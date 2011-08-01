Ülkemiz dahil dünyanın birçok bölgesinde, insanlar depresyon tedavisi görmekte olup, ağır depresyon dediğimiz majör depresyon ise daha uzun süreli olarak devam etmektedir. Dolayısı ile bu yönde beynin normal işlevlerini yerine getirebilmesi için birtakım ilaçlar reçete edilebilmektedir. Bu içeriğimizde ise sizlerle, Fonksera adlı ilaç hakkında bilgi veriyor olacağız. Bu içeriğin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu, bir uzman önerisi içermediğini ise hatırlatmamıza izin veriniz.

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Fonksera Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Fonksera, vortioksetin etken maddesini içeren antidepresan grubuna dahil bir ilaçtır. Fonksera nedir sorusu bu şekilde yanıtlanabilir. Fonksera ne işe yarar sorusunu ise, geniş bir çeşitlilik çerçevesinde yanıtlayabiliriz. Kendini önemsiz hissetme, odaklanmada güçlük, endişeli hissetme ve uyku bozuklukları tedavisinde kullanılmakta olup, bu yönde etki gösterdiği tespit de edilmiştir.

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Antidepresan olsa da, ilacın etken maddesi zindelik hissi verebileceği gibi, konsantrasyon güçlüğü konusunda da etkilidir. Majör depresyon dediğimiz ağır depresyon tedavisi için kullanılan Fonksera, oldukça güçlü bir etken maddeye sahiptir. Ancak elbette her insanın vücudu ve tanısı farklı olduğu için, fayda görmek için bir psikiyatri uzmanından bilgi edinmekte fayda bulunmaktadır.

Depresyonda olduğunuzdan endişe ediyorsanız, aklınızda sürekli karışık düşüncelerin meydana geldiğini ve uyuyamadığınızı gözlemliyorsanız, lütfen bunu ciddiye alın. Dünyada milyonlarca insanın depresyon tedavisi gördüğünü unutmayın ve bu hastalığın profesyonel destek ile tedavi edilebildiğini anımsayın. Bu yüzden, bir uzmandan destek alarak, yaşam kalitenizi daha da stabil seviyeye getirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, fonksera nedir ve fonksera ne için kullanılır sorularını yanıtlamaya çalıştık. 5 MG, 10 MG ve 20 MG olarak tabletleri bulunabilen Fonksera, yalnızca uzman tanısı ile kullanılabilir. İnternet üzerinde hangi kaynaktan bilgi alırsanız alın, ilgili ilacı doktor bilgisi haricinde kesinlikle kullanmayınız. Çünkü uzman bilgisi dışında kullanımlar, mevcut depresyonunuzu olumsuz yönde etkileyebilir, hatta intihara bile yol açabilir. Bu tip ilaçların yalnızca uzman bilgisi dahilinde kullanılması gerekmektedir. Sağlıklı günler diliyoruz.

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