Hamilelikte Saç Dökülmesi Ne Zaman Başlar? Nasıl Önlenir?

Hamilelikte saç dökülmesi neden olur? ve ne zaman başlar? soruları internette araştırılmaktadır. Hamilelik dönemlerinde birçok kadın, gerçekleşen hormonal farklılıklar nedeniyle fiziksel ve ruhsal değişimler yaşarlar. Kilo artışı, bulantı, karın ağrısı, el şişmesi, fazla uyku hali, sabah bulantısı gibi hamilelik sorunlarının yanı sıra saç dökülmesi problemi de yaşanmaktadır. Hamilelikte saç dökülmesi, hamilelikle birlikte artan hormon salgılarının vücutta yaptığı olumsuz etkilerden kaynaklanan bir durumdur.

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Hamilelikte (Gebelikte) Saç Dökülmesi Neden Olur?

Bildiğiniz gibi hamilelik, insan vücudu üzerinde gerçekleştiği bir dönem olmakla birlikte, östrojen ve progesteron hormonlarının oldukça yüksek seviyelere çıkmasıyla ciltte, saçlarda ve tırnaklarda önemli değişiklikler olur.

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Ancak hamileliğin bu değişimleri olumlu anlamda (saçlarda çoğu zaman gürleşme, parlaklık, daha hızlı uzama vb.) yansısa da -ki bu olanlar için hamileliğin anneleri güzelleştirdiği yorumu yapılır- bazı kadınlarda gebelikte saç dökülmesi gibi olumsuzluklar da görülebilir.

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Olumlu anlamda yaşanan değişimlerin yanı sıra nadiren de olan olumsuz etkiler, hormon değişikliklerinin dışında hamileliğinde iyi beslenemeyen kişilerde görülmektedir. Düzgün ve iyi beslenmeme durumlarında özellikle demir eksikliği ve kansızlık yaşayan anne adaylarında saçlarda zayıflama, cansızlık ve donukluk görülebilir.

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Hamileliğin ilk aylarında saç dökülmesi olabildiği gibi son aylarına doğru ya da doğum sonrası saç dökülmesi de yaşanabilir. Saçlar da kadınlar için önemli olduğundan bazen uzun süreli devam eden bu dökülmeler kabusa dönüşebilir.

Bilindiği gibi saç dökülmesi problemi, insanların hayatıyla ilgili önemli ve yeni kararlar verdiği ya da olumsuzluk zamanlarında olabiliyor. Bu durum kadınlarda da hamilelik ile daha duygusal bir döneme girildiği için artış görülüyor. Hamilelik döneminde hormonların değişmesi, uykusuzluk, aşırı kilo alınması, stres ve benzeri faktörler kuşkusuz saçları olumsuz etkilemektedir.

İyi beslenme ile bunun üstesinden gelinebildiği gibi saç dökülmesi, seyrelme, incelme gibi durumlarda bunların geçici olduğunu bilmeniz ve psikolojik olarak etkilenmemeniz önerilir. Çünkü hamilelik sürecinin bitmesiyle birlikte hormonlar doğal seviyelerine döneceklerinden bu saç dökülmesi de birkaç ay içinde düzelir.

Hamilelikte (Gebelikte) Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Gebelik döneminde saç dökülmesi yaşıyorsanız ve "hamilelikte saç dökülmesi ne zaman durur?" gibi soruları düşünüyorsanız bunun için öncelikle düzgün, iyi beslenmeli ve psikolojik açıdan kendinizi iyi hissetmelisiniz.

Bunun için de eşiniz ve çevreniz bu döneminizde yaşanan hormon değişimleri hakkında bilgili olmalı ve size daha iyi yaklaşmamalılar. Dolayısıyla hamileliği huzurlu ve mutlu geçirmek, anne adayının psikolojisini ve bebeğin sağlığını olumlu etkilediği kadar dış görünümlerine de olumlu katkıda bulunur.

Psikolojik açıdan sonra beslenme yönünden de vitamin ve protein açısından zengin beslenilmelidir. Protein için kırmızı et, tavuk - hindi eti, süt gibi besinler tüketilmelidir. Vitamin ve folik asit eksikliği saç dökülmesinin nedenlerinden kabul edilmektedir.

Ayrıca saç bakımına hamileliğin başlangıcında başlamak gerekmektedir. Hamilelikte saç bakımı kadınlar için önemli olduğundan gebeliğin başlangıcında doktorunuza bundan bahsetmeli ve saçı kuvvetlendirmek için ilk günlerden desteğe başlanılmalıdır.

Hamilelik ile birlikte demir eksikliği daha da artabildiği için saç dökülmesine sebebiyet verebiliyor. Bunun için doktorun planlamasıyla folik asit ve vitamin takviyeleri ile saç dökülmesi önlenebilir.

Doğum sonrası yaşanan ani hormonal değişimler nedeniyle takviye olmazsa daha hızlı saç dökülmesi yaşanabilir. Bunun için takviyeler doğum sonrası hemen bırakılmamalı ve devam edilmelidir.

Ayrıca doktorunuzdan sonra eczanenizle de görüşerek hamilelik sonrası yaşanan dökülmelere karşı şampuan alabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, annenin besinlerinin doğal olması kadar, kullandığı bakım ürünlerinin de doğal olması oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra dıştan ceviz yağı, badem yağı gibi birtakım doğal yağlar ile yapılacak bakım ile saç kökleri kuvvetlendirilebilir. Ayrıca saç dökülmesi günde 100 tane saç telini aştığı durumlarda olası fizyolojik sebepler düşünüleceğinden ilaçlar alınması için doktora başvurmakta fayda vardır. Çünkü tiroit hastalığı, şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar saç dökülmesi problemlerine neden olabilir.

Hamilelikte Saç Dökülmesini Önleyen Yiyecekler

B grubundan bir vitamin olan folik asit, saç hücrelerinin oluşumunda etkili olduğu gibi hamile kadınları da sağlıklı tutar. Folik asit açısından zengin olan mercimek, ıspanak, kara - kırmızı pancar, Brüksel lahanası, lahana, brokoli, kuşkonmaz, fasulye, baklagiller, hububat ve narenciye gebelikte muhakkak tüketilmesi gerekir.

Gebelik dönemindeki kadınlar demir eksikliği riski taşıdıklarından günlük beslenmenize bol miktarda sebze eklemelisiniz. Fasulye, ıspanak, parmak darısı (ragi), çemen, lahana, havuç, müsli, tofu, nohut, yeşil fasulye, soya fasulyesi, badem ve kuru üzüm demir içeriği yüksek gıdalardır.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyvelerle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Saçların normal uzama döngüsünü korumak için kuruyemişler de önemlidir. Ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi yemişler tüketilebilir.

Sağlıklı saç kökleri için havuç da önerilir.

Saç sağlığı ve parlaklık içi bol su tüketilmelidir.

Balık, karides vb. deniz ürünleri saç köklerini güçlendirici çinko barındırır.

Yoğurt, saçların uzamasını teşvik eden kalsiyum ve protein bakımından zengindir.

Hamilelikte (Gebelikte) Saç Bakımı

Psikolojik etkilerin ve iyi beslenmenin yanı sıra hamilelik döneminde yapılacak saç bakımının doğal malzemelerle olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü hamilelik hormonlarının artmasıyla birlikte vücutta artan kan dolaşımı saç derisinde de arttığı için kimyasal maddeler kullanıldığında vücuda emilim fazla olacağından bebeğe de geçme olasılığı vardır.

Badem yağı, ceviz yağı, susam yağı gibi doğal yağlar hem besleyici maddelere sahip olmaları nedeniyle hem de zararları olmamalarıyla tercih edilmektedir. Bu nedenle hamilelikte saç bakımı için bitkisel yağlardan faydalanılabilir.

Saçların parlaklık ve canlılık kazanması için bu bitkisel yağlar ile 1 ya da 2 haftada bir saç diplerine masaj yapılabilir, belli bir süre bekletilebilir.

Saç Dökülmelerine Karşı Bitkisel Kürler - Video

Gebelikte meydana gelen saç dökülmelerini önleyen yiyeceklere yer verdiğimiz gibi hamilelikte saç dökülmesini önleyen bitkiler ile de çeşitli kürler hazırlanmaktadır. Farklı şekillerde hazırlanan saç dökülmesine karşı kürleri aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

Hamilelikte saç dökülmesi ne zaman başlar? ve gebelikte saç dökülmesi nasıl önlenir? soruları için bu açıklamalarda bulunabiliriz. Peki, siz hamilelikte saç dökülmesi sorunu yaşadınız mı? Bu konudaki fikirlerinizi, yaşadıklarınızı ve neler yaptıklarınızı bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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