Birçok psikiyatri doktorunun Anafranil üzerine ortak bir görüşü var denilebilir. Anafranil adlı ilacın en etkili okb ilacı veya en iyi okb ilacı olduğu yönünde... Etken maddesi klomipramin olan Anafranil, aslında antidepresan bir ilaçtır. Ancak obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde de kullanılmaktadır. En eski ve en etkili ilaç olduğu konusunda ise birçok doktor tarafından ortak bir görüşe sahiptir. Bu içeriğimizde sizlerle, anafranil nedir ve anafranil ne işe yarar gibi soruları yanıtlamaya çalışıyor olacağız. Umarız bu yönde araştırma yapan insanlar, hastalar için de faydalı bir içerik olacaktır diye düşünüyoruz.

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Anafranil Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Anafranil, belirtmiş olduğumuz gibi klomipramin hidroklorür içermekte olup — depresyon, okb ve anksiyete bozukluğu gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. OKB konusunda ise etki etmeyen diğer hafif ilaçlar denendikten sonra, etki görülmeyen hastalara reçete edilebilmektedir. Dolayısı ile depresyon veya okb gibi şikâyetleriniz mevcut ise ve kullandığınız mevcut ilaçlar artık size yeterli de gelmiyor ise, doktorunuz ile Anafranil hakkında konuşmayı düşünebilirsiniz. Kullanım kararı doktorunuza ait olacaktır.

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Anafranil yan etkileri arasında en çok kabızlık yer alır. Ayrıca uykusuzluk, hâlsizlik ve ağız kuruluğu gibi olası yan etkilere ek olarak, aşırı terleme gibi yan etkileri de beraberinde getirebilmektedir. Bu etkiler görülebilir de görülmeyebilir de... Bu durum ise, her insan için değişkenlik gösterecektir.

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Sonuç olarak bu içeriğimizde sizlerle birlikte, anafranil ne işe yarar ve anafranil ne için kullanılır gibi soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Bilhassa OKB için oldukça etkili bir ilaç olduğunu tekrar yinelemek isteriz. Dolayısı ile doktor kontrolünde kullanıldığında, şiddetli semptomları giderebilecek kadar etkili bir ilaç olup, yalnızca psikiyatri doktoru tarafından belirlenen yönergeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Sağlıklı günler dileriz.