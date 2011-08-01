Doğal Yoldan Beyindeki Serotonini Arttırmanın 11 Yolu

Triptofan amino asitinden sentezlenen serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitterdir. Düşük serotonin seviyeleri, iştahtan uyku döngülerine, hafızadan cinselliğe ve tabii ki ruh halinize kadar her şeyi etkiler. Serotonini arttırma yolları ile zihinsel refah, odaklanma ve motivasyonunuzu arttırabilirsiniz.

AYRICA: Duyguların Sağlığa Etkisi Nedir? Öğrenmek için Okuyun!

İnsan vücudundaki serotonin düzeyini açlık, yorgunluk, stres, beslenme düzeni ve ilaçlar vb. birçok şey etkilemektedir. Ayrıca bazı hormonlar da serotonin düzeylerinde değişime neden olmaktadır. Örneğin kadınlarda östrojen hormonun artması serotonini artırırken, aynı zamanda adet dönemlerinde östrojenin düşmesiyle birlikte serotoninde düşüş görülür.

AYRICA: Olumlu Düşünmeyi Kolaylaştıran İpuçları

Bununla birlikte serotonin düşüşü kan damarlarını genişletirken, artışı ise daraltmaktadır. Kadınlarda adet dönemlerinde serotoninin düşüşüyle birlikte kan damarları genişlemekte ve bu nedenle migren atakları görülebilmektedir.

AYRICA: 10 Adımda Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

Serotonin Doğal Yollarla Nasıl Arttırılır?

1.) Triptofan Tüketimi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi serotonin üretimininde hayati önem taşıyan bir amino asit olan triptofan, tüketiminin arttırılması ile kendinizi daha mutlu günlere doğru götürebilirsiniz.

AYRICA: Erteleme Alışkanlığı Nedir? Neden Olur? Nasıl Kurtuluruz?

Yağsız et, yumurta ve peynir gibi gıdalarda bulunan triptofanı hayvansal gıdaları yemeyenler ise fıstık vb. kuruyemişlerden alabilirler. Bunlarla yapılacak günlük atıştırmalıklar ile serotonin düzeylerinin arttırımında yardımcı olabilirsiniz.

AYRICA: Hedeflerimize Ulaşmanın Tek ve Kesin Yolu: Harekete Geçmek

2.) Masaj Yaptırın

Masaj yaptırmanın genel olarak iyi geldiğinin bilincindesinizdir. Masaj konusunda yapılan araştırmalara göre iyi bir masaj ile birlikte serotonin düzeylerinde dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir.

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Masaj ile birlikte stres hormonu olan kortizolün azalmasıyla birlikte kendinizi daha rahat hissedersiniz. Aynı şekilde kortizol hormonunun çok fazla miktarı vücut sisteminde dolaşırken, beyninizin doğru miktarda serotonin üretmesi engellenmektedir.

3.) B Vitamini Alımı

B vitaminin her türü kendinizi iyi hissetmenize ve vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Serotonin hormonunun üretiminde de B6 ve B12 vitaminin ayrı bir etkisi vardır.

AYRICA: Odaklanmak için Ne Yapmak Lazım Diyenlere Müthiş Tavsiyeler

Araştırmalar gösteriyor ki, B vitamini takviyesinin yaşlı popülasyondaki depresyon tedavisinde yardımcı olabileceğinin önemli etkisi bile var. Bu nedenle doktora danışarak, herhangi bir vitamin eksikliğinin olup olmadığını anlamak için kan testi yaptırın ve bu yönde tedavi olun. Ayrıca B vitamini içeren besinleri de diyetinize düzenli şekilde ekleyin.

AYRICA: Daha Üretken ve Motive Olmak için 3 Basit Yöntem

4.) Güneş Işığı

Doğal olarak serotonin arttırma yolları içerisinde yer alan düzenli bir şekilde güneş ışığından yararlanmak oldukça önemlidir.

AYRICA: Son Derece Güçlü Kadınların Temel Özellikleri

Her sabah veya öğleden sonra en az 20-30 dakikalık günlük yürüyüşleri hayatınızın bir parçası haline getirmek için elinizden geleni yapın.

5.) Daha Fazla Magnezyum

Magnezyum, sadece serotonin dengesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını kontrol etmeye ve sinir fonksiyonlarını da düzenler. Ayrıca bazı araştırmalara göre, bazı hastaların majör depresif dönemlerden bile kurtulmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Diyetinize daha fazla ekleyeceğiniz koyu yapraklı sebzeler, balık, muz ve fasülye gibi gıdalar ile gerekli magnezyumu alabilirsiniz.

AYRICA: Hızlı ve Kalıcı Öğrenmenin 5 Kolay Tekniğini Öğrenin!

6.) Olumlu Olun

Beyindeki serotonin düzeylerini arttırmak sadece beslenme ve çevre koşullarıyla olmaz. Bazı yapılan psikolojik araştırmalar, yaşam biçiminizi olumlu şekilde değiştirmenin serotonin üretimine etki edebildiğini göstermiştir.

Kendinizi daha iyi hissettiren şeyleri bulun ve olumsuz düşünceleri olumlu bakış açısıyla ele almaya çalışın. Sevdiğiniz insanlarla sosyalleşmeyi, günde bir saati belirli bir hobiye ayırmayı, mutlu bir olayı kasıtlı olarak görselleştirmeyi ve mutluluğu bir şeylere bağlayarak değil de, elinizdekilerle bulmayı daha çok yapabilirsiniz.

AYRICA: Okullarda Rekabetin Avantajları ve Dezavantajları

7.) Şekeri Azaltın

Düşük serotoninin en belirgin özelliklerinden biri şekerli gıdalara karşı duyulan istektir. Ne yazık ki, artan şeker tüketimi ters etki yapar ve genellikle ruh hali çökmesine yol açar. Kendinizi diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıklardan koruyun ve çabalarınızı serotonini arttırmanın daha sağlıklı yollarına odaklayın.

AYRICA: Motivasyonumu Kaybettim! Nasıl Arttırabilirim?

8.) Meditasyon

Meditasyonu huzur, mutluluk ve refah ile ilgili listelerde görmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun psikolojik olarak rahat hissettirdiğinin bir çok kanıtı vardır. Meditasyon gerçekten hayatınızın her alanına yardımcı olabilir.

AYRICA: Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

Ek olarak, meditasyon kendinizi daha mutlu ve sakin hissetmenizi sağladığı gibi stres hormonlarının azalımını da sağlar ve böylelikle vücuttaki olumsuz etkilerini engeller.

9.) Daha Çok Egzersiz

Düzenli olarak egzersiz yapmayı günlük yaşantınıza dahil etmelisiniz. Ayrıca egzersizle birlikte salgılanan endorfin hormonları da sizi harika hissettirir. Egzersiz olarak günlük yapacağınız yürüyüşler ile birlikte egzersizle güneş ışığından yararlanma maddelerini yapmış olursunuz.

10.) C Vitamini

C vitaminlerinin etkisi, serotoninin üzerinde B vitaminleri kadar kritik görünmese de, ruhsal durumla giderek daha güçlü bir bağlantıya sahip olduğuna dair yeni araştırmaları barındırıyor. Örneğin yapılan bazı araştırmalara göre C vitaminin doğal antidepresan özelliklere sahip olduğu gösterilmekte ve bu vitamin arttırıldığında ise kişilerin sadece bir haftada bile daha mutlu oldukları gözlemlenmiştir.

AYRICA: Tutku Nedir? Tutku ve Başarı Arasındaki Ortak Noktalar

Portakal, domates, biber ve yapraklı yeşillikler ile C vitaminini arttırabilir ve hormonların salgılanmasına yardımcı olabilirsiniz.

11.) Kişisel Bakım

Stres hormonunun serotoninin engellenmesine neden olduğunu öğrendiniz. Stres seviyelerini düşürmek için yapabileceğiniz her şeyi yapın. Bunun içine kişisel bakım da dahil. Kendinize daha iyi baktığınız zaman daha mutlu hissedersiniz. Başkalarını öne koymak, fazla tüketen biri olmak yerine kendinize değer verin ve önceliğiniz kendiniz olun.

Serotonini doğal olarak arttırmak için bu adımları uygulayabilirsiniz. Sizi gerçekten mutlu hissettirecek on şeyi bir kağıda yazarak, bunları gerçekleştirme yolunda adımlar atabilirsiniz. Hedefinize yönelik istekle ve azimle çalışmak da mutluluk vericidir. Farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazabilirsiniz.