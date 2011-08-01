Call of Duty Filmi Resmileşti: Modern Warfare Evreninde Geçecek!

Uzun süredir konuşulan Call of Duty filmi sonunda netleşmeye başladı. Activision ile Paramount Pictures'ın ortaklaşa hazırladığı yapımın, serinin en sevilen hikâyelerinden biri olan Modern Warfare evreninde geçeceği resmen doğrulandı.

Güçlü İsimler Aynı Projede Buluştu

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Peter Berg üstlenirken, senaryo ekibinde Taylor Sheridan da yer alıyor. Sheridan'ın daha önce aksiyon ve dram türündeki başarılı projelerde ortaya koyduğu performans, Call of Duty uyarlamasına olan beklentiyi artırmış durumda.

Bu duyuru, Call of Duty: Modern Warfare 4 oyununun çıkışına kısa süre kala gelmesiyle de dikkat çekti. Oyun ve film tarafındaki gelişmelerin aynı döneme denk gelmesi, markanın yeni dönemde daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Vizyon Tarihi Açıklandı

Paylaşılan bilgilere göre filmde herhangi bir erteleme yaşanmazsa 30 Temmuz 2028 tarihinde vizyona girecek. Yapımın geliştirme, çekim ve dağıtım süreci Paramount Pictures ile Activision tarafından ortak yürütülecek.