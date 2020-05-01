Hepimiz motivasyon sahibi olmak isteriz. Hem de güçlü bir şekilde. Ancak gün gelir, "motivasyonumu kaybettim," diyerek ortalıklarda dolanmaya başlarız. Bu maalesef üzücü bir durum ancak hayatın olağan durumlarından birisidir. Sonrasında da motivasyonumu nasıl arttırabilirim? diye düşünürüz.

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Hepimizin başına gelebilir. Motivasyonumuzu kaybettiğimiz zaman, oturup düşünmemizde yarar var. İnsanları suçlayarak veya kadere yorarak bazı şeyleri, sonuca ulaşamayız. Kendinize gelmeniz gerekiyor, kendinizi tekrar yaratmanız gerekiyor. Dilerseniz bu yazımızda motivasyonumuzu kaybettikten sonra, onu tekrar kazanmak için neler yapabileceğimize şöyle bir bakıyor olacağız.

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Motivasyonumu Kaybettim Nasıl Arttırabilirim?

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Sürekli insanları suçlamayın: Motivasyonumuzu kaybettiğimiz zaman, hemen başka dış etkenleri suçlamaya başlarız. Ancak bu doğru değildir. Sizin şu anki durumda olmanızın sebebi, ne olursa olsun, bir başkası değil. Çünkü mevcut durumlarımızdan biz sorumluyuz. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybettiğiniz zaman, sürekli olarak başkalarını suçlamalayın. Bu hem sizin yıpranmanızı sağlayacak, hem de sonucu değiştirmeyecektir.

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Gerçekçi olmaya çalışın: Her şey her zaman güzel gitmeyecektir. Bu yüzden gerçekçi hayâller kurmaya özen gösterin. Abartılı hayâller gerçekleşmediği zaman daha da yaralayıcı olabilir. Bu yüzden gerçekleştirebileceğiniz tarzda hayâller kurmanızda fayda var, böylelikle üzülmenize de pek gerek kalmayacaktır. Realist olmanız, uzun vadede faydasını göreceğiniz bir niteliktir.

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Öğrenmeye devam edin: Motivasyonumuzu kaybettiğimiz sıralarda, bir şey öğrenmek istemeyiz. Ancak bu doğru değildir. Özellikle motivasyonunuzu kaybettiğiniz zamanlarda, öğrenmeye devam etmelisiniz. Çünkü eğer öğrenmeye devam etmezseniz, başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Belki bundan korkuyorsunuz. Ancak bu korkunuzun üzerine gitmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

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Empatinin önemini unutmayın: Sürekli mevcut durumunuza odaklanmak yerine, başka insanları da düşünmeniz yerinde olacaktır. Motivasyonunuzu kaybettiğiniz zamanlarda, bu durumu yaşayan milyonlarca insan olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve tek olmadığınızı unutmayın. Motivasyonunuzu geri kazanamak için, diğer insanlar ile empati yapmak kesinlikle doğru bir yöntemdir.

Başarılı insanları düşünün: Kendi durumunuzdaki gibi olup da başarıya ulaşan insanları düşünün. Onların kitaplarını ve hayat hikâyelerini okuyun. Kendinizi, onların yerine koyun ve motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olmaya devam edin. Ne olursa olsun, bir gün örnek aldığınız o insan gibi olacağınızı düşünmeye devam ederek hevesinizi ve isteğinizi artırmaya devam edin.

Bu yazımızda, motivasyonumuzu kaybettiğimiz zaman yapabileceklerimiz üzerine birkaç maddeyi ele aldık. Elbette daha çok madde dile getirilebilir, ancak sizler için kısaca bu şekilde açıklamayı uygun bulduk. Sizlerin de motivasyon kaybedildiğinde yapılabilecek listeniz var ise, yorum göndererek diğer tüm ziyaretçilerimiz ile paylaşmayı düşünebilirsiniz. Bunu çok isteriz.

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