007 First Light Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Hitman serisinin arkasındaki IO Interactive, uzun süredir beklenen James Bond oyununu sonunda gün yüzüne çıkardı. 007 First Light, 2012’deki başarısız denemeden sonra ajan 007’yi oyun dünyasına yeniden taşıyor. 2026’nın en çok konuşulması beklenen yapımları arasında yer alan oyun, açıklanan PC sistem gereksinimleriyle oyuncuları sevindirdi.

007 First Light Sistem Gereksinimleri

Güncel AAA oyunların aksine 007 First Light, daha ulaşılabilir sistem talepleriyle dikkat çekiyor. IO Interactive’in NVIDIA destekli optimizasyonu, oyunun eski nesil ekran kartlarında da akıcı çalışmasını hedefliyor.

DLSS 4 ve Multi-Frame Generation gibi NVIDIA teknolojileriyle desteklenen oyunun 27 Mayıs 2026 tarihinde çıkış yapacağını belirtelim. Ayrıca Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-9500K / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5-9500K / AMD Ryzen 5 3500 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700

NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 80 GB

80 GB İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

Önerilen Sistem Gereksinimleri