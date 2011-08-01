Xiaomi 17 Türkiye'ye Geliyor: Fiyat ve Tarih Belli Oldu!

Güvenilir sızıntı kaynakları, Xiaomi 17 serisinin 28 Şubat 2026'da küresel pazarlara resmi olarak giriş yapacağını ortaya koydu. Fransa merkezli bir rapora göre, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın Avrupa fiyatları bir önceki nesille aynı düzeyde tutulacak.

Avrupa Fiyatları ve Renk Seçenekleri

Standart model Xiaomi 17; siyah, venture green, ice blue ve alpine pink olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. 12 GB / 256 GB versiyonu €999, 12 GB / 512 GB versiyonu ise €1.099 olarak fiyatlandırıldı.

Xiaomi 17 Ultra ise; siyah, beyaz ve starlit green renkleriyle raflara girecek. 16 GB / 512 GB seçeneği €1.499, zirve model 16 GB / 1 TB ise €1.699 fiyat etiketiyle sunulacak.

Öne çıkan en önemli fark ise batarya kapasitelerinde yaşanıyor. Avrupa'daki Xiaomi 17, Çin'deki 7.000 mAh yerine 6.330 mAh; Xiaomi 17 Ultra ise 6.800 mAh yerine 6.000 mAh bataryayla gelecek. Her iki model de Snapdragon 8 Elite, 120Hz LTPO AMOLED ekran ve IP68 sertifikasıyla donatılmış durumda.

Türkiye fiyatları, Avrupa lansmanının ardından netleşecek.