Thunderbolts* için Son Fragman Geldi, Aksiyon Başlıyor!

Captain America: Brave New World vizyon macerasını tamamladı, Daredevil: Born Again ilk sezonunu geride bıraktı ve Fantastic Four hâlâ izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Marvel Sinematik Evreni'nin sıradaki büyük adımı ise artık netleşti: dikkatler, ismindeki yıldızla farklı bir hikâye vaat eden Thunderbolts* ekibine çevriliyor. Film için heyecan dolu son bir fragman yayınlandı.

Thunderbolts* için Yayınlanan Son Fragman

Florence Pugh’un canlandırdığı Yelena Belova, David Harbour’un Red Guardian’ı, Sebastian Stan’in Bucky Barnes’ı, Hannah John-Kamen’in Ghost karakteri, Olga Kurylenko’nun Taskmaster’ı ve Wyatt Russell’ın U.S. Agent’ı bu tuhaf ama tehlikeli ekibin üyeleri arasında yer alıyor.

Ancak, bu kez karşılarına sıradan bir düşman çıkmıyor. Marvel evreninin en güçlü varlıklarından biri olarak bilinen Sentry (Lewis Pullman), dünyayı karanlığa sürükleme potansiyeline sahip ve Thunderbolts* ekibi, tam da bu tehdide karşı göreve çağrılıyor.

Thunderbolts*, 2 Mayıs 2025 itibarıyla sinemalarda olacak. Yayınlanan son fragman, Marvel’ın son zamanlardaki en iddialı yapımlarından biri olabileceğine işaret ediyor. Bunun gerçek olup olmadığını ise film çıktığında göreceğiz.