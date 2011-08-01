Cipralex'i ülkemizde birçok kişi kullandığı için, Cipralex adlı ilaç hakkında bilgi edinmek isteyen de pek çok kişi var. Bu içeriğimizde sizlerle, depresyon ve anksiyete (kaygı bozukluğu) için reçete edilen Cipralex hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Eski antidepresanlara göre daha az yan etkisi olan ve mutluluk hormonu (serotonin) seviyesini artırarak, kişinin daha huzurlu hissetmesini ve zihinsel dengesinin stabil seviyede olmasını sağlayan Cipralex hakkında söylenebilecekler bunlarla sınırlı değil. Dilerseniz hemen şimdi, Cipralex ile ilgili bilgiler vermeye başlıyor olacağız.

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Cipralex Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Cipralex nedir sorusunu şu şekilde yanıtlamak mümkündür. Majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve anksiyete tedavisi için reçete edilen bir ilaçtır. Eski benzeri ilaçlara göre kesinlikle yan etkisi çok azdır ve essitalopram etken maddesine sahiptir. Bu etken madde ile, beyindeki serotonin hormonunun seviyesini artırarak, kişinin mutlu hissetmesini sağlayabileceği gibi, mental açıdan daha sağlıklı olmasını da sağlamaktadır.

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Cipralex uyku yapar mı sorusunu birçok kişi merak ediyor olabilir. Cipralex uyku yapan bir ilaç değildir. Aksine kişinin uykusunu da açabilir ancak elbette uyku açma konusunda Concerta ile bir tutulmamalıdır. Çünkü Cipralex bir uyarıcı değildir. Etken maddesi ile, kişinin depresyon veya OKB yüzünden beynindeki olumsuz değişiklikleri, stabil seviyeye getirmeye yardımcı olmaktadır. Doktorunuz tanınıza göre 5 MG, 10 MG veya 20 MG şeklinde reçete edebilir. Kullanacağınız MG seviyesini kendiniz belirlememelisiniz. Bu kararı doktorunuza bırakınız.

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Cipralex nedir ve Cipralex ne işe yarar gibi sorulara yönelik olarak sizlerle bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Peki siz Cipralex kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyor iseniz, diğer merak edenlerin de bilmek isteyebilecekleri tecrübelerinizi, aşağıdaki yorum bölümü ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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