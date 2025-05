Mayıs Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler!

Dijital platformlarda hangi içerikler öne çıktı? JustWatch tarafından yayımlanan son istatistiklerle, Türkiye’de 1 - 31 Mayıs tarihleri arasında en fazla izlenen dizi ve filmler açıklandı. Gelin, popüler platformlardaki kullanıcı tercihlerine göre mayıs ayında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen içeriklere birlikte göz atalım.

Mayıs Ayında En Çok İzlenen Diziler

Dizi kategorisinin zirvesinde, BluTV’de yayınlanan The Last of Us yer aldı. Oyun uyarlaması olarak büyük ses getiren yapım, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Onu, Netflix’in dikkat çeken yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti takip ediyor. Üçüncü sıradaysa yine BluTV’nin yerli yapımı olan Prens dizisi bulunuyor.

İşte Mayıs ayında dijital platformlarda en çok izlenen diziler:

The Last of Us – BluTV Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix Prens – BluTV İlk ve Son – BluTV / TV+ MobLand – TOD Reacher – Prime Video Andor – Disney+ Taht Oyunları – BluTV Zaman Çarkı – Prime Video Sonsuzluk Yolcusu – Netflix

Mayıs Ayında En Çok İzlenen Filmler

Film tarafında ise listenin başını Prime Video’da yayınlanan Culpa Tuya çekiyor.

Aynı platformda izleyiciyle buluşan 0000 Kilometre ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Netflix’in yerli yapımı Rüzgara Bırak ise üçüncü sıradaki yerini alıyor.

İşte Mayıs ayında en fazla izlenen filmler:

Culpa Tuya – Prime Video 0000 Kilometre – Prime Video Rüzgara Bırak – Netflix Culpa Mía: Londra – Prime Video Hideout in the Sun – GAİN Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV Başka Bir Sen – Disney+ Carne – GAİN Aquaman ve Kayıp Krallık – Prime Video Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV

Siz bu listede yer alan dizi ve filmlerden hangilerini izlediniz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.