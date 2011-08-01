Mayıs Ayında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler!

Dijital platformlarda hangi içerikler öne çıktı? JustWatch tarafından yayımlanan son istatistiklerle, Türkiye’de 1 - 31 Mayıs tarihleri arasında en fazla izlenen dizi ve filmler açıklandı. Gelin, popüler platformlardaki kullanıcı tercihlerine göre mayıs ayında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen içeriklere birlikte göz atalım.
Mayıs Ayında En Çok İzlenen Diziler
Dizi kategorisinin zirvesinde, BluTV’de yayınlanan The Last of Us yer aldı. Oyun uyarlaması olarak büyük ses getiren yapım, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Onu, Netflix’in dikkat çeken yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti takip ediyor. Üçüncü sıradaysa yine BluTV’nin yerli yapımı olan Prens dizisi bulunuyor.
İşte Mayıs ayında dijital platformlarda en çok izlenen diziler:
- The Last of Us – BluTV
- Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix
- Prens – BluTV
- İlk ve Son – BluTV / TV+
- MobLand – TOD
- Reacher – Prime Video
- Andor – Disney+
- Taht Oyunları – BluTV
- Zaman Çarkı – Prime Video
- Sonsuzluk Yolcusu – Netflix
Mayıs Ayında En Çok İzlenen Filmler
Film tarafında ise listenin başını Prime Video’da yayınlanan Culpa Tuya çekiyor.
Aynı platformda izleyiciyle buluşan 0000 Kilometre ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Netflix’in yerli yapımı Rüzgara Bırak ise üçüncü sıradaki yerini alıyor.
İşte Mayıs ayında en fazla izlenen filmler:
- Culpa Tuya – Prime Video
- 0000 Kilometre – Prime Video
- Rüzgara Bırak – Netflix
- Culpa Mía: Londra – Prime Video
- Hideout in the Sun – GAİN
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV
- Başka Bir Sen – Disney+
- Carne – GAİN
- Aquaman ve Kayıp Krallık – Prime Video
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV
Siz bu listede yer alan dizi ve filmlerden hangilerini izlediniz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
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