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Mayıs Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:45 - Tarih: 29 Mayıs 2025 - Yorum: 0

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The Last of UsDijital platformlarda hangi içerikler öne çıktı? JustWatch tarafından yayımlanan son istatistiklerle, Türkiye’de 1 - 31 Mayıs tarihleri arasında en fazla izlenen dizi ve filmler açıklandı. Gelin, popüler platformlardaki kullanıcı tercihlerine göre mayıs ayında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen içeriklere birlikte göz atalım.

Mayıs Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler

Mayıs Ayında En Çok İzlenen Diziler

Dizi kategorisinin zirvesinde, BluTV’de yayınlanan The Last of Us yer aldı. Oyun uyarlaması olarak büyük ses getiren yapım, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Onu, Netflix’in dikkat çeken yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti takip ediyor. Üçüncü sıradaysa yine BluTV’nin yerli yapımı olan Prens dizisi bulunuyor.

İşte Mayıs ayında dijital platformlarda en çok izlenen diziler:

  1. The Last of UsBluTV
  2. Kimler Geldi Kimler GeçtiNetflix
  3. PrensBluTV
  4. İlk ve SonBluTV / TV+
  5. MobLandTOD
  6. ReacherPrime Video
  7. AndorDisney+
  8. Taht OyunlarıBluTV
  9. Zaman ÇarkıPrime Video
  10. Sonsuzluk YolcusuNetflix

Mayıs Ayında En Çok İzlenen Filmler

Film tarafında ise listenin başını Prime Video’da yayınlanan Culpa Tuya çekiyor.

Aynı platformda izleyiciyle buluşan 0000 Kilometre ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Netflix’in yerli yapımı Rüzgara Bırak ise üçüncü sıradaki yerini alıyor.

İşte Mayıs ayında en fazla izlenen filmler:

  1. Culpa TuyaPrime Video
  2. 0000 KilometrePrime Video
  3. Rüzgara BırakNetflix
  4. Culpa Mía: LondraPrime Video
  5. Hideout in the SunGAİN
  6. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorlukBluTV
  7. Başka Bir SenDisney+
  8. CarneGAİN
  9. Aquaman ve Kayıp KrallıkPrime Video
  10. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İkiBluTV

Siz bu listede yer alan dizi ve filmlerden hangilerini izlediniz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.


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