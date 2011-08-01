Samsung Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı: Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung, amiral gemisi serisinin en güçlü modeli olan Galaxy S26 Ultra’yı resmi olarak duyurdu. Üst düzey donanım, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve profesyonel kamera sistemiyle gelen cihaz, mobil teknolojide yeni standartları hedefleyen bir model olarak konumlandırılıyor.

Galaxy S26 Ultra, tasarımından performansına kadar birçok alanda önemli güncellemelerle geliyor. Özellikle gizlilik odaklı ekran teknolojileri ve yüksek performanslı işlemcisi, cihazı hem içerik üreticileri hem de yoğun kullanıcılar için dikkat çekici hale getiriyor.

Ekran, Performans ve Kamera Tarafında Büyük Yenilikler

Cihaz, 6.9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla sunuluyor. QHD+ çözünürlük ve 1-120 Hz arasında değişen adaptif yenileme hızı sayesinde hem enerji verimliliği hem de akıcı bir kullanım deneyimi sağlanıyor.

Yeni nesil Privacy Display teknolojisi ise ekranın yalnızca karşıdan net görünmesini sağlayarak yan açılardan bakıldığında içeriğin gizlenmesine yardımcı oluyor.

Tasarım tarafında daha ince ve hafif bir yapı tercih edilirken titanyum gövde dayanıklılığı koruyor. Ön yüzeyde Gorilla Armor 2, arka bölümde ise Gorilla Glass Victus 2 kullanılarak düşme ve çizilmelere karşı ekstra koruma sunuluyor. Yenilenen S-Pen de daha hassas uç yapısıyla not alma ve çizim deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Performans gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alan model, 3 nm üretim süreci sayesinde yüksek hız ile düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor.

12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile 1 TB’a kadar depolama kapasitesi, cihazı adeta taşınabilir bir bilgisayar seviyesine yaklaştırıyor. Geliştirilmiş soğutma sistemi ise uzun süreli kullanımda performans stabilitesini koruyor.

Kamera tarafında 200 MP ana sensör dikkat çekiyor. f/1.4 diyafram açıklığı sayesinde özellikle gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalanırken görüntü gürültüsü önemli ölçüde azaltılıyor.

5x optik zoom sunan periskop lens ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri, yüksek zoom seviyelerinde bile detay kaybını minimuma indiriyor. 8K video kaydı ise profesyonel içerik üretimi için güçlü bir seçenek sunuyor.

5000 mAh batarya kapasitesi korunurken şarj hızı 60W seviyesine yükseltilmiş durumda. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve DeX desteğiyle gelen cihaz, hem mobil hem masaüstü kullanım senaryolarını destekleyen geniş bir ekosistem sunuyor.

Açıklanan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra Türkiye fiyatı 121.999 TL olarak duyuruldu. Yeni model, performans ve premium özellikleri bir arada isteyen kullanıcıları hedefleyen serinin zirve noktası olarak öne çıkıyor.