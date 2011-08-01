Denuvo için Kritik Süreç: PC Oyunlarının Kırılma Tartışması Büyüyor

PC oyunlarında korsana karşı en güçlü savunmalardan biri olarak görülen Denuvo, yeni tekniklerle yeniden tartışma konusu oldu. Son gelişmeler, sistemin artık büyük ölçüde etkisiz hale getirilebildiğini gösteriyor.

Yeni Yöntemler Dikkat Çekiyor

Öne çıkan hypervisor bypass tekniği, korumayı doğrudan kırmak yerine sistemi kandırmaya dayanıyor. Bu sayede oyunlar, orijinal çalışıyormuş gibi davranarak güvenlik kontrollerini atlayabiliyor.

Denuvo’nun geliştiricisi Irdeto, yeni önlemler üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak gelinen noktada, kopya koruma teknolojilerinin güvenilirliği yeniden gündeme gelmiş durumda.

Bu gelişmeler, PC oyunlarında DRM sistemlerinin geleceği hakkında önemli soru işaretleri oluşturuyor.