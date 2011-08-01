Septoplasti Ameliyatı Nedir? Ameliyat Hakkında Her Şey (Soru - Cevap)

Septoplasti ameliyatı olanlar hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Septoplasti ameliyatı nedir? ne kadar sürer? şeklindeki sorular da olmayı düşünenlerin aklına gelebilir. "Nefes almakta zorlanıyorum," diyen insanlardan bir tanesi de ben idim. Çünkü artık böyle bir problemim yok.

AYRICA: Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)

Ancak senelerce süren araştırmalar derken, sonunda ameliyat olma kararına vardığım için artık bu yönde bir problem çekmiyorum. Septum deviasyonu, burnun orta bölmesindeki yapının düz olmadığı için yaşattığı burun tıkanıklığı durumunu kapsamaktadır.

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Septoplasti ise, burun bölmesini düzeltmek amacı ile yapılan ameliyatın genel adıdır. Yani septoplasti ameliyatının temel amacı, hastanın nefes alma zorluğunu gidermektir. Ben de bu yönde tecrübeli bir insan olarak, diğer bildiğim tüm detayları siz değerli takipçilerimiz ile anlaşılabilir bir şekilde paylaşıyor olacağım.

AYRICA: Uykuda Diş Gıcırdatması Neden Olur? Tedavisi Nelerdir?

Normal şartlarda, burnumuzun içerisine eşit derecede hava akışı gitmektedir. Yani burnumuzu ortadan bölen bölme (septum) burnumuzu iki eşit açıdan böler ve düzgün nefes alışverişi gerçekleştirmemize olanak sağlar. Ancak septum deviasyonu denilen bu durum da ise, ortada bir "ters" durum söz konusudur. Hasta rahat nefes alamaz, ya sol burun deliği, ya da sağ burun deliği sürekli tıkanıklık hissiyatı verir. Bunu birçok insan yaşamaktadır. Dolayısı ile septoplasti adlı ameliyatın temel amacı da, bu sorunu ortadan kaldırmaktır.

AYRICA: Gece Öksürük Nedenleri ve Gece Öksürüğü Nasıl Geçer?

Septoplasti ameliyatı olanlar içerisinde ben de yer alıyorum. Biraz geriye gidelim ve benim yaşadıklarıma şöyle bir bakalım. Ben, "burnumun bir deliği sürekli tıkalı," cümlesini çok kuran insanlardandım. Dolayısı ile bu sorunun temel kaynağı da budur. Tam 6 adet doktora göründükten sonra, kesin olarak "septum deviasyonu" denilen problemin söz konusu olduğunu kavradım. Artık yapacak bir şey kalmamış idi ve ameliyat kaçınılmaz olmuştu. Dolayısı ile 2 yıl içerisinde kesin karar verip, her şeyi araştırıp ameliyat olmaya karar verdim.

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

Dolayısı ile ameliyat oldum ve gerçekten de nefes almanın nasıl bir şey olduğunu daha yeni yeni kavrıyorum. Sanki senelerce hiç nefes almamış gibi bir ruh hâli söz konusu. Dolayısı ile bu yönde sorun yaşayan herkese, benim kesin tavsiyem, alanında uzman bir doktora ameliyat olmaları yönünde olacaktır.

AYRICA: Bitter Çikolatanın Faydaları Nelerdir?

Çünkü bu hastalık, cerrahi operasyon olmadan geçmeyecektir. Otrivine gibi burun spreyleri ise bildiğiniz gibi uzun süreli kullanılamamaktadır. Bu yüzden ben de ilk zamanlar bu tarz ilaçlardan kullandım. Ancak maalesef ki kalıcı bir çözüm sağlamadı. Dolayısı ile bu ameliyatı olmanızda fayda bulunmakta olup, korkacak ise hiçbir şey kesinlikle bulunmamaktadır. Ben ki bu zamana kadar hiç ameliyat masasına yatmamış bir insan olmama rağmen, şimdi çok mutluyum.

AYRICA: Fast Food Beslenmenin Sağlığa Zararları Nelerdir?

Septoplasti Ameliyatı Olanlar Hakkında Her Şey | Nedir? Ne Kadar Sürer?

Sorular ve Cevaplar

Soru: Septoplasti ameliyatı zor mu?

Cevap: Septoplasti ameliyatı, günümüzde birçok kulak burun boğaz alanında uzmanlaşmış doktor tarafından yapılmaktadır. Dolayısı ile doktorlar için rutin bir ameliyat olduğu dile getirilebilir. Hasta için ise herhangi bir zorluğu bulunmamaktadır. Daha açık olmak gerekir ise, korkmanız gerekecek bir ameliyat değildir. Çünkü bu ameliyat estetik gibi daha zor ve karmaşık değil, tamamen nefes almanızı sağlamak amacı ile yapıldığı için, burnunuzun sağlığı ön plândadır.

Soru: Septoplasti ameliyatı sonrası burun şekli değişir mi?

Cevap: Septoplasti ameliyatı, burnunuzun rahat nefes almasını sağlamak için yapılmaktadır. Dolayısı ile burnunuzun dışarıdan şeklinin değişmesi söz konusu değildir. Ancak burnunuzun içerisine elinizi soktuğunuzda biraz kabarıklık hissedebilirsiniz. Bunun sebebi ise, cerrahi bir operasyon söz konusu olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bunun haricinde hiçbir şekilde burnunuzun estetik açıdan olumsuz etkilenmesi söz konusu değildir. İçiniz rahat olsun.

Soru: Septoplasti ameliyatı ne kadar sürer?

Cevap: Septoplasti ameliyatı yaklaşık 1 - 1.5 saat sürmektedir.

Soru: Septoplasti ameliyatı lokal anestezi mi? Genel anestezi mi?

Cevap: Ameliyat esnasında doktorun daha rahat çalışabilmesi ve hastanın rahatlığı açısından genel anestezi tercih edilmektedir. Ancak yine de korkmanıza gerek yok. Çünkü uyandırılırken yanınızda size seslenecek olan görevliler olacaktır. Dolayısı ile "ya uyanamaz isem," diye düşünmenize gerek yoktur.

Soru: Septoplasti ameliyat öncesi yemek yenir mi?

Cevap: Bu gibi konularda ilgili hastane görevlisi tarafından bilgi verilecektir. Ancak ameliyat öncesi akşamı herhangi bir şey yememeniz önerilecektir muhtemelen. En azından ben de bu şekilde oldu. Dolayısı ile bu yönde endişe etmenize gerek bulunmayıp, soru işaretlerinizi doktorunuza veya hastane görevlisine iletebilirsiniz.

Soru: Septoplasti ameliyatı sonrası kanama olur mu?

Cevap: Maalesef, evet. Ortalama ilk bir hafta kanama olacaktır. Ancak merak etmeyin, ortalama üç gün sonra burnunuzdaki tamponlar alınınca, kanama azalacak ve daha sonra tamamen duracaktır. Kanamadan korkmanıza gerek yoktur, nefes alacağınız günü düşünün, bu size iyi gelecektir.

Septoplasti ameliyatı, kesinlikle faydası olan bir ameliyat türüdür. Yani ameliyattan sonraki gün işlerinizi rahatlıkla yapabilir ve normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bunun için, çok da ertelemenize gerek olmayacaktır. Ameliyat sonrasını takiben ilk bir hafta uyumak zor olabilir, çünkü burnunuzda tamponlar olacaktır. Ancak tamponlar alındıktan sonra, rahat nefes aldığınızı gözlemlediğinizde, bu durumu pek de dert etmeyeceksiniz. Bu konuda benim tecrübelerime güvenebilirsiniz.

Septoplasti ameliyatı nedir? ne kadar sürer? gibi birçok soru başlığı dışında septoplasti ameliyatı olanlar arasında olduğumdan, bu yönde bildiğim her şeyi aktarmaya çalıştım. Sizlere tavsiyem, "rahat nefes alamıyorum," diyorsanız, bir doktora görünün. Çünkü bu durum, sadece spreyler kullanarak geçmeyecektir. Dolayısı ile ameliyat olmanız, daha rahat bir yaşamı beraberinde getirecek ve artık ağzınızdan nefes almayacaksınız. Uyurken rahat uyuyacak ve olasılıkla horlama gibi problemlerinizde geride kalacaktır. Eğer ki septoplasti ameliyatı hakkında merak edilenler çerçevesinde bir sorunuz var ise, lütfen yorum gönderin. Yanıtlamayı çok isterim.

İlginizi çekebilecek yazılar: