Faverin, fluvoksamin etken maddesine sahip bir ilaç olup, selektif serotonin geri alım inhibitörü denilen gruba dahil bir ilaçtır. Serotonin eksikliğinde obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyon gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Faverin ise, bu gibi duygudurum bozukluklarını tedavi etme amaçlı olarak serotoninin sinir hücrelerindeki etkisinin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde ise kişinin, sürekli kederli hissetme ve gerekli olmayan birçok konu ile ilgili saplantılı düşüncelerinin azaltılması hedeflenir. Bu bağlamda sizlerle, faverin nedir ve faverin ne işe yarar gibi konu başlıklarını inceliyor olacağız.

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Faverin Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, faverin de birçok SSRI gibi depresyon tedavisi için kullanılır. Ancak OKB tedavisinde de etkili olduğu bilinen Faverin'in yan etki bakımından ise oldukça hafif ilaç olduğu dile getirilebilir.

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Genellikle boşlukta hissetme, çaresizlik düşüncesi ve sürekli yorgunluk gibi semptomlar için etkili bir ilaç olan Faverin, majör depresyon tedavisinde oldukça etkili olup, kişinin sürekli takıntılı ve irade bozukluğu gibi semptomları için de faydalı olduğu dile getirilebilir. Yan etki bakımından hafif olması da, onu alanında en çok tercih edilen psikiyatrik ilaç yapmaktadır.

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Not: Faverin yan etkileri arasında karın ağrısı, iştahsızlık ve ishal yer alabilir. Bu etkiler görülebilir veya görülmeyebilir. Ancak herhangi bir yan etkisini hisseder iseniz, derhal doktorunuza başvurmayı göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Faverin adlı ilacı doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanmalı ve doz aşımında bulunmamaya da dikkat etmelisiniz. Ayrıca ilacı kendinize göre belirlediğiniz saatlerde değil, doktorunuzun belirlediği saat dilimleri çerçevesinde almaya özen göstermeyi de lütfen göz önünde bulundurun.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle, faverin nedir ve faverin ne için kullanılır gibi soruları yanıtlamaya çalıştık. Dolayısı ile eğer ki kendinizde majör depresyon veya obsesif kompulsif bozukluk semptomlarını hissediyor iseniz, direkt bir psikiyatri uzmanına başvurmayı düşünmelisiniz. İlacı asla düzensiz bir şekilde kullanmayın ve böyle bir durum yaşar iseniz de, eczacınıza veya doktorunuza bu durumu iletin. Sağlıklı günler.