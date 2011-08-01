Meresa, antipsikotik bir ilaç olup, benzamid adı verilen bir gruba dahildir. Beyindeki dopamin etkisini engelleyerek etki göstermekte olup, vücuttaki organik hastalıkların yarattığı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Yüksek dozlarda ise şizofreni ve benzeri psikozlar için reçete edilebilmektedir. Bu içeriğimizde sizlerle, meresa nedir ve meresa ne işe yarar gibi soruları yanıtlamaya çalışıyor olacağız. Umarız faydalı bir içerik olacaktır.

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Meresa Nedir? Ne İşe Yarar? Ne için Kullanılır?

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Meresa, belirtmiş olduğumuz gibi antipsikotik ilaçtır. Ancak depresyon ve OKB (obsesif kompulsif bozukluk) tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçların etkisini artırmak için de yazılabilmektedir. Meresa 50 MG, 100 MG ve 200 MG olarak bulunabilir. 200 MG'lık formu ise "Meresa Fort" olarak geçmektedir.

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Meresa, doktorun reçete ettiği şekilde ve ilgili saatlerde alınmalıdır. Bir bardak su ile içilebilir. İlaç, uyku yapabileceği için, doktor tarafından akşam saatlerinde kullanılması tavsiye edilebilir. Bu gibi konulardaki tüm sorularınızı sadece, doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerektiğinin altını çizmek isteriz.

Not: İlgili ilaç, doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Herhangi bir yan etki olması durumunda, vakit kaybetmeden hastanenin ilgili bölümüne ulaşmanızı tavsiye ederiz. Kişisel olarak ilacın dozunu ayarlamayınız. Bu gibi durumlar, yan etkilerin artmasını beraberinde getirebilmektedir.

Bu içeriğimizde sizlerle, meresa nedir ve meresa ne için kullanılır gibi soruları yanıtlamaya çalıştık. Peki siz, Meresa adlı ilacı kullanıyor musunuz ve kullanıyor iseniz ne için kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümü ile bu yöndeki düşüncelerinizi herkese açık bir şekilde paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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