dakika üzerinde tutmasıdır.

Başkasının giymesi yönteminin avantajı ise tahmin edeceğiniz üzere dengeli bir şekilde genişlemenin gerçekleşmesidir. Dezavantajı ise faza zorlamaya karşılık sökülme ve yırtılma ihtimali görülebilir. Bu klasik yöntemi başkasına giydirmek yerine kıyafet genişletme aparatları alarak da yapabilirsiniz.

Dar Gelen Pantolon Nasıl Genişletilir?

1. Yöntem: Kot pantolon genişletme uygulamalarında üst bacaklar, bacak içi ve kalça bölgesi en kolay esnetilebilir alanlardır. Kot pantolon bel esnetme yapmak için belin iki yanından germe ve kumaşı açma işlemini uygulayabilirsiniz. Bu işlemi pantolonun neresini genişletmek ya da uzatmak istiyorsanız o bölgesine uygulayabilirsiniz. Her germe işleminde birkaç dakika beklemeniz almak istediğiniz sonucu kolaylaştıracaktır. Ayrıca yapmadan önce genişleteceğiniz bölgeleri ölçerseniz sonrasında da karşılaştırabilirsiniz.

2. Yöntem: Yukarıdaki işlem sert kumaşlar için daha zorlu olabilir. Bunun için küçük bir sprey şişesine su doldurup genişletmek istediğiniz alana sıkın. Suyu arkalı önlü püskürttüğünüzden emin olun. Su, sıkı sıkıya birbirine bağlı lifleri genişletmeye yardımcı olur. Bu da dar gelen kotların genişlemesine yardımcı olur.

Islattıktan sonra germe işlemini uygulayın. Esneklik kazandırmak için öncelikle en dar alanlara odaklanın. Kumaşın yeniden biçimlendirildiğinden emin olmak adına bunu birkaç dakika yapın. Başkasından yardım alarak da çok zorlamadan germe yapabilirsiniz. Germe - genişletme aşamasından sonra balkonda asarak, açık havada kurumasını bekleyin. Kurutucuya koymak muhtemelen tekrar küçültecektir. Yeni şekillerini korumaları için düz bir şekilde kurutmak önemlidir.

3. Yöntem: Bu yöntem değişik ve şaşırtıcı gelebilir. Dar gelen pantolon genişletme yönteminin bu aşamasında pantolonu giyip ılık duşa girin. Ilık su dolu küvet içerisinde 10 dakika oturun ve kumaş iyice ıslandıktan sonra kapanmayan düğme varsa kapatmaya, esnetmeye çalıştığınız bölümleri de esnetmeye çalışın.

Sudan çıktıktan sonra önceden sermiş olduğunuz havlu üzerine oturun ve pantolonu gerecek hareketler yapın. Örneğin; bağdaş kurup oturabilir, bacaklarınızı iyice karnınıza çekip açabilirsiniz. Sonrasında da çıkartıp, tamamen kurumaya bırakın.

4. Yöntem: Daha önceden de bahsettiğimiz gibi pantolonun belini esnetmek, genişletmek için bel genişletme aparatı kullanabilirsiniz. Soğuk su ile yıkadığınız pantolonun bel bölümüne bu aparatı takarak ve bu şekilde kurumaya bırakarak, bel açma yapabilirsiniz. Islak olarak kot giyip, üzerinizde bu işlemi yapmaktansa bu şekilde aparat ile daha kolay olacaktır. Özellikle kış aylarında ıslak şekilde üzerinizde bu işlemi yapmamaya dikkat edin.

5. Yöntem: Dar gelen pantolon ya da dar şort genişletme için ekleme de yapabilirsiniz. Bu sayede farklı bir görünüm katarken, dar giysi de genişletilmiş olur. Bu yöntemi aşağıda anlatıyoruz.

Dar Gelen Kıyafetleri Değerlendirme - Genişletme

Dar gelen gömlek ya da dar gelen şort nasıl genişletilir diyorsanız, yukarıdaki yöntemlerin yanı sıra dar kıyafetinize eklemeler yaparak genişletebilirsiniz. Bunu dikiş işleri elinizden geliyorsa kendiniz yapabileceğiniz gibi isterseniz terziye de vererek yapmasını isteyebilirsiniz.

Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere tişört ya da gömleklerine dantel eklemeleri yapabilirsiniz. Dar gelen giysi genişletme yanı sıra oldukça farklı ve güzel göründüğü de ortada duruyor.

Ayrıca dar gelen şort genişletme için de aynısını uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki görseldeki şortta olduğu gibi ya kendiniz ya da terziye vererek şortun bacak kısmından keserek, dantel ya da düz kumaş nasıl istiyorsanız dikiş yapabilirsiniz.

Dikiş yaparak eklemelerin nasıl olduğu için aşağıdaki videoyu da inceleyebilirsiniz.

Dar Gelen Kıyafetler Nasıl Genişletilir? - Video

Dar gelen kıyafetler nasıl genişletilir? konusunda bu uygulamaları deneyerek, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Dar gelen kıyafet genişletme, esnetme yöntemlerine ek olarak farklı düşünceleriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Dar gelen kıyafetler için siz neler yapıyorsunuz?