1970'lerde Suç, Kaos ve Hız: "Duster" Dizisi için Resmi Fragman Geldi

Max platformu, J.J. Abrams ve LaToya Morgan imzalı yüksek tempolu yeni suç dizisi "Duster"'ın resmi fragmanını yayınladı. Başrollerde "Lost" dizisiyle tanınan Josh Holloway ve başarılı oyuncu Rachel Hilson yer alıyor.

Josh Holloway ve Rachel Hilson'dan Güçlü Performans

Hikâye, 1970'li yılların Amerika'sının Güneybatı bölgesinde geçiyor. Holloway, büyüyen bir suç şebekesinin yetenekli ve gözü kara kaçış sürücüsünü canlandırıyor. Bu suç örgütü, Keith David'in hayat verdiği karizmatik lider Ezra Saxton tarafından yönetiliyor.

Ancak, kasabaya, bu karanlık aileyi çökertmeye yemin etmiş genç ve kararlı bir federal ajan (Hilson) gelince, işler kısa sürede kontrolden çıkıyor. Tehlikenin dozu artarken, aksiyon ve tansiyon tırmanıyor.

"Duster" Dizisi için Yayınlanan Fragman

Fragman, Ezra Saxton'ın derin ve sorgulayıcı bir şekilde sorduğu "Şiddet hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuyla açılıyor. Ardından, motorların kükreyişi, lastik sesleri ve gerilim dolu sahneler izleyiciyi hızla içine çekiyor. Olaylar ilerledikçe, anlatı daha da çılgın ve tehlikeli bir hâl alıyor.

Holloway, Hilson ve Keith David'e ek olarak oyuncu kadrosunda Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez ve Benjamin Charles Watson gibi yetenekli isimler de bulunuyor.

Sekiz bölümden oluşacak dizinin ilk iki bölümü, J.J. Abrams ve LaToya Morgan tarafından kaleme alındı. Bu bölümlerin yönetmen koltuğunda ise Steph Green oturuyor. Green aynı zamanda yürütücü yapımcı olarak da projede yer alıyor. Yapımcılığını Bad Robot adına J.J. Abrams ve Rachel Rusch Rich, TinkerToy Productions adına ise LaToya Morgan üstleniyor.

Warner Bros. Television ortaklığıyla hayata geçirilen "Duster" dizisinin ilk bölümü 15 Mayıs 2025'te yayınlanacak ve her hafta yeni bir bölümle 3 Temmuz'a kadar da devam edecek.