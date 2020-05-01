Otistik Bebek Belirtileri - Otistik Bebekler Neler Yapamaz?

"Otizm belirtileri ne zaman ortaya çıkar?", "otizm neden olur?" veya "otistik bebekler neler yapamaz?" gibi soruları merak ediyorsanız, bu yazımızda sizler için otizm konusunu derliyoruz. Ebeveyn olarak bebeğinizin sağlığı yerinde dünyaya gelmesini istersiniz ve sonrasında da bir şey varsa sağlıklı olması için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Hamilelik dönemindeyken ya da yeni doğan bebeğiniz için otizm hakkında endişe duyuyor olabilirsiniz.

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Otizm Nedir? Neden Olur?

Gelişimsel bir rahatsızlık olan ve her yıl milyonlaca çocuğu etkileyen otizm, çocukta meydana gelen nörolojik bozukluk nedeniyle iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sorunlara neden olmaktadır. Birçok kişi "otizm bebekken anlaşılır mı?" şeklinde soru sorabilir. Evet, otistik çocukların bazı belirtileri göstermeleri nedeniyle bu durum erken dönemdeyken anlaşılabilir.

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Otizmden muzdarip çocuklar, insanlarla etkileşim kurma konusunda zorlanırlar ve çoğu kez okulda sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Otizm, bebeklik döneminin ilk üç yılında bazı işaretler ile anlaşılabildiğinden ebeveynlerin dikkatli olmalarıyla erken tedaviyi mümkün kılabilir.

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Otizm genellikle yaşam boyu bir durumdaysa bile tüm çocuklar ve yetişkinler, semptomları azaltabilecek, beceri ve yeteneklerini artıracak müdahalelerden veya terapilerden yararlanabilmektedir. Terapilerin en kısa zamanda yani erken dönemde başlanması, tedavinin faydalarını hayat boyu devam ettirebilir.

İleri çalışmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, otizmli hastaların %15-20'sinde tek gen bozuklukları görülebilir. Ayrıca uyku sorunları, otizmi olan çocuklar ve ergenler arasında yaygındır ve aynı şekilde birçok yetişkini etkileyebilir.

Çocuğumun Otistik Olduğunu Nasıl Anlarım?

Otistik bebekler gösterdikleri bazı semptomlar ile erken dönemde anlaşılabilir. Bu nedenle çocuğunuzun gelişimsel faaliyetlerini kontrol etmeniz, bir ebeveyn olarak çok önemlidir.

Çocuğunuzun bebeklikten itibaren gelişimsel süreçleri hakkında bilgiler edinmeniz ve dikkat etmenizin yanı sıra çocuk doktoruna yapacağınız düzenli muayeneler de önemlidir.

Otistik Bebek Nasıl Anlaşılır? (3 Aylık Otizm Belirtileri)

İnsanlara karşı gülümsememe

Yüksek ya da ani seslere yanıt vermeme

Konuşmayı denemek istememe

Yeni yüzlere tepki vermeme

Nesneleri tutarken ya da kavrarken sorun yaşama

Hareketli nesneleri gözleriyle takip etmeme

Otistik Bebek Nasıl Anlaşılır? (7 Aylık Otizm Belirtileri)

Size karşı sevgi göstermeme

Gülmenin ve gülümsemenin olmaması

Geveleme eylemenin görülmemesi

Bakmak için baş çevirmemesi

Nesnelere karşı uzanmayı denememesi

Belirli eylemler ile dikkatinizi çekmek istememesi

"Ce-ee" gibi oyunlara nadiren ilgi göstermesi

Ani bir olayda tepki vermemesi

Otistik Bebek Nasıl Anlaşılır? (1 Yaş Otizm Belirtileri)

Konuşmaya çalışmaması

Bazı durumlarda tek bir sözcük bile kullanmaması

Nadiren emeklemesi

Desteklendiğinde bile ayakta durmaması

Büyüleyici bulabileceği herhangi bir nesneyi bile işaret etmemesi

El sallama, zıplama ya da kafa sallamasının olmaması

Sosyal oyunları oynamakta güçlük çekebilmesi

Otistik Bebek Nasıl Anlaşılır? (2 Yaş Otizm Belirtileri)

Gevezelik etme, konuşma ve hareketleri kullanma konusunda gecikmelerin görülmesi

Bazı durumlarda da bazı kelimeleri anlamlı cümlelerle birleştirmekte güçlük görülmesi

Aynı cümleyi defalarca tekrarlaması

Vücut dilini, ses tonunu veya kelimenin tam anlamını anlamaması

Ses tonlarının duygularını yansıtmaması

Bu tarz erken tanı belirtileri yer alsa da araştırmalar, otizm sprektrum bozukluklarının 3 yaşından önce nadiren teşhis edildiğini ve 12 aylıktan sonra teşhis konabildiğini söylemektedir. Tabii bazı durumlarda diğer bebeklere göre dikkat çekici şekilde farklılıkların görülmesi doktora erken gidilmeyi gerektirebilir.

Genel Olarak Otizm Belirtileri

Bazı araştırmalarda otizmi olan çocukların ebeveyne bağlı oldukları ileri sürülmektedir.

Empati eksikliği görülür. Bu nedenle başkalarının ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini yorumlamakta güçlük çekerler.

Hareketleri ve yüz ifadelerini de yorumlamaları zordur. Bu nedenle sosyal dünyayı şaşırtıcı görürler.

"Şuraya bak" derken parmağınızla işaret ederken, gösterdiğiniz yere değil de parmak ucunuza bakarlar.

Diğer insanlara göre daha farklı düşünce, duygu ve hedefleri olduğunu anlamayabilirler.

Duygularını düzenlemekte zorluklar çekerler. Bu nedenle bazılarında yıkıcı ve fiziksel olarak agresif davranışlar görülebilir.

Alışılmadık ilgi ve davranışlar görülebilir.

Hiperaktivite, düşünmeden hareket etme, kısa dikkat süresi, alışılmadık yemek ve uyku alışkanlıkları veya olağandışı duygu durum ve duygusal reaksiyonlar görülebilir.

Otistik bebek nasıl anlaşılır? ve otistik bebekler neler yapamaz? sorularına karşılık belirtileri listeledikten sonra, ayrıca otizmden muzdarip olan bir kişinin duygularını açıkça ifade edemediğini söylediğimiz gibi onlarında sevgi, hüzün, acı ve mutluluk gibi duyguları yaşadıklarını da belirtelim. Bebeğinizde bu işaretlerden birini fark ederseniz, otizm olup olmadığını anlamak için çocuk doktorunu ziyaret etmeyi unutmayın.

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