Samsung Galaxy S26 Plus Tanıtıldı: Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung, yeni amiral gemisi serisini duyururken dengeli ekran boyutu ve güçlü donanımıyla öne çıkan Galaxy S26 Plus modelini de resmi olarak tanıttı. Serinin en ideal boyut - performans dengesini sunan modeli olarak konumlandırılan cihaz, özellikle 2 nanometre üretim teknolojisi ile geliştirilen yeni işlemcisi sayesinde mobil dünyada önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

Ekran, performans ve yapay zeka deneyimi öne çıkıyor

Galaxy S26 Plus, 6.7 inç büyüklüğündeki Dynamic AMOLED 2X ekranıyla geliyor. QHD+ (3120 x 1440) çözünürlük sunan panel, yüksek piksel yoğunluğu sayesinde hem video izlerken hem oyun oynarken daha net görüntüler sağlıyor.

1 Hz ile 120 Hz arasında değişen adaptif yenileme hızı ise kullanım senaryosuna göre otomatik ayarlanarak akıcı deneyim ile pil verimliliğini aynı anda sunuyor.

Cihazın merkezinde yer alan Exynos 2600 işlemci, 2 nm mimari sayesinde önceki nesillere kıyasla daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek performans hedefliyor.

12 GB RAM ile desteklenen donanım, Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle birlikte çoklu görevlerde akıcı bir kullanım sağlıyor. Yapay zeka destekli araçlar; fotoğraf düzenleme, nesne silme ve sahne iyileştirme gibi işlemleri otomatik hale getirerek kullanıcı deneyimini ileri taşıyor.

Kamera tarafında 50 MP ana sensör, 3x optik zoom sunan telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı lens bulunuyor. Geliştirilen Nightography algoritmaları düşük ışıkta daha net kareler üretirken, yapay zeka destekli zoom teknolojisi uzak detayları yeniden işleyerek görüntü kalitesini artırıyor. Video çekimlerinde 8K kayıt desteği, içerik üreticilerine profesyonel seviyede seçenekler sunuyor.

Batarya kapasitesi 4.900 mAh seviyesine çıkarılırken yeni nesil işlemcinin enerji verimliliği sayesinde cihazın yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla tamamlaması hedefleniyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S26 Plus Türkiye fiyatı 94.499 TL olarak duyuruldu. Büyük ekran isteyen ancak Ultra modelin boyutunu tercih etmeyen kullanıcılar için cihaz, serinin en dengeli seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor.