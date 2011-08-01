Dünyanın En Kötü Antivirüsü Seçildi!

Windows kullanıcılarının büyük bölümünün varsayılan olarak kullandığı Microsoft Defender, son bağımsız güvenlik testlerinde beklenen performansı gösteremedi. Uluslararası tüketici kuruluşları tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmada, Windows 11 platformundaki 16 farklı antivirüs çözümü incelendi ve Defender listenin son sırasında yer aldı.

Güvenlik Testlerinde Beklentilerin Altında Kaldı

Özellikle kimlik avı saldırıları ve fidye yazılımlarına karşı koruma tarafında düşük puanlar dikkat çekti. Ayrıca bazı senaryolarda güvenli dosyaları tehdit olarak algılayan yazılımın, rakiplerine kıyasla daha fazla yanlış uyarı verdiği belirtildi.

Test sonuçlarına göre incelenen çözümlerin büyük kısmı 4,5 puan seviyesine ulaşırken, Bitdefender Total Security, Norton 360 Standard, ESET Home Security Essential ve G Data Internet Security gibi yazılımlar zararlı dosya tespitinde yüzde 97'nin üzerinde başarı oranı yakaladı.

Araştırma ayrıca modern antivirüs çözümlerinin büyük ölçüde bulut tabanlı sistemlere bağımlı olduğunu ortaya koydu. Uzun süre internet bağlantısından mahrum kalan güvenlik yazılımlarının yeni tehditleri algılama başarısında ciddi düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Her ne kadar Microsoft Defender günlük kullanım için temel bir koruma sunsa da, son test sonuçları özellikle gelişmiş güvenlik arayan kullanıcıların alternatif çözümlere yönelmesine neden olabilir.