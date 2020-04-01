Fast Food Beslenmenin Sağlığa Zararları Nelerdir?

Fast food beslenme, lezzetli ve çekici geliyor olsa da sağlığımız yönünden birçok zararı da beraberinde getirmektedir. Birçok kişi "fast food bağımlılık yapar mı?" gibi sorular sorabiliyor. Ayrıca fast food yemenin sağlığa etkileri konusunda akıllarına soru işaretleri gelebiliyor. Hele ki, düzenli olarak fast food beslenme sadece sağlıksız değil, sağlık açısından tamamen tehlikelidir.

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Fast food zararları arasında obezite, kolesterol düzeyindeki artış, beslenme yetersizlikleri, kalp sorunları, kas kütlesi kaybı, depresyon ve hatta cinsel işlev bozukluğu sıralanabilir. Düzenli tüketim yapıyorsanız bu etkilere yakalanma oranınız daha yüksektir.

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Yüksek trans yağa batırılmış ve kalori yüklü fast foodlar birçok doktor tarafından da "sağlık tehlikesi" olarak etiketlenmiştir. Maddeler halinde fast food zararları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Fast Food Yemenin Sağlığa Zararları

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1.) Baş Ağrısı

Düzenli olarak fast food tüketmeyi seviyorsanız baş ağrısı sorununu yaşayabilirsiniz. Fast foodlarda kullanılan işlenmiş et, migren ataklarını tetikleyebilen nitratlar, nitritler, suni tatlandırıcılar ve monosodyum glutamat içerir.

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Ete eklenen katkı maddeleri, gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin büyümesini önlemek ve eti taze tutmak için kullanılır. İşlenmiş etle birlikte artan kan akışı, başın içine aşırı basınç yükleyerek baş ağrılarına neden olabilir.

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2.) Yüksek Trans Yağ

Fast food endüstrisinde kullanılan işlenmiş gıda, kötü kolesterol seviyelerini artırmakla kalmayıp iyi kolesterol seviyelerini de düşüren trans yağ ile doludur.

Fast food zincirlerinde kullanılan işlenmiş et, bazen doğal muadillerinden %45 daha fazla trans yağa sahip olabilir.

3.) Artan Kolesterol Seviyeleri

Fast food beslenme, insanlar için oldukça tehlikeli olan kolesterol alımını artırır. Kolesterol molekülleri damarlara tutunur ve bu da kalınlaşmalarına veya tıkanmalarına neden olur.

Bu sebeple de kan akışı engellenebilir ve yüksek tansiyon riski oluşabilir. Ana arterlerin herhangi birinde kolesterol birikimi, damar tıkanmasına neden olabilir ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.

4.) Depresyon

Fast food zararları içerisinde dikkat çeken bir madde de depresyona sebep olmasıdır. Bu duygusal durum, Londra Üniversite Koleji tarafından yapılan bir araştırmaya göre fast foodların düzenli tüketimiyle bağlantılı. Çalışmaya göre, kendini sürekli fast food beslenme ile şımartan insanların depresyona maruz kalma oranı %58 daha yüksek.

Hızlı gıdalar, zihinsel sağlık için gerekli olan antioksidanlar, lifler ve omega-3 içermezler. Bunların yanı sıra koruyucu, koyulaştırıcı, dengeleyici gibi kişinin zihinsel sağlığını etkileyebilecek lezzet arttırıcı maddeler içerir.

5.) Yüksek Tansiyon

Fast food yiyecekler yüksek miktarda sodyum içerir ve bu da yüksek tansiyona neden olur. Bedensel foksiyonlar için az miktarda sodyum gerekli olsa da çok fazla tüketmek sadece yüksek kan basıncına değil, karaciğer sirozu, konjestif kalp yetmezliği veya böbrek rahatsızlığı olan insanlarda sıvı birikmesine neden olabilir.

6.) Cinsel İşlev Bozukluğu

Genel olarak yediğimiz her şey fiziksel, zihinsel ve cinsel sağlığımızı etkiler. Hızlı yiyeceklerde bulunan yağ asitleri, cinsel işlev bozukluğuna önemli katkıda bulunurlar. Sadece kilo alımına neden olmaz, libido, sperm sayısı ve kadın ovulasyonunu etkileyen biyokimyasal değişiklikleri tetikleyebilirler.

7.) Gıda Zehirlenmesi

Düşük lif içeriği, trans yağ ve yüksek kalorinin yarattığı tehlikelere göz yummamıza rağmen, fast food gıda zehirlenmesinde başka bir sorun daha getiriyor. İşlenmiş et, birçok kez Escherichia Coli ve Salmonella içeren gübre ile kirlenmiş demektir.

E.Coli, tedavi edilmesi zor olup, bazen de en zehirli gıda zehirlenmesi olarak bilinir. Antibiyotikler zararlı bakterileri öldürdükten sonra bile salınan toksinler, zararlı etkilere neden olabilir. Bu hastalık, genellikle az pişmiş hamburgerler ile yayılır ve çocuklar arasındaki böbrek yetmezliğinin önde gelen nedenlerinden biridir.

8.) Bağımlılık Yapar

Fast food beslenme, şeker ve yağ seviyelerinin yüksek olması ile kan şekerinin aniden yükselmesine ve ardından düşmesine sebep olur. Bu da anlık bir tokluk sağlayıp, sonradan tekrar acıkma ve hızlı gıdalara özlem duymaya neden olur. Böylelikle fast food bağımlılığı oluşur ve uzun süreli yenilmediği zaman eksiklik hissedilir.

9.) Ambalajdan Gelen Zehir

Fast food endüstrisinde kullanılan paketleyiciler, yağın geçmesini önleyen perfloroalkiller (PAC) ile kaplanır. Bunların gıdaya geçtiği ve oradan da insan vücudunun içine girdiği, böylece birçok sağlık komlikasyonuna yol açabilecek daha zararlı formlara dönüştüğü kanıtlanmıştır.

10.) Kilo Alma

Yapılan araştırmalar, fast food tüketimi ile kilo artışı arasında doğrudan bağlantı buldu. Hızlı yiyeceklerde bulunan trans yağ ve kalorilerin yüksek seviyeleri, göbek bölgesinde yağ birikimine ve hatta diyabetin erken bir göstergesi olan insülin direncine neden olur.

Obezite, bilindiği gibi Amerikalılar için bir numaralı sağlık tehdidi olarak sıralanıyor. Bu sorun ülkemizde de bu tarz sağlıksız beslenme nedenlerinden ötürü hızla yükselmeye devam ediyor. Obezite de kendi başına, tip 2 diyabet, kalp problemleri, hipertansiyon, tıkanmış damarlar, yüksek kolesterol değerleri, yetersiz beslenme ile kas kütlesi kaybı ve depresyona yol açabilir.

Son olarak fast food bağımlılığı, sağlıksız ve depresif bir yaşam biçimine neden olabilir. Fast food zararları konusunda bilgi edindikten sonra bunlara yakalanmamak için hızlı gıdaların tüketimini azaltacaksınızdır. Unutulmamalıdır ki, stressiz yaşam, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve iyi uyku ile mutluluk anahtarına sahip olmuş olursunuz.