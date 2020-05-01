Lustral (Sertralin) Nedir? Ne için Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

Lustral, bilhassa majör depresyon, anksiyete bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi psikolojik rahatsızlıklar için sıklıkla reçete edilen bir antidepresan olarak dile getirilebilir. Google'da "Lustral nedir, Lustral ne için kullanılır, Lustral'ın yan etkileri nelerdir," gibi birçok arama yapılıyor, hem de her gün. Biz de bu konuda sizler için araştırma yaparak, Lustral yani Sertralin ile ilgili detaylı bir makale kaleme almaya karar verdik.

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Sizlerle, bu içeriğimizde Lustral Hakkında Her Şey çerçevesinde birçok bilgi paylaşımında bulunacağız. Umarız, Lustral hakkında merak edilenler ile ilgili olarak birçok soru işaretini de gidermiş olacağız.

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Lustral (Sertralin) Nedir? Lustral Ne İşe Yarar?

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Lustral yani Sertralin, seçici serotonin geri alım inhibitörleri olarak da bilinen antidepresan türüne ait oldukça jenerik bir ilaç markasıdır. Depresyon ve OKB tedavisinde sıklıkla reçete edilmesinin yanı sıra, panik atak ve travmaya bağlı stres bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklar için de doktorlar tarafından reçete edilebilmektedir. Lustral, beynimizde yer alan serotonin adlı kimyasal maddenin, daha dengeli olmasını, sağlıklı düzeyde kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

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Çünkü depresyon ve OKB hastalarında, bu kimyasalın seviyesi oldukça düşüktür. Bu durum da hastanın, davranışlarını, yaşamını ve çevresi ile olan ilişkilerini olumsuz etkiler. Dolayısı ile Lustral'ın bu gibi sorunlara karşı etkili ve yan etkisi az olan bir ilaç olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Endişeniz olmasın.

Lustral Nasıl Kullanılmalıdır? Sertralin Kullanımı

Sertralin, genellikle günde tek doz şeklinde alınmaktadır.

şeklinde alınmaktadır. Herhangi bir saat aralığında alınabileceği gibi, aynı saatte almak tavsiye edilmektedir.

tavsiye edilmektedir. Dilerseniz yemeklerle, dilerseniz aç karnına da alabilirsiniz.

Bu ilacı kullanırken lütfen alkol kullanmamaya özen gösterin. Çünkü alkol ve sertralin etkilişime girerek, olumsuz düşünceleri ve sonuçları da beraberinde getirebilir.

özen gösterin. Çünkü alkol ve sertralin etkilişime girerek, olumsuz düşünceleri ve sonuçları da beraberinde getirebilir. İlk zamanlarda intihar düşüncesi ve kendi kendine zarar verme gibi olumsuz düşünceleri beraberinde getirebilir. Ancak ilerleyen haftalarda bu düşünceler azalacaktır. Eğer ki kişide intihar düşünceleri azalmadan devam ediyor ise, kesinlikle hekime başvurulması gerekmektedir.

Lustral Kaç mg Kullanılmalıdır?

Bu ilacın kaç mg kullanılacağına kişinin kendisi değil, doktoru karar vermelidir. Ancak yetişkinlerde genel başlangıç dozu 50 MG'dır. Birkaç hafta veya bir aylık kullanımdan sonra, duruma göre doz artabilir. Depresyon ve OKB için maksimum doz ise günlük 200 MG'dır. Sertralin, çocuklarda 25 MG ile başlanır. Kademeli olarak doktor kontrolünde, duruma göre artırılır.

Lustral Yan Etkileri Nelerdir? Sertralin Yan Etkileri

Yorgunluk hissi, baş ağrısı ve mide bulantısı. Nefes almada güçlük, baş dönmesi ve bayılma. Baş ağrısı, hâlsizlik ve denge kaybı. İntihar ve kendine zarar verme düşünceleri v.b.

Lustral, güvenilir bir ilaçtır. Ancak MG düzeyini doktor kontrolünde azaltmak veya artırmak en uygun olanıdır. Lütfen kendinize göre Sertralin kullanım şekli belirlemeyin. Bu durum, uzun vadede, aylarca sürebilecek sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Lustral kullanırken, alkol almamak tavsiye edilmekte, çünkü etkileşim sonucunda olumsuz durumlar yaşanabilmektedir.

Depresyon, OKB ve anksiyete bozukluğu, tamamen beyin kimyası ile ilgili durumlardır. Bu yüzden düzenli ilaç kullanımı ve gerektiğinde terapi ile çözüme ulaşılabilir. Bu gibi sorunlarla baş edemiyorsanız, lütfen uzman bir hekime başvurunuz. Unutmayın, bu gibi sorunları yaratan beynimiz ile, aynı sorunları çözebilmemiz zor olacaktır. Bu yüzden bir uzman fikri ve tavsiyesi şart denilebilir. Kendinizi bu yüzden üzgün hissetmeyin, bunu siz tercih etmediniz. Bu durum, uzman ile hareket edilerek, giderilebilecek bir hastalıktır. Kendinize inanmalısınız.

Bu içeriğimizde sonuç olarak, Lustral nedir ve Lustral ne için kullanılır gibi bilgilerin yanı sıra, Lustral yan etkileri gibi konulara da ışık tutmaya çalıştık. Lustral hakkında bilmek istediğiniz bir konu var ise veya Lustral ile ilgili tecrübelerinizi herkes ile paylaşmak istiyor iseniz, yorum gönderebilirsiniz.

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