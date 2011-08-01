Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)

Çoğumuz için istenmeyen şekilde kilo alımı can sıkıcı bir durum olabiliyor. Bir de ameliyat sonrası kilo artışı olayı, hasta için daha çok can sıkıcı olabilir. Beslenmeden kaynaklı kilo alımını geri vermeye çalışırken, başka sebeplerden alınanlar daha çok endişeye neden oluyor. Ani kilo alımı nedenleri arasında birçok durum yer alabilir. Ancak ani kilo alımını arttırmada önemli bir faktör ise ameliyat. Bu yazımızda, "ameliyattan sonra neden kilo alınır?" sorusunu incelemeye çalışacağız.

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Ameliyat sonrası kilo alımı, cerrahi sonrasında olabilecek komplikasyonlardan daha yaygındır. En çok yaygın olanı da hamilelik sonrası kilo alımıdır. Bu gibi durumlarda kadınların yaklaşık %80'i gebelikten sonra önemli bir kilo artışı ile uğraşmaktadır. Kompleks ameliyatların yanı sıra bademcik ameliyatı gibi küçük ameliyatlar bile kilo almaya neden olabilir.

Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? Temel Sebepleri

1.) Vücudun Su Tutması

Ameliyat sonrası kilo alımı nedenleri arasında önemli sayılabilecek sebeplerden ilki vücudun su tutmasıdır. Tıbbi terim olarak vücutta ödem oluşması denilebilir. Su, vücudunuzdaki organlarınız arasındaki boşluklarda tutulur.

Bu durum da kilo alımına ya da ameliyat sonrası vücudun şişmiş görünümüne yol açar. Bazı durumlarda da sadece şişmiş ayaklar ya da eller şeklinde su tutumu belli bölgelerde görülebilir.

2.) Travma

Ameliyatın boyutuna göre vücut dokuları travma geçirir ve bu da sıvı tutumunu artırabilir. Ameliyat bir kaza sebebiyle oluyorsa, su tutma ihtimali daha yüksektir. Dolayısıyla vücuda daha az travma uygulandığından, küçük ameliyatlarda kilo alımı olasılığı ise daha düşüktür.

3.) Stres

Stres, vücudumuzda bol miktarda hormonal dengesizliğe neden olarak aşırı sıvı tutumundan sorumlu olabilir. Cerrahi ile ilgili bir stres, böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan yüksek düzeylerde anti-diüretik hormonun (ADH) salgılanmasına neden olur.

ADH hormonu ne kadar yüksek düzeydeyse o kadar az idrara çıkılır ve vücudumuzdaki su idrar olarak atılamaz. Ayrıca ameliyat sonrası komplikasyonları engellemek için alınan ilaçlar da vücutta su tutumuna sebep olabileceği için kilo alımına neden olabilir.

4.) Hareketsizlik

Ameliyat türüne göre büyük ameliyatlarda hastaların çoğu daha az fiziksel aktivite yaparlar. Bu, hareketsiz durum da kilo alımına neden olur. Kilo alımını fazla düşünen ve bundan rahatsızlık duyan bazı kişilerde de ameliyat sonrası depresyon görülebilir. İyileşme sürecine girildikten sonra hafif egzersizlerle ve stres, depresyon durumları yapmadan eski hale gelinebileceği unutulmamalıdır.

5.) Rahat Yiyecekler

Ameliyat sonrası çoğu hasta yakını ya da hastanın kendisi, kendini şımartmak için sevdiği yemeklerin yapılarak daha çok yemesi ile kilo alabilir. Ameliyat sonrası kilo alımı nedenleri arasında önemli bir diğer faktör de, rahat şekilde hareketsiz olarak fazla yemek yemedir.

Ameliyat Sonrası Alınan Kilolar Nasıl Verilir?

Ameliyat sonrası kilo almak, bir dereceye kadar normal olarak karşılanabilir. Ancak haftada 5 ila 6 kilo almak fazlaya doğru gitmektir.

Bir hastanın iştahı ameliyat sonrası genellikle zayıflar ve normale dönmesi ameliyat türüne göre bir hafta veya daha fazla sürebilir. Bununla birlikte bu zamanlarda iştah fazla kapanmayıp sağlıksız hazır gıdaların fazla tüketimi olursa kilo alımı artabilir. Bu nedenle yüksek kalorili yiyeceklerin asgari seviyede tutulması önerilir.

olursa kilo alımı artabilir. Bu nedenle yüksek kalorili yiyeceklerin asgari seviyede tutulması önerilir. Bunun dışında hafif egzersiz önerilir. Ameliyat olduktan sonra doktor tavsiyesine uyarak belirlenen egzersiz hareketleri yapılabilir.

önerilir. Ameliyat olduktan sonra doktor tavsiyesine uyarak belirlenen egzersiz hareketleri yapılabilir. Her şeyden önce, bol miktarda su tüketimi önemlidir. Günlük su tüketiminin iyi olması vücutta su tutulmasını önleyecektir. Bunun nedeni de, bol miktarda sıvı alındığında böbreklerin çalışarak sık sık idrara çıkmayı sağlamasıdır. Bu sayede vücuttaki su dışarıya atılır.

Belirtildiği gibi ameliyattan sonra kilo almanın nedeni olarak birçok unsur sayılabilir. Ancak önlem ve özenle bu ekstra kiloları vermek kolaydır. Ameliyat sonrası kilo artışı hakkında farklı görüşleriniz varsa, bize ve diğer takipçilerimize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...