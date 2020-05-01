Gebelikte Dehidrasyon (Sıvı Kaybı) Nasıl Anlaşılır? Belirtileri - Tedavisi

Hamilelikte sıvı kaybı, yani gebelik sırasında meydana gelebilecek olan dehidrasyon hafife alınmamalıdır. Sürekli susuzluk, hafif baş dönmesi, kuru cilt veya kuru dudaklar... Hamilelik sürecinde bu saydıklarımız ile karşılaştığınız oldu mu? Bu doğal, çünkü vücut sıvısı hamilelik döneminde oldukça fazla kaybedilmektedir. Ancak önemi unutulmamalıdır. Çünkü gebelikte su kaybı, hem anne için hem de bebek için hayati tehlike oluşturabilmektedir.

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Bu içeriğimizde, hamilelikteki sıvı kaybının tam olarak ne anlama geldiğini, iyileşme sürecinin ne denli uzun veya kısa sürebileceğini ve yapılması gerekenleri ele alıyor olacağız. Dolayısı ile böyle bir sorundan muzdarip iseniz, içeriğimizi baştan sona okumanızı tavsiye ediyoruz.

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Hamilelikte (Gebelikte) Ne Kadar Su İçilmeli?

Hamilelikte ne kadar su tüketilmeli? sorusuna karşılık her gün sekiz veya on bardak su içmeniz gerekmektedir. Elbette bu miktar, yediğiniz içecekleri de içerebilir ancak ne olursa olsun salt su tüketmeye özen göstermelisiniz. Meyve suyu, süt, çay, kahve gibi sıvılar da su içerir ve sıvı alımına katkıda bulunur, ancak bu sıvılar kalori de içermektedir. Bu yüzden sıklıkla doğal su tüketmeniz yerinde bir tercih olacaktır.

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Hamilelikte su kaybı, önemli bir konudur. Vücudunuz, hamilelik sırasında ek işlevleri de yerine getirebilmek adına ekstra suya ihtiyaç duyar ve bu durumda yeteri derecede su almadığınızda, bu durum fetüs üzerinde olumsuz etkileri beraberinde getirebilir.

Su, büyüyen fetüsün besin maddelerini aldığı plasentanın da oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gebeliğin ilerleyen aşamalarında su, amniyotik kese oluşumunda da etkilidir. Bu nedenle, gebelik sürecinde sıvı kaybından kaçınmak ve bunun için efor sarf etmek oldukça önem arz etmektedir.

Hamilelikte Su Kaybının (Dehidrasyon) Sonuçları Nelerdir?

Vücudunuz daha önce de belirtildiği gibi, hamilelik sırasında mevcut orandan daha fazla su kullanmaktadır. Böylelikle, daha çok su ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilecek kadar sıvı tüketmez iseniz de, ister istemez dehidrasyon ortaya çıkmaktadır.

Sabahları hastalık hâli: Gebe kadınların %50 veya %80'i dehidrasyonu yaşarken ilk olarak, sabahları hastalık hâli ile bu durumu deneyimler. Hamileliğin dördüncü ve altıncı haftaları arasında belirtiler ortaya çıkar, 10 ve 16 hafta arasında da zirve yapar. Belirtiler ise; bulantı, kusma, sık idarara çıkma ve terlemeleri içermektedir. Bu semptomlar ikinci trimestere eriştiğinizde ortadan kaybolacaktır, ancak bazı durumlarda hamile kadınlar ikinci trimesterde de bu sabah hastalıklarına yakalanmaktadır.

Bu semptomlar, vücudunuzdaki sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu durum da dehidrasyon olayının yaşanmasını sağlar. Ayrıca mide bulantısı, vücuda sıvı almanızı engelleyerek, vücudun gerekli olan suyu da almasını engeller.

Sabahları şiddetli hastalık hâli: Bu durum, gebe kadınların yaklaşık %2'sini etkilemektedir. Sabahları hastalık hâli ile benzer semptomlar söz konusudur ancak tek fark, hamilelik süresince devam eder. Bu yüzden daha şiddetli olduğunu dile getirmek hiç yanlış olmayacaktır. Ancak merak etmeyin, çoğunluğu etkileyen bir durum değildir.

İshal: Hormonal değişiklikler, beslenme alışkanlıklarını ve bazı gıdalara karşı nefret veya tiksinme hissetmenizi sağlayabileceği için, bu durum üçüncü trimesterde ishale neden olmaktadır. Bu aynı zamada sıvıların ve elektrolitlerin aşırı derecede kaybına neden olur.

Hamilelikte (Gebelikte) Su Kaybı Neden Olur?

Gebelikte su kaybı nedenleri birçok etkene bağlı olabilir. Bunları sıralamak gerekirse;

Yeterli Sıvı Eksikliği: Hamilelik döneminde, sıvı alımı konusunda doktorunuza veya jinekoloğunuza danışmanızda fayda bulunmaktadır. Dikkatli olmanız gerekiyor, çünkü çok fazla su alımı da dehidrasyona bağlı olası belirtilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Su alım seviyeniz; üç aylık döneminize, aktivitelerinize, ağırlığınıza, yaşınıza, iklim ve mevsime bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle sıcak mevsimlerde dehidrasyona karşı hassasiyet artmaktadır.

Uçak Yolculuğu: Uçak kabinleri içerisinde nem miktarı azdır ve bu durum vücutta dehidrasyona (sıvı kaybına) neden olabilir. Bu yüzden seyahat ederken su tüketmeye özen göstermenizde yarar var. Hava yolu kuralları su şişelerinin taşınmasına izin vermeyebilir ancak bazı firmalar izin vermektedir. Uçağa binmeden önce yanınızda yeterli su olduğundan emin olmalısınız.

Rutubet: Sıcak hava ve nem sizi terletir, bu gibi durumlar da dehidrasyona neden olur. Bu yüzden rutubetin olduğu ortamlarda da bulunmamanızda fayda var.

Yaş: 35 yaşından sonra kalınan gebelikler, geç gebelik olarak tanımlanır. Bu yüzden geç gebeliklerde, vücudunuzun su tasarrufu konusundaki hassasiyeti azalacağı için, bu durum da dehidrasyona neden olabilmektedir.

Sıcak Havalarda Egzersiz: Sıcak havalarda çok spor, egzersiz yapmak ister istemez ter yapacaktır. Sıcak hava ile ter birleştiğinde, bu durum dehidrasyona neden olabilmektedir.

Ateş: Normalden daha yüksek vücut ısısı, kusmaya, kusma da sıvı kaybına neden olabilir. Bu durum dehidrasyonun ortaya çıkmasını sağlayabilir. Yüksek ateş, yüksek risk oluşturur.

Gebelikte Su Kaybı (Dehidrasyon) Belirtileri Nelerdir?

Vücudunuzda sıvı kaybı yaşandığında, bu durum mevcut belirtilerin açığa çıkmasını sağlayacaktır. Onları tanımanız, sağlığınız konusunda daha hızlı davranmanızı sağlayacaktır. Hamilelikte su kaybı belirtileri;

Aşırı ısınma, vücudunuzun ısıyı düzenlemede zorlandığına işaret eder.

Susuzluk, ilk ve en çok fark edilmeyen işarettir. Yani susadı iseniz, ihmâl etmeyin ve vücudunuzu dinleyin. Su için. En azından bir rutin belirleyin ve örneğin, saatte bir su içmeye özen gösterin.

Baş dönmesi, genellikle ayakta dururken veya diz çöktüğünüzde meydana gelebilir. Bu dehidrasyon nedeni ile kanın basıncında yaşanan düşüş nedeni ile gerçekleşir.

Baş ağrısı, özellikle migren, dehidrasyonun diğer bir belirtisidir.

Güçlü bir koku içeren, koyu sarı bir idrar. Bu da bir belirtidir. Çünkü temiz idrar, yeterli sıvı aldığınızı gösterir.

Braxton-Hicks kasılmaları.

Kuru ağız, burun ve gerginliğini kaybeden bir cilt.

Şişmiş dil ve çatlamış dudaklar.

Kusma, karın ağrısı ve kramplara bağlı mide bulantısı.

Ayrıca çarpıntı, zayıflık, konsantrasyon eksikliği, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları da dehidrasyon beliritleri arasında yer alan bir diğer olası semptomlardandır.

Hamilelikte (Gebelikte) Dehidrasyon Etkileri Nelerdir?

Hamileliğin ilk üç ayında, dehidrasyon iki önemli tehlikeye neden olabilir.

Anneye olan etkileri: Sabahları, su kaybı nedeni ile mide bulantısına neden olur ve bu durum döngüsel bir hâle gelebilir. Mide bulantısı hissedildiğinde, daha fazla su içmeniz, daha da çok midenizin bulanmasını sağlayabilir. Dolayısı ile mevcut dehidrasyonu engellemek için sıvı miktarı yeterli olmaz ise, hamile kadının hastaneye kaldırılması gerekebilir.

Bebeğe olan etkileri: Vücuttaki yetersiz sıvılar, bebeğe yetersiz miktarda amniyon sıvısı gitmesi anlamına gelecektir. Bu durum da, bebeğin büyümesini doğrudan etkiler. Amniyon sıvısındaki yetersizlik, bebeğin elleri ve ayaklarında deformelere neden olabilmektedir.

Gebelikte Hafif Sıvı Kaybının Tedavisi Nedir?

Eğer ki orta derecede veya hafif dehidrasyon belirtileri yaşıyorsanız, daha fazla su tüketerek kaybedilen sıvıları geri alabilirsiniz. Su, bitki çayı ve kafeinsiz kahve iyi seçenekler arasında yer almaktadır. Meyve suları da kabul edilebilir ancak yine de pek tercih etmemenizde yarar var. Alkollü içkiler ise asla tüketmemelisiniz.

Ne Zaman Doktora Başvurmalısınız?

Hafif bir dehidrasyon süreci evde tedavi edilebilir. Ancak yukarıdaki çözüm önerileri işe yaramaz ise, ciddi semptomlar ortaya çıkar ise, herhangi bir gecikme yaşamadan bir sağlık uzmanına ulaşmanızda fayda bulunmaktadır. Bu olağandışı belirtiler ise aşağıda yer almaktadır:

Bayılma

Zayıf nabız

Hızlı kalp atımı

Dışkıda kan

Sürekli kusma

Eğer ileri derecede bir dehidrasyon yaşıyorsanız, muhtemelen doktorunuz kapsamlı bir test dizisinin yapılabilmesi için hastaneye kaldırılmanızı önerir. Çoğunlukta vücudunuza gerekli olan su ve besin maddelerinin girmesini sağlamak için intravenöz (yani IV tedavi) reçete edilmektedir.

Hamilelikte (Gebelikte) Sıvı Kaybı Nasıl Önlenir?

Dehidrasyona bağlı olarak oluşan yorgunluk enerji düzeyini de düşürür ve sizi donuk, uyuşuk hissettirir. Bunu önlemek için, her gün yeterince su içtiğinizden emin olmalısınız.

Bir sefer de çok fazla su içmeyin. Yani sık aralıklarla içmeye özen gösterin. Çünkü bir an da fazla su içmek, böbreklerinize baskı yapabilir.

Su, hayatın bir mucizesidir. Yani hiçbir risk veya yan etkisi yoktur. Ancak yakın aralıklarla aşırı derecede su içmek tehlikeli olabilir.

Uyanık olduğunuz zamanlarda bir bardak su içmek (örn: 150 ml) günlük H2O kotanızı elde etmek için mükemmel bir yoldur.

Sürekli su içmenin sıkıcı ve tatsız olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yüzden belli bir miktar sıvı içerdiği için; çorba, meyve suyu tüketebilirsiniz. Ancak doğal su tüketmeniz daha doğru olacaktır.

Kafenli ürünler, işlenmiş meyve suları, soda v.b. içmemeye özen gösterin. Bu idrar çıkışını artırabileceği için, dehidrasyon söz konusu olabilir.

Sıcak havalarda yorucu egzersizler yapmak, vücudunuzun ısınmasını sağlar. Bu yüzden sıcak havalarda uzun süre egzersizlere vakit harcamaktan kaçınmanızda yarar var.

Gebelikte su kaybı nedenleri ve belirtileri öğrenildikten sonra böyle durumla karşılaşırsanız, ya da yeterli miktarda su alıp almadığınızdan emin değilseniz, doktorunuzla konuşmanızda fayda var. Ayrıca gerekirse doktorunuzdan bu yönde ilaç temin edebilirsiniz. Hamilelikte su kaybı (dehidrasyon) konusunda farklı bilgileriniz varsa, bizimle aşağıdaki yorum alanından paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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