ChatGPT'de "Profil Fotoğrafı" Nasıl Değiştirilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:42 - Tarih: 19 Ocak 2026 - Yorum: 0

ChatGPTChatGPT hesabınızda kullanacağınız profil fotoğrafınız, hesabınızı daha kişisel hâle getirebilmeniz için en pratik yollardan biridir. Özellikle, hesabınızı profesyonel amaçlarla da değerlendiriyorsanız, profil görseli oldukça önemlidir. Bu yazımızda, ChatGPT’de profil fotoğrafının nasıl değiştirileceğini adım adım ve net bir şekilde ele alıyoruz.

1) Öncelikle, ChatGPT hesabınıza giriş yapın.

2) Ekranın sol alt köşesinde yer alan mevcut profil fotoğrafınıza tıklayın.

ChatGPT'de "Profil Fotoğrafı" Nasıl Değiştirilir? - 1

3) Açılır menüdeki en üst kısımda yer alan profilinize tıklayın.

ChatGPT'de "Profil Fotoğrafı" Nasıl Değiştirilir? - 2

4) Açılan pencere yer alan profil fotoğrafı değiştirme ikonuna tıklayın.

ChatGPT'de "Profil Fotoğrafı" Nasıl Değiştirilir? - 3

5) Bilgisayarınızdan profil fotoğrafınızı seçin ve yükleyin.

6) "Kaydet" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

ChatGPT'de "Profil Fotoğrafı" Nasıl Değiştirilir? - 4

ChatGPT’de profil fotoğrafı değiştirmek, hesabınızı daha kişisel ve düzenli hâle getirmenin basit ama etkili bir yoludur. Yukarıdaki adımları takip ederek, profil görselinizi dilediğiniz zaman kolayca güncelleyebilirsiniz.


