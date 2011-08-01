Apple TV+, Yeni Bilim Kurgu Dizisi Murderbot'un Fragmanını Yayınladı

Apple TV+, Emmy ödüllü ünlü oyuncu Alexander Skarsgård’ın başrolünde yer aldığı ve aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği yeni bilim kurgu dizisi Murderbot için resmi fragmanı izleyicilerle paylaştı. Dizi, teknoloji ve mizahı harmanlayan özgün konusuyla dikkat çekiyor.

Alexander Skarsgård'lı "Murderbot" Dizisi Geliyor

Toplam 10 bölümden oluşan yapım, Martha Wells’in Hugo ve Nebula ödüllü The Murderbot Diaries kitap serisinden uyarlanıyor. Dizide Skarsgård, insan duygularından rahatsız olan ama bir yandan da onları anlamaya çalışan, özgür iradeye sahip bir güvenlik robotunu canlandırıyor. Tek isteği yalnız kalıp gelecekte geçen pembe dizileri izlemek olsa da, tehlikeli bir görevi tamamlamak zorunda kalıyor.

Bilim Kurgu Dizisi "Murderbot" için Yayınlanan Fragman

Kadroda ayrıca Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones ve Tamara Podemski yer alıyor. Dizinin yaratıcı koltuğunda ise Oscar adayı kardeşler Chris ve Paul Weitz bulunuyor.

Murderbot, 16 Mayıs’ta Apple TV+’ta ilk iki bölümüyle yayına girecek. Yeni bölümler her Cuma yayınlanacak ve sezon 11 Temmuz’da sona erecek.