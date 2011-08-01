Stilizan, trifluoperazin etken maddesine sahip olup, antipsikotik grubuna dahil bir ilaç olarak dile getirilebilir. Antipsikotik ilaçlar ise genellikle, şizofreni başta olmak üzere, depresyon ve OKB tedavisine destek amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Stilizan da belirtmiş olduğumuz gibi, bu gruba dahil bir ilaçtır. Stilizan nedir veya stilizan ne işe yarar gibi soru işaretleriniz mevcut ise, bu içeriğimizde ilgili sorulara yönelik yanıtlar vermeye çalışıyor olacağız.

AYRICA: Meresa Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

Stilizan Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

AYRICA: İlaç Tatili Nedir? Hangi Durumlarda Gerekli Olur?

Stilizan adlı ilaç düşük dozlarda, başta depresyon olmak üzere, huzursuzluk, endişe, kaygı gibi semptomların giderilmesi için reçete edilebilmektedir. Stilizan'ın bulantı için de kullanıldığı bilinmektedir. Yüksek dozlarda ise bilhassa şizofreni tedavisinde yani olmayan sesleri duymak, aşırı şüphecilik, içine kapanmak gibi durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

AYRICA: Doğal Yoldan Beyindeki Serotonini Arttırmanın 11 Yolu

Stilizan, doktorun reçete ettiği şekilde kullanılmalıdır. Kimi hastalarda uyku yapabileceği için, akşam saatlerinde içilmesi tavsiye edilir. Ancak bu gibi konularda, doktorunuzun talimatlarını uygulamanızda fayda bulunmaktadır.

AYRICA: 10 Adımda Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

Not: Lütfen kişisel olarak doz değişimi gerçekleştirmeyiniz. Herhangi bir spesifik yan etki durumunda ise hemen doktorunuza ulaşınız.

Bu içeriğimizde sizlerle, stilizan nedir ve stilizan ne için kullanılır gibi soruları yanıtlamaya çalıştık. Peki siz Stilizan adlı ilacı kullanıyor musunuz ve sizdeki etkisi nasıl hissettiriyor? Aşağıdaki yorum bölümümüz ile düşünce ve fikirlerinizi paylaşmayı düşünebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

İlginizi çekebilecek yazılar: