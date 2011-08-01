Valorant'a Yeni Ajan Geliyor: Miks!

Valorant geliştiricisi Riot Games, rekabetçi FPS oyununa yeni bir karakter daha eklemeye hazırlanıyor. Masters Santiago finalinde duyurulan Miks, oyuna Kontrol Uzmanı rolünde katılacak ve özellikle ses dalgalarına dayalı yetenekleri ile dikkat çekecek.

Ses Temelli Yetenekler Oyunun Temposunu Değiştirecek

Geliştirici ekip, Miks karakterinin tasarım sürecinde alışılmışın dışında bir yöntem izlediklerini belirtiyor. Önce karakterin temasına uygun bir müzik altyapısı hazırlandı, ardından bu seslerin ritmi ve enerjisi referans alınarak yetenek efektleri ve oynanış mekanikleri oluşturuldu.

Karakterin öne çıkan yetenekleri arasında takım arkadaşlarına geçici güçlendirme sağlayan Armoni, rakipleri sersemletebilen veya müttefikleri iyileştirebilen M Patlaması ve harita kontrolü sağlayan duman yeteneği Dalga Formu bulunuyor. Miks’in ulti gücü olan Bas Depremi ise ileri doğru yayılan güçlü bir ses şok dalgasıyla rakipleri geri savururken yavaşlatma ve duyma kaybı etkisi uyguluyor.

Yeni ajan Miks’in, 18 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak Sezon 2026 // Kısım 02 güncellemesiyle oyuna dahil edilmesi planlanıyor.