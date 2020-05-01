Hamilelikte El Şişmesi (Ödem) Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelikte ortaya çıkan uyku hali durumları, bulantı, saç dökülmesi, yorgunluk, bel - sırt - kasık ağrısı ve karın ağrısı gibi bazı rahatsızlıklar moralinizi bozabilir. Hamilelikte (Gebelikte) el ve ayak şişmesi de birçok kadının en çok şikayet ettiği sorunlardan biri. Zaten kilolarıyla bazı problemler yaşayan anne adaylarını daha da kilolu gösteren bu şişkinlikler yani ödem, biz kadınların en büyük korkulu rüyası olabiliyor. Özellikle el ve ayak bölgesinde rastlanan bu şişlikler, ayak bileği ve bacak bölgelerinde hatta bazen kollarda bile görülebiliyor.

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Eğer henüz ödem ya da el şişmesi yaşamadıysanız hamileliğin ilerleyen dönemlerinde yüzüğünüzün parmağınızı sıktığını hissedebilirsiniz. Hatta bazı hamilelerin alyanslarını ve diğer yüzüklerini bir zincir ile boyunlarına astıklarını bile görürsünüz. İşte bu sorun hakkında bilgilenmenizi sağlamak için konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptık. İşte sizler için derlediğimiz o ilginç bilgiler.

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Hamilelikte El Şişmesi (Ödem) Neden Olur?

Biliyorsunuz ki hamilelik süresi boyunca vücudunuz tüm yetkinlikleri neredeyse iki katına çıkar. Bunun nedeni vücudunuzda yeni bir canlının yaratılıyor olmasıdır. Bebeğinizin büyüyüp gelişebilmesi için, kemik, deri, organ ve özellikle de kana ihtiyacı vardır. Bu nedenle artık sizin vücudunuz hem kendisi hem de bebeğinizin vücudu için kan üretir.

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Kan basıncınız hamilelik döneminizde normal kan basıncından %40 - %50 oranında daha fazla olur. Bunun nedeni dediğim gibi vücudunuzdaki yeni canlının hayat buluyor oluşudur. Vücudunuzdaki kan ve diğer sıvıların yerçekiminin etkisi ile özellikle uzuvlarınızın yere en yakın bölgeleri olan eller ve ayaklarda toplanmasına özellikle parmakların şişmesine neden olur.

Bu gibi şişkinlikler çoğu zaman size "ellerim balon gibi şişti" dedirtebilir, hatta sizi olduğunuzdan daha kilolu hissettirip moralinizi bozabilir, ancak bunun içinizde taşıdığınız o eşsiz canlı için gerekli olduğunu düşünerek kendinizi teskin etmeli ve moralinizi bozmamalısınız.

Hamilelikte El Şişmesi (Ödem) Tehlikeli mi?

Hamilelikte el şişmesi (ödem) aslında bebeğin gelişimi ve annenin gebeliği süresince oldukça doğal bir durumdur ve neredeyse her anne adayının başında geçer ancak bu el şişmesi ve ödem ile birlikte bazı önemli olabilecek bulguları da beraberinde yaşıyorsanız, doktorunuza gözükmenizde fayda olacaktır. Peki, nedir bu bulgular?

El ve ayaklarınız şişmişken aynı zamanda yüzünüzde de şişlik yaşıyorsanız,

Dinlendiğiniz halde bu şişlikler 1 ya da 2 gün boyunca hiç aralıksız devam ediyorsa,

Kan basıncınızda aşırı bir yükselme mevcut ve çok hızlı bir şekilde aralıksız kilo alıyorsanız,

Tansiyon dengesizlikleri yaşıyorsanız,

Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız, bu belirtiler Preeklampsi yani hamilelik zehirlenmesi nedeniyle gelişen hipertansiyon belirtisi olabilir.

Hamilelikte El Şişmesi (Ödem) Nasıl Geçer?

Hamilelikte özellikle ellerinizde oluşacak olan bu şişme ve ödem için ilk yapmanız gereken şey dinlenmek yani uzanmak. Ayakta durduğunuz süre boyunca yerçekiminin etkisi ile kollarınızdan ellerinize doğru basınç ile akacak olan kan ve diğer sıvılar ellerinizin şişmesine neden olduğundan ve ödem oluşturduğundan dolayı, siz uzandığınız zaman bu basınç vücudunuzun her bölgesinde eşit olacaktır ve şişkinliğiniz kaybolacaktır.

Yapmanız gereken 2. en büyük şey ise bol bol su içmektir. Bazı anne adayları su içmenin ya da vücuttaki sıvıyı arttırmanın ödemi çoğaltacağını düşünebilirler, ancak bu tamamen yanlış bir bilgidir. Aksine her gün bol su içmek hem ödeminize, ellerinizdeki şişliğe iyi gelir hem de bebeğinizin gelişimi için oldukça gereklidir.

Bir diğer madde sağlıklı ve dengeli beslenmektir, çok tuzlu ya da çok şekerli gıdalarda, fast-food dediğimiz yağlı ve sağlıksız yiyeceklerden kaçınmalısınız.

Uykunuzu belirli bir düzene sokmalı ve bu düzene göre her gün aynı saatte uyumaya özen göstermelisiniz.

Gün içinde mümkün olduğu her an dinlenmeli ve yine mümkünse bunu uzanarak yapmalısınız.

Eğer ellerinizde şişlikler varsa, elinizi ya da parmaklarını sıkacak takılar takmamalı kollarınızı sıkacak dar kıyafetlerden kaçınmalısınız.

Çok sıcak havalarda dışarı çıkmamalısınız ve son olarak ise ufak egzersizler yapmayı denemelisiniz.

Hamilelikte (gebelikte) el şişmesi neden olur ve nasıl geçer? soruları için bazı açıklamalarda bulunduk. Gebelik süreniz boyunca el şişmesi ya da ayak şişmesi problemi yaşadınız mı? Bu tarz sorunlar yaşadıysanız, neler yaptığınız hakkında aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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