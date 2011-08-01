Intel Monsters Reloaded 2026 VALORANT Büyük Finali İstanbul'da!

Intel Monsters Reloaded 2026 VALORANT büyük finali, İstanbul'daki ESA Espor Arena'da şampiyonluk mücadelesine sahne oluyor. Monster Notebook ve Intel iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın VALORANT ayağı için 40 bin dolarlık ödül havuzu ayrıldı. Final karşılaşması, organizasyonun açıklanan programına göre saat 14.30'da başlayacak şekilde planlandı.

VALORANT Finalinde Hangi Takımlar Yer Aldı?

Final hafta sonuna BBL Esports, FUT Esports, Fire Flux Esports ve GIANTX katıldı. Yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan iki takımın şampiyonluk maçında karşı karşıya gelmesi planlandı.

Organizasyon kapsamında VALORANT'ın yanı sıra Counter-Strike 2 ve League of Legends turnuvaları da düzenlendi. Üç oyun için belirlenen toplam ödül havuzu 50 bin dolar seviyesinde.

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Final Nereden İzlenebiliyor?

Organizatörün paylaştığı bilgilere göre karşılaşmaların Twitch, Kick ve YouTube üzerinden canlı yayımlanması planlanıyor. Etkinlik programında ayrıca Monster Oyun Müzikleri Orkestrası ve içerik üreticileriyle buluşmalar bulunuyor. Ödül ve kupa töreni için saat 19.30 işaret ediliyor.

Intel Monsters Reloaded 2026 VALORANT büyük finali, dört takımın katıldığı final etabını İstanbul'da tamamlamayı hedefliyor. Şampiyonluk sonucu doğrulandığında turnuvanın kazananı da kesinleşmiş olacak.